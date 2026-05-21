Getty Images
Traduzido por
Deco se pronuncia sobre a alegação de uma reunião sobre a transferência de João Pedro, enquanto o dirigente do Barcelona admite que Robert Lewandowski é “quase impossível de substituir”
O desafio de substituir uma lenda
Enquanto o Barcelona se prepara para a vida pós-Lewandowski, o diretor esportivo do clube, Deco, tem sido franco quanto à dificuldade do processo de contratação. O jogador da seleção polonesa recentemente se despediu com emoção da torcida do Camp Nou, deixando um vazio significativo no ataque blaugrana que o clube agora está desesperado para preencher.
Em entrevista à ESPN sobre a busca por um novo camisa 9, Deco admitiu que encontrar um jogador do mesmo calibre é uma tarefa nada invejável. “É quase impossível substituir Robert, o melhor atacante dos últimos anos. No Barça, é difícil substituí-lo, mas o futebol é assim. Ferran [Torres] chegou como ponta e se transformou em um 9. É hora de tomar decisões e reforçar o time”, explicou o ex-meio-campista do Barça.
- AFP
A homenagem de Deco ao polonês que está de saída
O impacto de Lewandowski na Catalunha não pode ser subestimado, já que ele ajudou o clube a recuperar seu domínio nacional. Após ingressar no clube em 2022, ele conquistou sete troféus, incluindo três títulos da La Liga. Em sua última partida no Camp Nou, na vitória por 3 a 1 sobre o Betis, ele recebeu uma ovação de pé e um troféu comemorativo da diretoria do clube.
Deco não hesitou em destacar o legado que o atacante deixa para trás, afirmando: “Robert já faz parte do escudo do Barça, e sempre seremos gratos a ele. Graças a ele, conquistamos credibilidade no âmbito esportivo.”
Esclarecendo os rumores sobre Pedro e Alvarez
Com a busca se intensificando, vários nomes de destaque têm sido associados a uma possível transferência para o Barça. O Daily Mail noticiou que Deco havia viajado a Londres para se reunir com os representantes do atacante Pedro, do Chelsea. No entanto, Deco foi enfático ao desmentir essas alegações específicas quando questionado sobre o assunto.
“Não fui ver o João Pedro; vocês estão todos enganados”, disse Deco, embora tenha se mantido evasivo sobre a lista de candidatos do clube. Além do brasileiro, Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, tem sido frequentemente mencionado, embora a concorrência do Arsenal e do Paris Saint-Germain complique a contratação do argentino. Deco acrescentou: “Não estamos descartando nem contratando ninguém. Estamos conversando sobre isso.”
- Getty Images Sport
O caminho à frente
Com uma viagem a Valência se aproximando para encerrar a atual temporada da La Liga, todos os olhos estarão voltados para Deco e a diretoria para ver se eles conseguirão realizar o “impossível” e encontrar um sucessor à altura do trono de Lewandowski na janela de transferências de verão. Espera-se que o Barcelona dispute a Liga dos Campeões na próxima temporada sob o comando de Hansi Flick, e a contratação de outro atacante prolífico pode ser essencial para suas chances.