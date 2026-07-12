Declaração provocativa em um momento delicado... Será que Bellingham ficará de fora contra a Argentina?

Jude Bellingham representa um caso excepcional na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado gols em partidas decisivas e tomado todas as decisões certas, tanto com a bola quanto sem ela.

Embora se possa supor que o técnico Thomas Tuchel esteja extremamente orgulhoso de ter um jogador desse calibre no time, a relação entre os dois tem sido tensa em alguns momentos, já que o astro do Real Madrid e seu técnico alemão expressaram publicamente seus pontos de vista divergentes no passado.

Após a vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final em Miami, Tuchel descreveu o desempenho como “desleixado” — e disse que sua equipe teve “sorte”.

Mas Bellingham, que marcou os dois gols quando a equipe virou o jogo e venceu por 2 a 1, não ficou satisfeito com a análise do técnico e disse, com uma ousadia surpreendente: “Talvez (Tuchel) não saiba o que é preciso para jogar nessas condições contra Erling Haaland, Nosa e Sorloth — não é um time fácil de enfrentar.”

A Sky News comentou: “Não é a primeira vez que os dois entram em conflito”.