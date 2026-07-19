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Declan Rice se torna o mais jovem capitão da seleção inglesa - superando Harry Kane e David Beckham -, mas o astro do Arsenal está “cansado” de mensagens sobre troféus após mais uma decepção na Copa do Mundo
Marco histórico para o craque do Arsenal
Rice teve uma atuação digna de capitão enquanto a Inglaterra goleou a França em um jogo emocionante com dez gols, garantindo o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026. Ao abrir o placar com apenas dois minutos e 14 segundos de jogo e, mais tarde, dar a assistência para Ezri Konsa, o jogador de 27 anos se tornou o primeiro jogador dos Três Leões a marcar um gol e dar uma assistência em sua primeira partida na Copa do Mundo como capitão.
Ao disputar sua 80ª partida pela seleção, Rice também marcou o segundo gol mais rápido da história da Inglaterra em Copas do Mundo, um feito superado apenas pelo icônico gol de Bryan Robson contra a França em 1982. O domínio inicial do jogador do Arsenal definiu o tom para uma enxurrada de gols no primeiro tempo, que levou os jogadores de Tuchel a uma vantagem de 4 a 0 já no intervalo.
Ele se junta a Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard e Harry Kane como os únicos jogadores a registrar uma contribuição direta para um gol em sua primeira partida na Copa do Mundo como capitão. Entre eles, apenas Kane iguala as duas participações de Rice, após marcar duas vezes contra a Tunísia em 2018.
- AFP
Cansado da narrativa do “orgulho”
Apesar dos reconhecimentos individuais e da medalha de bronze, Rice demonstrou frustração ao falar sobre a trajetória geral da Inglaterra. Em declarações após o apito final, o meio-campista admitiu que o time está começando a perder a paciência com vitórias morais e resultados que ficaram por pouco. “Estamos cansados de dizer que temos orgulho de chegar às semifinais e às quartas de final. Queremos, no fim das contas, vencer com a Inglaterra”, disse Rice à BBC. “Mas ficar em terceiro lugar neste torneio é uma conquista de verdade.”
O meio-campista foi enfático ao afirmar que, embora a vitória por 6 a 4 tenha trazido algum alívio, a dor da derrota nas semifinais para a Argentina ainda pesa muito. Ele acrescentou: “Estamos tão perto, sinceramente. Tem-se falado muito sobre esse grupo nos últimos anos, sempre sendo eliminado dos torneios. Acho que precisamos seguir em frente. Acho mesmo que está perto. É um jogo de pequenas diferenças. É futebol e, na outra noite, perdemos por pequenas diferenças e nas áreas.”
A rotação de Tuchel dá resultado
Thomas Tuchel mostrou seu lado implacável ao fazer sete alterações na escalação para a disputa pelo terceiro lugar, o que levou Rice a assumir a capitania no lugar de Harry Kane, que foi poupado. Essa decisão fez de Rice o 14º jogador a ser capitão da Inglaterra em uma Copa do Mundo masculina, juntando-se a uma lista de prestígio que inclui Bobby Moore e Billy Wright.
O assistente técnico, Anthony Barry, destacou o peso emocional que os jogadores carregavam após a eliminação, ocorrida poucos dias antes. Ele disse no intervalo da partida contra a França, quando a Inglaterra vencia por 4 a 0: “Estou um pouco emocionado. Não consigo encontrar palavras para descrever o quanto estou orgulhoso desses jogadores. Eles estão jogando com o coração partido. Vejo 11 rapazes em campo com o coração partido; eu os vi no hotel nos últimos dois dias [com] o coração partido.
“Eles conseguem apresentar um desempenho como esse apenas pelo orgulho de jogar pela Inglaterra. O espírito de equipe que construímos nas últimas sete semanas... tem sido um privilégio assistir a isso... Sei o que os cínicos dirão: que é tarde demais, mas ainda vamos enfrentar um adversário de nível mundial e, nesses 45 minutos, estou muito orgulhoso dos rapazes.”
- Getty Images Sport
Um vínculo único dentro do acampamento
Kane, que terminou o torneio com seis gols, concordou com Rice quanto à força do elenco atual, afirmando: “Um dos melhores grupos da Inglaterra dos quais já fiz parte.
“Quando você vê os rapazes no hotel, quando nos vê treinando em campo, quando nos vê no vestiário, percebe que é um grupo único. Tínhamos essa união e muita confiança uns nos outros.”
À medida que os Três Leões deixam a América do Norte, o foco passa a ser se esse “melhor grupo da Inglaterra” conseguirá finalmente dar o passo final. A campanha de 2026 viu estrelas como Jude Bellingham atingirem novos patamares, consolidando ainda mais a ideia de que o leque de talentos está mais vasto do que nunca.
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