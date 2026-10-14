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Declarações sobre Roma x Real Madrid: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick e Federico Valverde falam da vitória por 4 a 3 na Champions League
Real Madrid protagoniza reação espetacular nos minutos finais em competição europeia
O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Stadio Olimpico, com três gols nos últimos oito minutos de uma reta final frenética para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol que abriu o placar, marcado por Marten de Roon.
Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League, antes da virada nos minutos finais.
Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-zagueiro da Roma, virar a partida.
- AFP
Mourinho explica mudanças táticas e elogia o impacto de Endrick
Após a vitória emocionante, Mourinho admitiu que sua equipe passou por um período difícil antes de a Roma se cansar. “Foram dois jogos em um: no primeiro, a Roma foi superior em todos os aspectos; nos 20 minutos finais, o Real Madrid foi imparável”, afirmou Mourinho.
“Quando estava 3 a 1, todos achavam que estávamos liquidados, mas foram eles que acabaram se cansando.”
Ao elogiar o jovem atacante Endrick, Mourinho acrescentou: “Conheço o talento que ele tem. Os defensores da Roma estavam cansados e não conseguiram pará-lo.”
O próprio Endrick admitiu: “Ainda estou sentindo as emoções. Não esperava entrar tão cedo, mas quero ajudar minha equipe.”
Rudiger e Espi reagem a gols decisivos marcados nos minutos finais
Ex-zagueiro da Roma, Rudiger expressou sentimentos contraditórios após marcar de voleio o gol da vitória aos 89 minutos. “Estou feliz por ter marcado o gol da vitória. É claro que é uma sensação agridoce, mas isso é futebol”, revelou Rudiger. “A Roma sempre terá um lugar especial no meu coração.”
“A maneira como reagimos no fim é exatamente como devemos jogar: com mais determinação, mais coragem e mais confiança.”
O jovem atacante Espi acrescentou: “Em pé de guerra! Uma loucura! Lutamos juntos pela vitória. À medida que os minutos passavam, sentíamos que estávamos cada vez mais perto.”
- Italy Photo Press
Valverde destaca o caráter do elenco em meio a duras lições
O meio-campista Federico Valverde elogiou a capacidade de reação do elenco, mas reconheceu que há pontos a melhorar. “Como jogador, estou orgulhoso”, disse Valverde. “Mas, se tivéssemos feito nosso trabalho direito desde o início, teria sido um jogo muito menos complicado.”
“Cometemos erros, mas conseguimos virar o jogo. Mérito dos jogadores que entraram e fizeram a diferença.”
A vitória é a segunda do Real Madrid na fase de liga da Champions League, enquanto a equipe se prepara para seu próximo compromisso continental.
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