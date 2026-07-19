Declan Rice se torna o mais jovem capitão da seleção inglesa - superando Harry Kane e David Beckham -, mas o astro do Arsenal está “cansado” de mensagens sobre troféus após mais uma decepção na Copa do Mundo

Rice teve uma atuação digna de capitão enquanto a Inglaterra goleou a França em um jogo emocionante com dez gols, garantindo o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026. Ao abrir o placar com apenas dois minutos e 14 segundos de jogo e, mais tarde, dar a assistência para Ezri Konsa, o jogador de 27 anos se tornou o primeiro jogador dos Três Leões a marcar um gol e dar uma assistência em sua primeira partida na Copa do Mundo como capitão.

Ao disputar sua 80ª partida pela seleção, Rice também marcou o segundo gol mais rápido da história da Inglaterra em Copas do Mundo, um feito superado apenas pelo icônico gol de Bryan Robson contra a França em 1982. O domínio inicial do jogador do Arsenal definiu o tom para uma enxurrada de gols no primeiro tempo, que levou os jogadores de Tuchel a uma vantagem de 4 a 0 já no intervalo.

Ele se junta a Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard e Harry Kane como os únicos jogadores a registrar uma contribuição direta para um gol em sua primeira partida na Copa do Mundo como capitão. Entre eles, apenas Kane iguala as duas participações de Rice, após marcar duas vezes contra a Tunísia em 2018.