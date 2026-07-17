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Declan Rice ouviu que “não vai melhorar”, enquanto Graeme Souness critica duramente o astro do Arsenal após o fracasso da Inglaterra e define Rodri, da Espanha, como “o oposto total”
Souness critica meio-campista da Inglaterra
O lendário ex-meio-campista do Liverpool, Souness, fez uma crítica contundente a Rice, classificando o meio-campista como “limitado” após a decepção da Inglaterra na Copa do Mundo. O ex-capitão do West Ham foi titular em quase todas as partidas, mas não conseguiu impedir que os Três Leões sofressem uma derrota dramática nas semifinais contra a Argentina. Rice foi substituído por Thomas Tuchel a cinco minutos do fim, após ter lutado contra problemas nos tendões, na panturrilha e nas costas durante todo o torneio.
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Comentarista questiona capacidade técnica
Souness afirmou que tanto Rice quanto seu companheiro de meio-campo na seleção, Elliot Anderson, carecem de variedade técnica, comparando os estilos deles com o do maestro do meio-campo espanhol, Rodri. Em entrevista ao Sports Uncensored, Souness disse: “[Anderson tem] 22 anos, então ainda tem chance de melhorar. Declan não vai melhorar mais, ele já está no seu melhor aos 27 anos.”
Ele acrescentou: “Não vejo futebol suficiente nesses dois. Eu os vejo como jogadores que apenas circulam a bola... mas não os vejo causando perigo aos adversários. Se você quisesse o oposto absoluto desses dois, na noite anterior você viu aquele que é, sem dúvida, o melhor do mundo nisso, e tem sido assim há alguns anos: Rodri.
“[A Espanha] abre o placar e ele continua levando a iniciativa com suas escolhas de passe, sem correr com a bola desnecessariamente e sem dar passes laterais o tempo todo.”
Status de classe mundial rejeitado
Embora tenha elogiado a dedicação e a imensa capacidade atlética do craque do Arsenal, Souness sugeriu sem rodeios que Rice se encaixa melhor na zaga central devido a uma suposta falta de visão de jogo.
Souness continuou: “Ele é um meio-campista de verdade. Acho que esses dois jovens — certamente no caso do Anderson, que é bem jovem — têm limitações. Declan Rice, na minha opinião, tem limitações. A gente ouve as pessoas falarem do Declan Rice como ‘um jogador de futebol de nível mundial’... Acho que ele talvez seja um zagueiro central.
“Não há nada a criticar nele em termos de atitude em relação ao jogo, nada a criticar em sua capacidade atlética, nada a criticar em seu empenho do primeiro ao último minuto.
“Minha crítica a ele é que ele não tem futebol suficiente. Falam: ‘olha como ele corre com a bola’. Como meio-campista central, você não deveria fazer isso. E a razão pela qual as pessoas correm com a bola é que não enxergam o panorama com rapidez suficiente...
“Você não deve levar a bola muito bem. Tenho o Declan Rice correndo com a bola, ele corre 20 jardas, é confrontado por um jogador adversário, freia na hora e passa a bola na horizontal.”
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O retorno dos Gunners será um desafio
Rice precisa agora voltar a se concentrar nas obrigações com o Arsenal, após encerrar uma campanha na Copa do Mundo emocionalmente desgastante contra a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado. O meio-campista enfrenta uma pressão imediata para apresentar bons resultados sob o comando de Mikel Arteta, com a nova temporada da Premier League se aproximando rapidamente. Essas críticas contundentes do experiente comentarista, sem dúvida, aumentarão o escrutínio sobre Rice ao retornar ao norte de Londres para ajudar nas ambições dos Gunners pelo título nacional.
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