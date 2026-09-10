Deco revelou os detalhes da investida do Barcelona por Rodri, esclarecendo que, no início, o clube não acreditava que o jogador do Manchester City estaria disponível no mercado de transferências.

Ele afirmou: "Há alguns meses, não pensávamos em contratar Rodri, porque acreditávamos que ele não deixaria o Manchester City, especialmente com um ano restante de contrato".

E acrescentou: "Quando começaram a chegar notícias sobre a possibilidade de sua saída, entrei em contato com Hugo Viana (diretor esportivo do Manchester City) para saber a verdade sobre o assunto, e ele me disse que tinha uma proposta para renovar seu contrato, mas também esclareceu que, se chegasse outra oferta, o clube não teria como mantê-lo".

Deco destacou que o Barcelona informou Flick sobre essa possibilidade e obteve sua aprovação, antes de o clube iniciar o contato com o agente do jogador.

Sobre a possibilidade de Rodri se transferir para o Real Madrid, Deco limitou-se a dizer: "Nesse caso, teríamos que conversar com ele".