Declan Rice se diz “honrado” por jogar ao lado de Harry Kane e revela o impacto do capitão da Inglaterra na pré-Copa do Mundo

Rice destacou o quanto a atual geração de jogadores se sente afortunada por dividir o vestiário com um artilheiro tão histórico. Rice disse: “Para mim, ele é um daqueles jogadores sobre os quais você vai contar aos seus filhos, quando estiver mais velho, que teve a chance de jogar ao lado de Harry Kane. Para mim, é assim que ele é bom. Ele é um desses jogadores.

“Tenho muita sorte. Primeiro, ele é nosso capitão; segundo, pela maneira como lidera pelo exemplo todos os dias e como se empenha nos treinos. Não é surpresa para mim o quão bom ele é, só de ver os gols que marca nos treinos, o que vem fazendo no Bayern de Munique e o que vem fazendo vestindo a camisa da Inglaterra. Tem sido uma honra jogar com ele. Tenho muita sorte de poder jogar com um atacante como ele.”