Deco, diretor esportivo do Barcelona, demonstrou surpresa com a exclusão da dupla do clube da lista dos trinta indicados para vencer o prêmio Bola de Ouro, e também falou sobre outros temas, sendo o mais destacado a recusa do clube em contratar Bernardo Silva, atual meio-campista do Real Madrid, no verão passado, quando ele era jogador de seu antigo clube, o Manchester City.
Em entrevista à rádio "El Món a RAC 1", Deco expressou sua grande satisfação com o início de temporada do Barcelona sob o comando do técnico Hansi Flick, ao mesmo tempo em que reafirmou sua confiança no projeto esportivo do clube.