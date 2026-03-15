Deco traz novas informações sobre o futuro de Marcus Rashford no Barcelona e explica por que “ainda não está decidido”

Há especulações de que o Barcelona ativará a opçãode compra prevista no contrato de empréstimo de Rashford para mantê-lo no Camp Nou. Deco foi questionado sobre a situação e explicou qual é a sua posição em relação ao jogador da seleção inglesa. Ele disse aos repórteres no domingo: “Rashford vai ficar? Temos uma ideia clara sobre o Rashford e sabemos o que precisa ser feito para que ele fique.

Ao falar sobre o atraso, Deco acrescentou: “Mas a questão está ligada ao fair play financeiro, às prioridades, ao desempenho e à decisão do técnico, e é algo que ainda não fizemos porque não é o momento certo.” Esses fatores indicam que, embora Rashford tenha impressionado, ele faz parte de um quebra-cabeça maior que Hansi Flick e a diretoria ainda estão montando.