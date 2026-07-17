Declan Rice ouviu que “não vai melhorar”, enquanto Graeme Souness critica duramente o astro do Arsenal após o fracasso da Inglaterra e define Rodri, da Espanha, como “o oposto total”

Embora tenha elogiado a dedicação e a imensa capacidade atlética do craque do Arsenal, Souness sugeriu sem rodeios que Rice se encaixa melhor na zaga central devido a uma suposta falta de visão de jogo.

Souness continuou: “Ele é um meio-campista de verdade. Acho que esses dois jovens — certamente no caso do Anderson, que é bem jovem — têm limitações. Declan Rice, na minha opinião, tem limitações. A gente ouve as pessoas falarem do Declan Rice como ‘um jogador de futebol de nível mundial’... Acho que ele talvez seja um zagueiro central.

“Não há nada a criticar nele em termos de atitude em relação ao jogo, nada a criticar em sua capacidade atlética, nada a criticar em seu empenho do primeiro ao último minuto.

“Minha crítica a ele é que ele não tem futebol suficiente. Falam: ‘olha como ele corre com a bola’. Como meio-campista central, você não deveria fazer isso. E a razão pela qual as pessoas correm com a bola é que não enxergam o panorama com rapidez suficiente...

“Você não deve levar a bola muito bem. Tenho o Declan Rice correndo com a bola, ele corre 20 jardas, é confrontado por um jogador adversário, freia na hora e passa a bola na horizontal.”