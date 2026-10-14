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imago-sport-1084537303.jpgInsidefoto
Alvino Hanafi
Traduzido por

Declarações sobre Roma x Real Madrid: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick e Federico Valverde falam da vitória por 4 a 3 na Champions League

Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
A. Ruediger
C. Espi
F. Valverde
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões

O Real Madrid protagonizou uma virada incrível em uma competição europeia, marcando três gols nos últimos oito minutos para vencer a Roma por 4 a 3 no Stadio Olimpico. O técnico Jose Mourinho e seus jogadores refletiram sobre uma noite caótica de Champions League, impulsionada pelo reserva Endrick e por Antonio Rudiger, autor do gol da vitória.

  • Real Madrid protagoniza reação espetacular nos minutos finais em competição europeia

    O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Stadio Olimpico, com três gols nos últimos oito minutos de uma reta final frenética para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol que abriu o placar, marcado por Marten de Roon.

    Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League, antes da virada nos minutos finais.

    Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-zagueiro da Roma, virar a partida.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho explica mudanças táticas e elogia o impacto de Endrick

    Após a vitória emocionante, Mourinho admitiu que sua equipe passou por um período difícil antes de a Roma se cansar. “Foram dois jogos em um: no primeiro, a Roma foi superior em todos os aspectos; nos 20 minutos finais, o Real Madrid foi imparável”, afirmou Mourinho.

    “Quando estava 3 a 1, todos achavam que estávamos liquidados, mas foram eles que acabaram se cansando.”

    Ao elogiar o jovem atacante Endrick, Mourinho acrescentou: “Conheço o talento que ele tem. Os defensores da Roma estavam cansados e não conseguiram pará-lo.”

    O próprio Endrick admitiu: “Ainda estou sentindo as emoções. Não esperava entrar tão cedo, mas quero ajudar minha equipe.”

  • Rudiger e Espi reagem a gols decisivos marcados nos minutos finais

    Ex-zagueiro da Roma, Rudiger expressou sentimentos contraditórios após marcar de voleio o gol da vitória aos 89 minutos. “Estou feliz por ter marcado o gol da vitória. É claro que é uma sensação agridoce, mas isso é futebol”, revelou Rudiger. “A Roma sempre terá um lugar especial no meu coração.”

    “A maneira como reagimos no fim é exatamente como devemos jogar: com mais determinação, mais coragem e mais confiança.”

    O jovem atacante Espi acrescentou: “Em pé de guerra! Uma loucura! Lutamos juntos pela vitória. À medida que os minutos passavam, sentíamos que estávamos cada vez mais perto.”

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  • imago-sport-1084539163.jpgItaly Photo Press

    Valverde destaca o caráter do elenco em meio a duras lições

    O meio-campista Federico Valverde elogiou a capacidade de reação do elenco, mas reconheceu que há pontos a melhorar. “Como jogador, estou orgulhoso”, disse Valverde. “Mas, se tivéssemos feito nosso trabalho direito desde o início, teria sido um jogo muito menos complicado.”

    “Cometemos erros, mas conseguimos virar o jogo. Mérito dos jogadores que entraram e fizeram a diferença.”

    A vitória é a segunda do Real Madrid na fase de liga da Champions League, enquanto a equipe se prepara para seu próximo compromisso continental.

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