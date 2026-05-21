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Joao Pedro Lewandowski Chelsea BarcellonaGetty Images

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Deco se pronuncia sobre a alegação de uma reunião sobre a transferência de João Pedro, enquanto o dirigente do Barcelona admite que Robert Lewandowski é “quase impossível de substituir”

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O diretor esportivo do Barcelona, Deco, falou abertamente sobre a difícil tarefa de encontrar um sucessor para Robert Lewandowski, descrevendo o atacante que está de saída como um jogador “quase impossível” de substituir. Deco também negou ter se encontrado com João Pedro, do Chelsea, para discutir uma transferência neste verão, embora tenha confirmado que o clube está explorando todas as possibilidades.

  • O desafio de substituir uma lenda

    Enquanto o Barcelona se prepara para a vida pós-Lewandowski, o diretor esportivo do clube, Deco, tem sido franco quanto à dificuldade do processo de contratação. O jogador da seleção polonesa recentemente se despediu com emoção da torcida do Camp Nou, deixando um vazio significativo no ataque blaugrana que o clube agora está desesperado para preencher.

    Em entrevista à ESPN sobre a busca por um novo camisa 9, Deco admitiu que encontrar um jogador do mesmo calibre é uma tarefa nada invejável. “É quase impossível substituir Robert, o melhor atacante dos últimos anos. No Barça, é difícil substituí-lo, mas o futebol é assim. Ferran [Torres] chegou como ponta e se transformou em um 9. É hora de tomar decisões e reforçar o time”, explicou o ex-meio-campista do Barça.

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    A homenagem de Deco ao polonês que está de saída

    O impacto de Lewandowski na Catalunha não pode ser subestimado, já que ele ajudou o clube a recuperar seu domínio nacional. Após ingressar no clube em 2022, ele conquistou sete troféus, incluindo três títulos da La Liga. Em sua última partida no Camp Nou, na vitória por 3 a 1 sobre o Betis, ele recebeu uma ovação de pé e um troféu comemorativo da diretoria do clube.

    Deco não hesitou em destacar o legado que o atacante deixa para trás, afirmando: “Robert já faz parte do escudo do Barça, e sempre seremos gratos a ele. Graças a ele, conquistamos credibilidade no âmbito esportivo.”

  • Esclarecendo os rumores sobre Pedro e Alvarez

    Com a busca se intensificando, vários nomes de destaque têm sido associados a uma possível transferência para o Barça. O Daily Mail noticiou que Deco havia viajado a Londres para se reunir com os representantes do atacante Pedro, do Chelsea. No entanto, Deco foi enfático ao desmentir essas alegações específicas quando questionado sobre o assunto.

    “Não fui ver o João Pedro; vocês estão todos enganados”, disse Deco, embora tenha se mantido evasivo sobre a lista de candidatos do clube. Além do brasileiro, Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, tem sido frequentemente mencionado, embora a concorrência do Arsenal e do Paris Saint-Germain complique a contratação do argentino. Deco acrescentou: “Não estamos descartando nem contratando ninguém. Estamos conversando sobre isso.”

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O caminho à frente

    Com uma viagem a Valência se aproximando para encerrar a atual temporada da La Liga, todos os olhos estarão voltados para Deco e a diretoria para ver se eles conseguirão realizar o “impossível” e encontrar um sucessor à altura do trono de Lewandowski na janela de transferências de verão. Espera-se que o Barcelona dispute a Liga dos Campeões na próxima temporada sob o comando de Hansi Flick, e a contratação de outro atacante prolífico pode ser essencial para suas chances.


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