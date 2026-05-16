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Deco, diretor do Barcelona, "vai à final da FA Cup" para assistir ao atacante do Chelsea, enquanto o gigante da La Liga estuda uma oferta de transferência de 55 milhões de libras
Deco planeja uma missão de observação em Wembley
Espera-se que Deco esteja presente na final da FA Cup de hoje, entre Chelsea e Manchester City, enquanto intensifica sua busca por Pedro. O dirigente de 48 anos, que já atuou pelo Chelsea durante sua carreira de jogador, passou a semana na capital inglesa realizando uma série de reuniões estratégicas para traçar os planos de contratações do Barça para o verão, segundo o The Daily Mail.
Com o clube buscando renovar suas opções de ataque, o atacante brasileiro surgiu como alvo principal. A presença de Deco em Wembley ressalta a seriedade do interesse do Barcelona no jogador de 24 anos, que vem impressionando desde que se transferiu do Brighton para Stamford Bridge há apenas um ano.
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A era Lewandowski chega ao fim
A busca por um novo atacante ganhou impulso com a confirmação oficial de que Robert Lewandowski deixará o clube ao final da atual temporada. O Barcelona anunciou a notícia com uma comovente homenagem nas redes sociais intitulada: “Chegou como estrela. Parte como lenda”, marcando o fim da brilhante passagem de quatro anos do atacante polonês pela Catalunha.
Lewandowski acessou o X para compartilhar uma mensagem de despedida emocionante, afirmando: “Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão está cumprida. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a chance de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar onde pertence.”
A posição do Chelsea sobre o craque de 55 milhões de libras
Apesar do crescente interesse do Barcelona, o Chelsea está disposto a resistir para manter seu valioso jogador. A diretoria do clube insiste que não tem intenção de se separar de um jogador que custou 55 milhões de libras e tem sido um dos poucos destaques em uma temporada turbulenta. Pedro marcou 20 gols em sua primeira temporada no oeste de Londres.
O time da Premier League está atualmente finalizando a contratação de seu novo técnico, com Xabi Alonso surgindo como o principal candidato ao cargo. Embora Andoni Iraola, Oliver Glasner e Marco Silva também tenham sido considerados, o clube vê Pedro como peça fundamental em qualquer projeto que o novo técnico venha a assumir neste verão.
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Outros alvos no radar
O interesse do Barcelona pelo jogador do Chelsea não significa que o clube tenha abandonado outros alvos da Premier League. O clube continua interessado no atacante do Manchester United, Marcus Rashford, embora qualquer negociação envolvendo o jogador da seleção inglesa provavelmente dependa de um acordo com um preço reduzido, devido às contínuas restrições financeiras no Camp Nou.