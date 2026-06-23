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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Declan Rice se diz “honrado” por jogar ao lado de Harry Kane e revela o impacto do capitão da Inglaterra na pré-Copa do Mundo

H. Kane
D. Rice
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Gana
Gana
Arsenal
Bayern de Munique

Declan Rice, estrela do Arsenal e da seleção inglesa, prestou uma homenagem calorosa ao seu companheiro de seleção Harry Kane, admitindo que tem sido uma “honra” jogar ao lado do prolífico atacante. O dinâmico meio-campista revelou como Kane impulsiona ativamente os padrões de desempenho dentro do elenco da Inglaterra, enquanto os Três Leões buscam garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

  • Capitão se aproxima de marco histórico

    A seleção da Inglaterra se prepara para mais uma partida crucial da fase de grupos, após uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia. Durante o triunfo da semana passada, o capitão Kane, de 32 anos, marcou dois gols decisivos, empatando com Gary Lineker com 10 gols em Copas do Mundo. Quando entrar em campo na terça-feira contra Gana, o carismático atacante alcançará sua 116ª partida pela seleção principal, ultrapassando David Beckham e assumindo o terceiro lugar isolado na lista de jogadores com mais partidas pela seleção masculina de todos os tempos.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    "Foi uma honra"

    Rice destacou o quanto a atual geração de jogadores se sente afortunada por dividir o vestiário com um artilheiro tão histórico. Rice disse: “Para mim, ele é um daqueles jogadores sobre os quais você vai contar aos seus filhos, quando estiver mais velho, que teve a chance de jogar ao lado de Harry Kane. Para mim, é assim que ele é bom. Ele é um desses jogadores.

    “Tenho muita sorte. Primeiro, ele é nosso capitão; segundo, pela maneira como lidera pelo exemplo todos os dias e como se empenha nos treinos. Não é surpresa para mim o quão bom ele é, só de ver os gols que marca nos treinos, o que vem fazendo no Bayern de Munique e o que vem fazendo vestindo a camisa da Inglaterra. Tem sido uma honra jogar com ele. Tenho muita sorte de poder jogar com um atacante como ele.”

  • O time busca a máxima motivação

    O atacante do Bayern tem usado sua liderança para manter o elenco focado e evitar a complacência após o início positivo. Rice revelou que Kane lembrou explicitamente à equipe de um padrão recorrente: as vitórias na estreia da Euro 2020, da Copa do Mundo de 2022 e da Euro 2024 foram todas imediatamente seguidas por empates frustrantes na segunda partida.

    Ele acrescentou: “Estamos tão motivados quanto antes, se não mais, para querer vencer. Harry falou sobre isso há pouco: nos últimos dois torneios, empatamos a segunda partida. Queremos entrar em campo sabendo que estamos a todo vapor, prontos para jogar, porque sabemos em que posição isso nos coloca.”

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vaga na fase eliminatória em jogo

    A equipe de Thomas Tuchel enfrenta uma seleção de Gana muito resistente em Foxborough, Massachusetts, sabendo que uma vitória garantirá oficialmente sua classificação para a próxima fase. Embora a seleção africana represente um desafio físico único sob o comando do experiente técnico Carlos Queiroz, a Inglaterra chega ao jogo em excelente fase ofensiva. A conquista dos três pontos, aliada a um resultado favorável para a Croácia em seu confronto com o Panamá, garantiria matematicamente a liderança do Grupo L antes da última rodada.

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