Declarações claras do seu assessor! Candidato a transferência deixa o FC Barcelona na expectativa

Segundo informações de Romano, a disputa pelo cobiçado meia-armador está totalmente em aberto. O jogador da seleção portuguesa, que está disponível no mercado sem custo de transferência após nove anos de grande sucesso no Manchester City, parece, no entanto, preferir uma transferência para a Espanha.

No entanto, nos bastidores do Camp Nou, tudo parecia já estar pronto. Conforme noticiou recentemente a emissora de rádio catalã RAC1, o técnico do Barça, Hansi Flick, já havia dado seu consentimento expresso à diretoria esportiva para a contratação do jogador criativo de 31 anos.

Além disso, o jornal espanhol Mundo Deportivo informou que o recém-coroado campeão de Barcelona teria, na verdade, as melhores cartas na mão na disputa pelo português. Especialmente porque Silva teria sinalizado aos dirigentes que estaria disposto a aceitar uma redução salarial significativa para a transferência para a La Liga.