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Declan Rice England 2026 World CupGetty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Declan Rice ouviu que “não vai melhorar”, enquanto Graeme Souness critica duramente o astro do Arsenal após o fracasso da Inglaterra e define Rodri, da Espanha, como “o oposto total”

D. Rice
Inglaterra
G. Souness
Inglaterra x Argentina
Argentina
Copa do Mundo
Rodri

Graeme Souness não mediu palavras ao avaliar Declan Rice após a dolorosa eliminação da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo. O meio-campista do Arsenal, de 27 anos, foi titular em todos os jogos do torneio, exceto um, mas não conseguiu ajudar os Três Leões, que sofreram uma derrota por 2 a 1 no final da partida para a velha rival Argentina.

  • Souness critica meio-campista da Inglaterra

    O lendário ex-meio-campista do Liverpool, Souness, fez uma crítica contundente a Rice, classificando o meio-campista como “limitado” após a decepção da Inglaterra na Copa do Mundo. O ex-capitão do West Ham foi titular em quase todas as partidas, mas não conseguiu impedir que os Três Leões sofressem uma derrota dramática nas semifinais contra a Argentina. Rice foi substituído por Thomas Tuchel a cinco minutos do fim, após ter lutado contra problemas nos tendões, na panturrilha e nas costas durante todo o torneio.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comentarista questiona capacidade técnica

    Souness afirmou que tanto Rice quanto seu companheiro de meio-campo na seleção, Elliot Anderson, carecem de variedade técnica, comparando os estilos deles com o do maestro do meio-campo espanhol, Rodri. Em entrevista ao Sports Uncensored, Souness disse: “[Anderson tem] 22 anos, então ainda tem chance de melhorar. Declan não vai melhorar mais, ele já está no seu melhor aos 27 anos.”

    Ele acrescentou: “Não vejo futebol suficiente nesses dois. Eu os vejo como jogadores que apenas circulam a bola... mas não os vejo causando perigo aos adversários. Se você quisesse o oposto absoluto desses dois, na noite anterior você viu aquele que é, sem dúvida, o melhor do mundo nisso, e tem sido assim há alguns anos: Rodri.

    “[A Espanha] abre o placar e ele continua levando a iniciativa com suas escolhas de passe, sem correr com a bola desnecessariamente e sem dar passes laterais o tempo todo.”

  • Status de classe mundial rejeitado

    Embora tenha elogiado a dedicação e a imensa capacidade atlética do craque do Arsenal, Souness sugeriu sem rodeios que Rice se encaixa melhor na zaga central devido a uma suposta falta de visão de jogo.

    Souness continuou: “Ele é um meio-campista de verdade. Acho que esses dois jovens — certamente no caso do Anderson, que é bem jovem — têm limitações. Declan Rice, na minha opinião, tem limitações. A gente ouve as pessoas falarem do Declan Rice como ‘um jogador de futebol de nível mundial’... Acho que ele talvez seja um zagueiro central.

    “Não há nada a criticar nele em termos de atitude em relação ao jogo, nada a criticar em sua capacidade atlética, nada a criticar em seu empenho do primeiro ao último minuto.

    “Minha crítica a ele é que ele não tem futebol suficiente. Falam: ‘olha como ele corre com a bola’. Como meio-campista central, você não deveria fazer isso. E a razão pela qual as pessoas correm com a bola é que não enxergam o panorama com rapidez suficiente...

    “Você não deve levar a bola muito bem. Tenho o Declan Rice correndo com a bola, ele corre 20 jardas, é confrontado por um jogador adversário, freia na hora e passa a bola na horizontal.”

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  • Declan RiceGetty

    O retorno dos Gunners será um desafio

    Rice precisa agora voltar a se concentrar nas obrigações com o Arsenal, após encerrar uma campanha na Copa do Mundo emocionalmente desgastante contra a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado. O meio-campista enfrenta uma pressão imediata para apresentar bons resultados sob o comando de Mikel Arteta, com a nova temporada da Premier League se aproximando rapidamente. Essas críticas contundentes do experiente comentarista, sem dúvida, aumentarão o escrutínio sobre Rice ao retornar ao norte de Londres para ajudar nas ambições dos Gunners pelo título nacional.

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