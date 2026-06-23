Getty Images Sport
Traduzido por
Declan Rice se diz “honrado” por jogar ao lado de Harry Kane e revela o impacto do capitão da Inglaterra na pré-Copa do Mundo
Capitão se aproxima de marco histórico
A seleção da Inglaterra se prepara para mais uma partida crucial da fase de grupos, após uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia. Durante o triunfo da semana passada, o capitão Kane, de 32 anos, marcou dois gols decisivos, empatando com Gary Lineker com 10 gols em Copas do Mundo. Quando entrar em campo na terça-feira contra Gana, o carismático atacante alcançará sua 116ª partida pela seleção principal, ultrapassando David Beckham e assumindo o terceiro lugar isolado na lista de jogadores com mais partidas pela seleção masculina de todos os tempos.
- Getty Images Sport
"Foi uma honra"
Rice destacou o quanto a atual geração de jogadores se sente afortunada por dividir o vestiário com um artilheiro tão histórico. Rice disse: “Para mim, ele é um daqueles jogadores sobre os quais você vai contar aos seus filhos, quando estiver mais velho, que teve a chance de jogar ao lado de Harry Kane. Para mim, é assim que ele é bom. Ele é um desses jogadores.
“Tenho muita sorte. Primeiro, ele é nosso capitão; segundo, pela maneira como lidera pelo exemplo todos os dias e como se empenha nos treinos. Não é surpresa para mim o quão bom ele é, só de ver os gols que marca nos treinos, o que vem fazendo no Bayern de Munique e o que vem fazendo vestindo a camisa da Inglaterra. Tem sido uma honra jogar com ele. Tenho muita sorte de poder jogar com um atacante como ele.”
O time busca a máxima motivação
O atacante do Bayern tem usado sua liderança para manter o elenco focado e evitar a complacência após o início positivo. Rice revelou que Kane lembrou explicitamente à equipe de um padrão recorrente: as vitórias na estreia da Euro 2020, da Copa do Mundo de 2022 e da Euro 2024 foram todas imediatamente seguidas por empates frustrantes na segunda partida.
Ele acrescentou: “Estamos tão motivados quanto antes, se não mais, para querer vencer. Harry falou sobre isso há pouco: nos últimos dois torneios, empatamos a segunda partida. Queremos entrar em campo sabendo que estamos a todo vapor, prontos para jogar, porque sabemos em que posição isso nos coloca.”
- Getty Images Sport
Vaga na fase eliminatória em jogo
A equipe de Thomas Tuchel enfrenta uma seleção de Gana muito resistente em Foxborough, Massachusetts, sabendo que uma vitória garantirá oficialmente sua classificação para a próxima fase. Embora a seleção africana represente um desafio físico único sob o comando do experiente técnico Carlos Queiroz, a Inglaterra chega ao jogo em excelente fase ofensiva. A conquista dos três pontos, aliada a um resultado favorável para a Croácia em seu confronto com o Panamá, garantiria matematicamente a liderança do Grupo L antes da última rodada.