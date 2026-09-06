Getty Images Sport
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Declan Rice revela mensagem de duas palavras que inspirou a virada do Arsenal contra o Chelsea após colapso de Xabi Alonso
Rogers marca cedo pelo Chelsea
Mikel Arteta viu o Arsenal manter seu início perfeito na temporada da Premier League com uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo. A partida começou de forma desastrosa para o Arsenal quando Morgan Rogers, uma contratação de verão de £ 117 milhões, marcou de voleio após dois minutos em cobrança de falta de Reece James. De acordo com o football.london, Rogers comemorou ao se apoiar na bandeirinha de escanteio em referência a Thierry Henry.
No entanto, o Chelsea não conseguiu sustentar a vantagem. Chegando ao confronto sem sair sem sofrer gols em 18 partidas consecutivas da liga, Alonso viu seu time de altos investimentos ser empurrado para trás à medida que o Arsenal encontrou seu ritmo.
- Getty Images Sport
Rice acalma o caos
O jogo chegou ao ponto de ebulição por volta dos 20 minutos, quando Alonso explodiu contra o quarto árbitro. O técnico ficou furioso porque uma falta não foi marcada contra Ezri Konsa por um suposto puxão em Joao Pedro. À medida que a partida ficava cada vez mais caótica e o Arsenal começava a se apressar quando tinha a posse de bola, Declan Rice assumiu o controle da situação.
Rice apontou para a cabeça e gritou "Calma" para seus companheiros de equipe. Sua maturidade e instrução clara tiveram impacto imediato no time, impedindo que cometesse faltas bobas e permitindo que o Arsenal absorvesse a pressão incessante antes de assumir o controle do clássico londrino.
Havertz e Odegaard garantem a vitória
A liderança de Rice deu resultado imediatamente, e Kai Havertz deixou o Arsenal em igualdade aos 25 minutos ao vencer Emiliano Martinez no seu próprio poste. O Arsenal passou a produzir um futebol ofensivo brilhante, e Martin Odegaard marcou o gol decisivo pouco depois da volta do intervalo. Aos 50 minutos, Christos Tzolis tabelou com Havertz, que inteligentemente deixou a bola passar para Odegaard, permitindo que Odegaard fuzilasse para o gol e superasse Martinez. O Chelsea se recusou a se render, com Pedro Neto acertando a trave, mas uma defesa espetacular com a ponta dos dedos de David Raya para negar o gol a Estevao Willian no fim garantiu os pontos.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Arsenal e Chelsea?
A vitória leva o Arsenal aos mesmos nove pontos do Manchester City na liderança da tabela. Arteta agora volta sua atenção para a Liga dos Campeões da UEFA, com o Arsenal viajando para enfrentar o Napoli na quarta-feira, antes de uma partida fora de casa contra o Sunderland no campeonato nacional. Enquanto isso, o Chelsea segue com seis pontos e tentará se recuperar quando receber o Hull City no sábado.
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