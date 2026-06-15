Declan Rice – o próximo capitão da Inglaterra? O meio-campista do Arsenal pode aproveitar a Copa do Mundo para mostrar por que é o sucessor ideal de Harry Kane

Rice, é claro, deu a última risada. Algumas semanas depois, tudo estava, de fato, decidido, e a favor do Arsenal. O City perdeu pontos contra o Everton e o Bournemouth, enquanto os Gunners venceram seus últimos cinco jogos. Rice foi fundamental nessa sequência, inspirando uma série de atuações sólidas que garantiram o merecido título da Premier League para a equipe de Mikel Arteta.

Foi nessas semanas que as qualidades de liderança de Rice ficaram evidentes. Ele sempre foi um jogador de futebol imensamente talentoso — e continua a melhorar, ano após ano. Mas nesta temporada, ele se tornou uma figura inspiradora única. Rice disse que ainda não estava decidido, o Arsenal pareceu acreditar nele, e ele provou estar certo.

É dessa versão de Rice que a Inglaterra poderia muito bem se beneficiar neste verão. Suas credenciais como jogador de elite não podem ser questionadas, e ele agora tem um título da Premier League para comprovar isso. O sucesso com a Inglaterra, portanto, parece ser a última fronteira para um jogador que, aos 27 anos, já conquistou tanto.

Rice não marcará gols em grande quantidade, nem dará assistências em série (embora suas cobranças de jogadas ensaiadas provavelmente sejam importantes ao longo da Copa do Mundo). Rice, ao contrário, está se tornando um líder de homens — e na América do Norte, ele pode não apenas carregar a tocha nesta Copa do Mundo, mas também definir o padrão para os torneios que estão por vir — torneios nos quais ele pode muito bem estar usando a braçadeira de capitão.