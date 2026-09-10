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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa

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Deco: exclusão da dupla do Barcelona da Bola de Ouro é um "escândalo"; recusamos a contratação de jogador do Real

Bola de Ouro
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
Levante x Barcelona
Levante
La Liga
Raphinha
Pedri
B. Silva
L. Yamal
Real Madrid
A. Gordon
Espanha
Países Baixos
Brasil
Portugal
England

Dirigente do Barça admite: será difícil enfrentar o Real Madrid nessa situação

Deco, diretor esportivo do Barcelona, demonstrou surpresa com a exclusão da dupla do clube da lista dos trinta indicados para vencer o prêmio Bola de Ouro, e também falou sobre outros temas, sendo o mais destacado a recusa do clube em contratar Bernardo Silva, atual meio-campista do Real Madrid, no verão passado, quando ele era jogador de seu antigo clube, o Manchester City.

Em entrevista à rádio "El Món a RAC 1", Deco expressou sua grande satisfação com o início de temporada do Barcelona sob o comando do técnico Hansi Flick, ao mesmo tempo em que reafirmou sua confiança no projeto esportivo do clube.

  • Início forte

    Deco falou sobre o início forte do Barcelona: "Eu sabia que começaríamos bem e de forma sólida, com base no que vimos. Marcar essa quantidade de gols é algo especial, mas na verdade eu me sinto empolgado com o trabalho diário mais do que com as partidas".

    E acrescentou, segundo o "Mundo Deportivo": "Quando você vê o nível dos treinos, a confiança e o espírito que a equipe demonstra, e percebe que o que você vê nas partidas ainda te surpreende, isso te dá uma felicidade e uma segurança maiores".

    Leia também:

    Oferta do Barcelona e resposta do Atlético: Deco revela pela primeira vez os bastidores da negociação de Álvarez

    • Publicidade

  • Gordon: a contratação de que o Barcelona precisava

    O diretor esportivo do Barcelona explicou que o clube buscava jogadores dotados de energia e força física, além de qualidade técnica, especialmente após as dificuldades da equipe na temporada passada, quando Raphinha desfalcava os jogos.

    E disse: "O problema não era a qualidade, mas precisávamos de jogadores dotados de força e agressividade, ao lado das capacidades técnicas indispensáveis no Barcelona".

    Acrescentou que o clube acompanhou Anthony Gordon, apesar da dificuldade em contratar jogadores do Campeonato Inglês, apontando que Flick viu nele o jogador mais compatível com as características exigidas, antes de haver acordo sobre os valores e a conclusão do negócio.

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  • Por que Bernardo Silva não se juntou?

    Deco falou sobre a possibilidade de contratar Bernardo Silva, afirmando que o astro português não era a opção adequada dos pontos de vista técnico e econômico.

    Disse: "Bernardo é um jogador que eu gosto muito, e é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, mas a posição dele não era o que buscávamos em termos de características".

    E prosseguiu: "Chegaram até nós informações de que ele queria vir, e isso acrescentaria para nós, mas não se encaixava nos nossos critérios econômicos. Nós não prometemos a nenhum jogador participação como titular. Damos ao treinador o que ele precisa, e se o jogador quer outra coisa, nós o deixamos".

    Silva se juntou ao Real Madrid, vindo do Manchester City, no verão passado, e se tornou titular na escalação de seu compatriota José Mourinho.

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  • Rodri: como o Barcelona se movimentou?

    Deco revelou os detalhes da investida do Barcelona por Rodri, esclarecendo que, no início, o clube não acreditava que o jogador do Manchester City estaria disponível no mercado de transferências.

    Ele afirmou: "Há alguns meses, não pensávamos em contratar Rodri, porque acreditávamos que ele não deixaria o Manchester City, especialmente com um ano restante de contrato".

    E acrescentou: "Quando começaram a chegar notícias sobre a possibilidade de sua saída, entrei em contato com Hugo Viana (diretor esportivo do Manchester City) para saber a verdade sobre o assunto, e ele me disse que tinha uma proposta para renovar seu contrato, mas também esclareceu que, se chegasse outra oferta, o clube não teria como mantê-lo".

    Deco destacou que o Barcelona informou Flick sobre essa possibilidade e obteve sua aprovação, antes de o clube iniciar o contato com o agente do jogador.

    Sobre a possibilidade de Rodri se transferir para o Real Madrid, Deco limitou-se a dizer: "Nesse caso, teríamos que conversar com ele".

  • O futuro de Raphinha

    Deco elogiou o que Raphinha vem apresentando dentro do Barcelona, ressaltando que o jogador se sente feliz no clube e que o técnico Flick conseguiu extrair o melhor dele.

    E afirmou: "Todo jogador tem seu orgulho, mas Raphinha construiu sua história dentro do clube e conta com o respeito de seus companheiros no vestiário. Ele está feliz aqui, e isso é algo importante".

    Sobre a possibilidade de renovar seu contrato, que se estende até 2028, disse: "Nós sempre acompanhamos a situação dos nossos jogadores para não sermos surpreendidos com os processos de renovação. Há também o princípio do mérito e do equilíbrio entre os contratos, e vamos conversar com ele".

  • Yamal é o mais merecedor da Bola de Ouro

    Deco reafirmou seu total apoio à conquista da Bola de Ouro de 2026 por Lamine Yamal, considerando que o astro do Barcelona é o candidato mais forte na sua opinião.

    E disse: "Acho que ele é o principal candidato. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Fez uma temporada excelente com o Barcelona e foi decisivo na conquista do Campeonato Espanhol".

    E acrescentou: "Eu amo o futebol. É como quando o Leo ganhava a Bola de Ouro porque era o melhor. Neste caso também, não há muito o que discutir a respeito".

  • Cubarsí é o "Lamine dos zagueiros"

    Deco também escolheu Pau Cubarsí como o maior talento defensivo do futebol, dizendo: "Para mim, ele é o Lamine Yamal dos defensores. É o talento mais impressionante".

    E acrescentou: "Sempre conversamos com Bojan sobre a evolução dos jogadores. O que Cubarsí fez foi impressionante, seja na maneira como evoluiu, na forma como lidera a equipe ou no cuidado que tem com os pequenos detalhes".

  • A exclusão de Pedri e Raphinha, um "escândalo mundial"

    Deco criticou a ausência de Pedri e Raphinha na lista de indicados à Bola de Ouro, afirmando: "É um escândalo mundial. Não entendo as listas nem como elas são elaboradas, mas há uma injustiça nas premiações".

    E acrescentou: "É difícil ver a ausência de Pedri e Raphinha na lista, considerando o talento dos dois".

  • De Jong: Barcelona não interfere em questões médicas

    Deco recusou-se a comentar os detalhes da lesão de Frenkie de Jong, ressaltando que o assunto é médico e pessoal para o jogador.

    E disse: "Nós não falamos sobre questões médicas. É uma questão particular do jogador. Quando tenho um problema, vou ao médico, e há jogadores que preferem consultar médicos em quem confiam".

    E explicou que a chegada de Rodri não estava relacionada à lesão de De Jong, apontando que se esperava que o jogador ficasse ausente por três ou quatro meses.

  • Araújo: aguardamos o que acontecerá no futuro

    Deco falou sobre o empréstimo de Ronald Araújo ao Liverpool, reafirmando o desejo do Barcelona de manter o jogador e o reconhecimento por tudo o que ele fez pelo clube.

    E disse: "Assisti à partida em casa e vi a assistência que ele deu. Eu gosto dele e espero que tenha sucesso e que seja feliz".

    E acrescentou: "Nós o respeitamos e o valorizamos dentro do clube e do vestiário, ele tem contrato conosco, e veremos o que acontecerá no futuro".

  • Feliz por Torres

    Sobre os 3 gols marcados por Ferran Torres, ex-atacante do Barcelona, em sua primeira partida com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, Deco comentou: "Estou feliz pelos seus três gols. O futebol depende de determinação e força mental".

    E acrescentou, em referência à situação de Torres: "Se um jogador quiser partir, devemos ouvi-lo. Desejo boa sorte ao Paris Saint-Germain".

  • A qualidade do Real Madrid

    Deco encerrou sua fala sobre o Real Madrid elogiando a qualidade do time merengue, mas ressaltou que o Barcelona está focado em seu próprio projeto.

    E disse: "Sempre afirmei que o Real Madrid tem jogadores excelentes, de altíssimo nível, além de um treinador diferenciado".

    E acrescentou: "Desejo boa sorte a eles, mas não contra nós. Se conseguirem construir o time da forma desejada, será difícil enfrentá-los, mas precisamos nos concentrar em nós mesmos e trabalhar para alcançar o mais alto nível".

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