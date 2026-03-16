Deco afirma que merece um pedido de desculpas pela contratação inspirada de João Cancelo, enquanto o diretor esportivo do Barcelona revela que o ex-zagueiro do Manchester City é um “torcedor fanático do Barça”

Esta passagem marca a segunda temporada de Cancelo no Spotify Camp Nou, após um empréstimo um tanto frustrante do Manchester City durante a temporada 2023-24. Embora tenha sido titular constante naquele primeiro ano, a falta de títulos deixou uma sensação de que ainda havia algo a ser conquistado para o jogador da seleção portuguesa. Desde sua chegada em janeiro, ele já marcou um gol e deu duas assistências em apenas seis partidas do campeonato, provando ser uma peça tática fundamental para Flick. Sua versatilidade nas laterais proporcionou a estabilidade defensiva e o impulso ofensivo que, por vezes, faltaram durante a primeira metade da campanha.