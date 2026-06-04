Em vez de tomar uma decisão rápida, o experiente jogador prefere adiar por enquanto a decisão final sobre seu futuro esportivo. “Bernardo vai se decidir depois da Copa do Mundo”, esclareceu Jorge Mendes, assessor de Silva, ao especialista em transferências Fabrizio Romano.
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Declarações claras do seu assessor! Candidato a transferência deixa o FC Barcelona na expectativa
Segundo informações de Romano, a disputa pelo cobiçado meia-armador está totalmente em aberto. O jogador da seleção portuguesa, que está disponível no mercado sem custo de transferência após nove anos de grande sucesso no Manchester City, parece, no entanto, preferir uma transferência para a Espanha.
No entanto, nos bastidores do Camp Nou, tudo parecia já estar pronto. Conforme noticiou recentemente a emissora de rádio catalã RAC1, o técnico do Barça, Hansi Flick, já havia dado seu consentimento expresso à diretoria esportiva para a contratação do jogador criativo de 31 anos.
Além disso, o jornal espanhol Mundo Deportivo informou que o recém-coroado campeão de Barcelona teria, na verdade, as melhores cartas na mão na disputa pelo português. Especialmente porque Silva teria sinalizado aos dirigentes que estaria disposto a aceitar uma redução salarial significativa para a transferência para a La Liga.
- bernaldo silva
Silva deixa o ManCity após nove anos
O problema: no mercado de transferências, um jogador desse calibre sem valor de rescisão é um bem de luxo e atrai rivais de renome. Segundo Romano, o Atlético de Madrid, rival na Liga, também está disputando intensamente a contratação de Silva. A Juventus de Turim também é considerada uma potencial compradora.
Silva vestiu a camisa do ManCity a partir de 2017, marcou uma era de ouro sob o comando de Pep Guardiola e liderou os Skyblues como capitão em campo. Em abril, finalmente veio a confirmação de que os caminhos se separariam definitivamente no verão.
Ele deixou para trás uma vitrine repleta de troféus e palavras emocionantes. “O que conquistamos e alcançamos juntos é uma era que ficará para sempre no meu coração. Não foi nada mal”, despediu-se o veterano via X dos torcedores no Etihad Stadium.
O Barça também está de olho em Álvarez
Agora, o foco do meia está totalmente voltado para a próxima Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Caso a negociação do Barça com Silva não dê certo, parece que o clube já está procurando alternativas.
Há algum tempo, outro nome vem circulando nos rumores: Julián Álvarez. No entanto, para contratar o campeão mundial argentino do Atlético de Madrid, os catalães provavelmente teriam que desembolsar uma quantia bem superior a 100 milhões de euros.