Deco, diretor do Barcelona, "vai à final da FA Cup" para assistir ao atacante do Chelsea, enquanto o gigante da La Liga estuda uma oferta de transferência de 55 milhões de libras

A busca por um novo atacante ganhou impulso com a confirmação oficial de que Robert Lewandowski deixará o clube ao final da atual temporada. O Barcelona anunciou a notícia com uma comovente homenagem nas redes sociais intitulada: “Chegou como estrela. Parte como lenda”, marcando o fim da brilhante passagem de quatro anos do atacante polonês pela Catalunha.

Lewandowski acessou o X para compartilhar uma mensagem de despedida emocionante, afirmando: “Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão está cumprida. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a chance de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar onde pertence.”