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Declaração provocativa em um momento delicado... Será que Bellingham ficará de fora contra a Argentina?

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Bellingham
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Alemanha

Um novo capítulo do conflito entre o astro da Inglaterra e o técnico alemão

Jude Bellingham representa um caso excepcional na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado gols em partidas decisivas e tomado todas as decisões certas, tanto com a bola quanto sem ela.

Embora se possa supor que o técnico Thomas Tuchel esteja extremamente orgulhoso de ter um jogador desse calibre no time, a relação entre os dois tem sido tensa em alguns momentos, já que o astro do Real Madrid e seu técnico alemão expressaram publicamente seus pontos de vista divergentes no passado.

Após a vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final em Miami, Tuchel descreveu o desempenho como “desleixado” — e disse que sua equipe teve “sorte”.

Mas Bellingham, que marcou os dois gols quando a equipe virou o jogo e venceu por 2 a 1, não ficou satisfeito com a análise do técnico e disse, com uma ousadia surpreendente: “Talvez (Tuchel) não saiba o que é preciso para jogar nessas condições contra Erling Haaland, Nosa e Sorloth — não é um time fácil de enfrentar.”

A Sky News comentou: “Não é a primeira vez que os dois entram em conflito”.

  • Não há nenhuma agenda oculta

    O relatório continuou: “Tuchel já havia descrito o comportamento de Bellingham em campo como ‘repugnante’, mas depois se desculpou, alegando que havia usado a palavra ‘sem querer’.”

    O técnico da seleção inglesa tentou resumir o estado de espírito de Bellingham em junho do ano passado, dizendo: ‘Se ele sorri, conquista a simpatia de todos. Mas, às vezes, você vê a raiva, vê a fome, a raiva e o entusiasmo, e isso se manifesta de uma forma que pode ser um pouco repulsiva — por exemplo, para minha mãe, quando ela está sentada diante da TV. Eu percebo isso.’

    Em agosto, Tuchel esclareceu a questão, dizendo: “Usei essa palavra sem querer, apenas para deixar as coisas bem claras. Não havia nenhuma mensagem. Não havia nenhuma intenção oculta.”

    Leia também: O segredo da substituição de Haaland contra a Inglaterra

    • Publicidade

  • O substituto de Rogers... Funções passíveis de alteração

    Em seguida, Tuchel pediu ao jogador de 22 anos que “canalizasse” a energia de raiva que poderia lhe dar uma “vantagem” em campo. Antes do início da Copa do Mundo, também havia dúvidas sobre se Bellingham seria titular na primeira partida, já que Tuchel vinha preferindo o amigo de infância do meio-campista, Morgan Rogers, de 23 anos, na fase que antecedeu o torneio.

    Em junho, Tuchel indicou que Bellingham teria que provar seu valor para garantir seu lugar na escalação titular, dizendo: “Ele sabe que é um dos jogadores titulares, mas temos 14 ou 15 jogadores candidatos a uma vaga no time titular”.

    O técnico alemão acrescentou que “essas funções estão sempre sujeitas a mudanças”.

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  • Exclusão de um catalisador

    No entanto, desde que Bellingham recuperou seu lugar na equipe titular, ele tem se destacado de forma notável, o que levou alguns analistas a elogiarem a forma como Tuchel o tem tratado.

    Esses analistas acreditam que sua exclusão da escalação o motivou a reconquistar seu lugar, levando-o a apresentar um desempenho excepcional nos momentos decisivos.

    No entanto, surgiram sinais de tensões adicionais em novembro passado, quando Tuchel afirmou que Bellingham deveria “aceitar” suas decisões, depois que o meio-campista inglês expressou sua frustração ao ser substituído durante a vitória por 2 a 0 sobre a Albânia.

    Bellingham foi uma das sete substituições na vitória anterior contra a Sérvia e saiu de campo seis minutos antes do fim de sua primeira partida como titular pela seleção nacional desde junho.

    O meio-campista ergueu os braços no ar, demonstrando sua frustração, depois que Kane marcou o segundo gol de cabeça, ao ver Rogers esperando na linha lateral para substituí-lo.

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  • Não há como Bellingham ficar de fora da partida contra a Argentina

    Apesar da veemência das declarações feitas por Bellingham contra seu técnico — o que pode levar a tensão entre os dois de volta ao auge em um momento delicado da história da Inglaterra —, a Sky afirmou: “Apesar de tudo isso, não há dúvida de que Bellingham será titular pela Inglaterra contra a Argentina, atual campeã, na quarta-feira. Com seis gols já marcados na Copa do Mundo de 2026, Bellingham está em excelente forma, tendo já superado o total de gols que marcou nas duas últimas edições da competição juntas.”

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