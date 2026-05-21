Deco se pronuncia sobre a alegação de uma reunião sobre a transferência de João Pedro, enquanto o dirigente do Barcelona admite que Robert Lewandowski é “quase impossível de substituir”

Enquanto o Barcelona se prepara para a vida pós-Lewandowski, o diretor esportivo do clube, Deco, tem sido franco quanto à dificuldade do processo de contratação. O jogador da seleção polonesa recentemente se despediu com emoção da torcida do Camp Nou, deixando um vazio significativo no ataque blaugrana que o clube agora está desesperado para preencher.

Em entrevista à ESPN sobre a busca por um novo camisa 9, Deco admitiu que encontrar um jogador do mesmo calibre é uma tarefa nada invejável. “É quase impossível substituir Robert, o melhor atacante dos últimos anos. No Barça, é difícil substituí-lo, mas o futebol é assim. Ferran [Torres] chegou como ponta e se transformou em um 9. É hora de tomar decisões e reforçar o time”, explicou o ex-meio-campista do Barça.