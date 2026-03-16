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Deco afirma que merece um pedido de desculpas pela contratação inspirada de João Cancelo, enquanto o diretor esportivo do Barcelona revela que o ex-zagueiro do Manchester City é um “torcedor fanático do Barça”
Silenciando os céticos sauditas
A decisão do Barcelona de trazer Cancelo de volta à Catalunha, vindo do Al-Hilal, em janeiro, foi alvo de grande escrutínio. Muitos comentaristas, incluindo o renomado jornalista Gerard Romero, observaram que os críticos haviam prematuramente rotulado o jogador de 31 anos como “aposentado” após sua transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita. No entanto, Cancelo rapidamente desmentiu essa narrativa, integrando-se perfeitamente a um time que atualmente lidera a La Liga com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Seu desempenho na recente goleada por 5 a 2 sobre o Sevilla — onde marcou um gol e deu uma assistência — serviu como prova definitiva de sua qualidade e boa forma.
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Deco revela que Cancelo está “louco” pelo Barça
Após a reeleição bem-sucedida deJoan Laporta, Deco aproveitou a oportunidade para defender a estratégia de contratações e elogiar o caráter de Cancelo. Ele destacou que o clube valorizou o zagueiro não apenas por sua habilidade, mas por seu verdadeiro amor pelo Blaugrana. “Fizemos um esforço para contratar Cancelo porque ele demonstrou repetidas vezes que é um torcedor fanático do Barça”, explicou Deco. O diretor esportivo sugeriu que esse nível de lealdade é cada vez mais difícil de encontrar no futebol contemporâneo, afirmando: “Esse é um sentimento raro hoje em dia nos jogadores, e estamos tentando trazê-lo de volta.”
Recuperação após um início sem troféus
Esta passagem marca a segunda temporada de Cancelo no Spotify Camp Nou, após um empréstimo um tanto frustrante do Manchester City durante a temporada 2023-24. Embora tenha sido titular constante naquele primeiro ano, a falta de títulos deixou uma sensação de que ainda havia algo a ser conquistado para o jogador da seleção portuguesa. Desde sua chegada em janeiro, ele já marcou um gol e deu duas assistências em apenas seis partidas do campeonato, provando ser uma peça tática fundamental para Flick. Sua versatilidade nas laterais proporcionou a estabilidade defensiva e o impulso ofensivo que, por vezes, faltaram durante a primeira metade da campanha.
- AFP
Um confronto decisivo na Europa que definirá a temporada
O foco agora passa do domínio nacional para a campanha europeia, com um confronto decisivo da Liga dos Campeões se aproximando. O Barcelona recebe o Newcastle United nesta quarta-feira para a segunda partida das oitavas de final, com o placar agregado atualmente empatado em 1 a 1.
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