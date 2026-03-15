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Deco traz novas informações sobre o futuro de Marcus Rashford no Barcelona e explica por que “ainda não está decidido”
Deco esclarece sua posição sobre a transferência de Rashford
Há especulações de que o Barcelona ativará a opçãode compra prevista no contrato de empréstimo de Rashford para mantê-lo no Camp Nou. Deco foi questionado sobre a situação e explicou qual é a sua posição em relação ao jogador da seleção inglesa. Ele disse aos repórteres no domingo: “Rashford vai ficar? Temos uma ideia clara sobre o Rashford e sabemos o que precisa ser feito para que ele fique.
Ao falar sobre o atraso, Deco acrescentou: “Mas a questão está ligada ao fair play financeiro, às prioridades, ao desempenho e à decisão do técnico, e é algo que ainda não fizemos porque não é o momento certo.” Esses fatores indicam que, embora Rashford tenha impressionado, ele faz parte de um quebra-cabeça maior que Hansi Flick e a diretoria ainda estão montando.
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Mais um empréstimo para Rashford?
O caminho para manter Rashford na Espanha não está isento de obstáculos. O Barcelona continua operando sob restrições financeiras rigorosas, e tem havido especulações de que o clube poderia tentar convencer o Manchester United a concordar com mais um empréstimo, em vez de uma transferência definitiva. O presidente eleito Joan Laporta deu a entender que essa é a via que o Barcelona poderia seguir. Ele disse: “Poderíamos prolongar o empréstimo. Depende do que Deco quiser. Existem fórmulas, como pagar parte da opção de compra ao Manchester United e resolver o restante mais tarde.”
A opção de compra é um problema para o Barça?
Rashford chegou ao Barcelona com um acordo já definido. O contrato de empréstimo entre os dois gigantes europeus incluía uma opção de compra de 30 milhões de euros, complementada por uma estrutura contratual pré-acordada caso o clube catalão decidisse tornar a transferência definitiva no final da temporada.
As restrições financeiras do Barcelona significam que os catalães devem tentar reduzir o preço pedido pelo Manchester United por Rashford, mas os Red Devils não querem ceder quando se trata do valor.
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A cláusula de Rashford
O Barcelona terá que renegociar com o Manchester United caso deseje alterar o acordo existente, uma situação que o United pode receber de braços abertos.
Depois de marcar 10 gols e dar 13 assistências pelo Blaugrana, o valor de mercado de Rashford disparou bem além dos € 30 milhões acordados no verão passado. Embora seu preço provavelmente aumente significativamente em novas negociações, fontes sugerem que é improvável que o Barça desista. A decisão final sobre uma transferência definitiva será adiada até o final da temporada para avaliar plenamente o sucesso de sua passagem por empréstimo.
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