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Rice next England captainGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Declan Rice – o próximo capitão da Inglaterra? O meio-campista do Arsenal pode aproveitar a Copa do Mundo para mostrar por que é o sucessor ideal de Harry Kane

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D. Rice
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Depois que o Arsenal perdeu para o Manchester City em abril, Declan Rice, talvez um pouco sem querer, virou sensação na internet. O meio-campista inglês se sentou de joelhos, levantou-se de um salto com ar desafiador e foi fotografado gritando “Ainda não acabou!” para seus companheiros do Arsenal. Naquele momento, a situação não parecia nada boa; a vantagem do Arsenal na Premier League havia diminuído para apenas três pontos — e o City ainda tinha um jogo a menos.

Rice, é claro, deu a última risada. Algumas semanas depois, tudo estava, de fato, decidido, e a favor do Arsenal. O City perdeu pontos contra o Everton e o Bournemouth, enquanto os Gunners venceram seus últimos cinco jogos. Rice foi fundamental nessa sequência, inspirando uma série de atuações sólidas que garantiram o merecido título da Premier League para a equipe de Mikel Arteta.

Foi nessas semanas que as qualidades de liderança de Rice ficaram evidentes. Ele sempre foi um jogador de futebol imensamente talentoso — e continua a melhorar, ano após ano. Mas nesta temporada, ele se tornou uma figura inspiradora única. Rice disse que ainda não estava decidido, o Arsenal pareceu acreditar nele, e ele provou estar certo.

É dessa versão de Rice que a Inglaterra poderia muito bem se beneficiar neste verão. Suas credenciais como jogador de elite não podem ser questionadas, e ele agora tem um título da Premier League para comprovar isso. O sucesso com a Inglaterra, portanto, parece ser a última fronteira para um jogador que, aos 27 anos, já conquistou tanto.

Rice não marcará gols em grande quantidade, nem dará assistências em série (embora suas cobranças de jogadas ensaiadas provavelmente sejam importantes ao longo da Copa do Mundo). Rice, ao contrário, está se tornando um líder de homens — e na América do Norte, ele pode não apenas carregar a tocha nesta Copa do Mundo, mas também definir o padrão para os torneios que estão por vir — torneios nos quais ele pode muito bem estar usando a braçadeira de capitão.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Líder nato

    Thomas Tuchel declarou na semana passada que Rice seria o vice-capitão da Inglaterra durante o torneio, embora Jude Bellingham tenha usado a braçadeira na segunda parte da vitória por 1 a 0 da Inglaterra sobre a Nova Zelândia, em um amistoso antes da Copa do Mundo.

    “Eu estava pensando nisso – se é algo oficial ou não”, disse Tuchel. “Mas acho que tivemos essa conversa quando Harry [Kane] não estava no elenco conosco. Foi contra o País de Gales? Harry perdeu um jogo contra o País de Gales? Começamos com Ollie [Watkins] e acho que Declan foi o capitão. Foi aí que eu disse a ele.”

    Harry Kane é, é claro, um capitão nato. Maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, ele usa a braçadeira desde 2018, quando foi nomeado pouco antes da Copa do Mundo na Rússia. Kane, porém, não é particularmente expressivo nem confrontador no sentido tradicional. Em vez disso, ele lidera pelo exemplo como o melhor jogador, que se comporta bem e é um ponto de referência natural.

    Rice tem um jeito um pouco mais imponente e imprevisível. Tendo surgido como um zagueiro central disposto a jogar praticamente em qualquer posição, Rice sempre teve uma certa tendência a dar o exemplo. Há histórias de sua infância em que Rice insistia em jogar pelo time da escola antes do treino do Chelsea, devido ao seu desejo de liderar seus colegas de escola em todas as oportunidades possíveis.

    Mesmo quando era um adolescente tímido que havia sido dispensado pelo Blues, ele já exibia uma postura de confiança no vestiário do West Ham. Ele estreou no time principal em 2017 e vestiu a braçadeira de capitão pela primeira vez em 2020. Em 2022, foi nomeado capitão permanente antes de completar 24 anos.

    Quando chegou aos seus últimos dias no London Stadium, Rice era um meio-campista central dinâmico que adorava fazer tudo o que pudesse para ajudar a equipe.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cheio de energia

    Isso também se tornou uma marca registrada da carreira de Rice no Arsenal até agora. Martin Odegaard é o capitão dos Gunners, com Bukayo Saka como vice, mas quando ambos ficaram de fora na última temporada devido a lesões — ou, no caso de Odegaard, por uma questão de rodízio —, Rice foi escolhido pelos companheiros para assumir a braçadeira de capitão.

    “Eles tomaram essa decisão porque Declan conquistou esse status, esse papel, pela maneira como assumiu a responsabilidade em momentos difíceis”, disse Mikel Arteta em abril. “Ele é um grande líder, é um jogador de ponta para nós, e adoro que os jogadores assumam essa responsabilidade.”

    Foi uma honra que Rice conquistou, em parte devido à sua notável capacidade de se manter em forma durante uma campanha exaustiva. Na temporada 2025-26, ele disputou 36 partidas na Premier League, sendo titular em 35, e acumulou quase 3.100 minutos. Apenas David Raya jogou mais pelos campeões.

    “Estou exausto, não dá trégua”, disse Rice à TNT Sports em abril. “Ainda estamos em todas as competições, então tem sido a cada três dias desde outubro. Lidamos com isso da melhor maneira possível, mas é difícil. Encontramos maneiras de vencer e está tudo bem. Todos perguntam de onde tiro minha energia. Eu simplesmente recebo essa segunda onda de energia.”

    Essa agenda exaustiva acabou sendo demais para Martin Zubimendi, já que o reforço contratado no verão, vindo do Real Sociedad, começou a vacilar no final da temporada. Rice, porém, continuou firme e adaptou ainda mais seu papel. O Arsenal pode ter sido frustrantemente conservador em alguns momentos, mas Rice frequentemente estava em desvantagem numérica no meio-campo, mesmo assim nunca foi realmente superado.

    "[Arteta] simplesmente me transformou em um meio-campista mais [versátil], no sentido de alguém que pode fazer um pouco de tudo", disse Rice. "Ouvi Steven Gerrard falar sobre quando ele jogava, ele [se via] como um meio-campista que podia fazer um pouco de tudo. Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Posso ajudar um pouco no ataque, um pouco na defesa."

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    "Um dos melhores do mundo"

    E há algo particularmente atraente nisso para a mentalidade inglesa. Rice é o tipo de meio-campista que joga duro e trabalha incansavelmente, exatamente o que os Três Leões precisam há gerações, e não é de se admirar que tantas lendas da seleção inglesa do passado o citem como um dos melhores em sua posição.

    "Ele está cada vez melhor. Acho que ele é um dos melhores do mundo", disse Steven Gerrard àTNT Sports quando questionado sobre Rice em março.

    “Foi uma transferência fantástica para ele. Na verdade, gostaria que nós [Liverpool] o tivéssemos contratado. O West Ham fez um ótimo trabalho sob o comando de David Moyes; acho que David Moyes realmente o treinou para jogar na posição de forma tática. Com a confiança que ganhou ao jogar bem pela Inglaterra e conviver com aquele grupo de jogadores, ele simplesmente subiu de nível agora no Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta.”

    Na era de Gerrard, a Inglaterra tinha — se é que havia algo a reclamar — meio-campistas centrais em excesso, mas nenhum se equiparava ao perfil de Rice, e talvez seja por isso que a “Geração de Ouro” sempre ficou aquém das expectativas. Agora, em vez de estar em excesso, em desvantagem numérica ou ser mal utilizado taticamente, Rice consegue atuar como figura central na equipe de Tuchel.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Equilibrado

    É também um fato incontestável que todos os jogadores da Inglaterra parecem gostar muito dele. Com um jeito meio pateta, circulam na internet vídeos constrangedores de Rice dançando durante sua passagem pelo West Ham, enquanto seus comerciais “Rice Rice Baby” para a Muller Rice estão longe de ser o máximo em termos de estilo. Depois que o time sub-18 do West Ham venceu a FA Youth Cup em 2023, Rice entrou no vestiário vestindo uma jaqueta da Prada e cantou rap junto com Lil Baby e a equipe vencedora.

    Mas ele também é uma presença séria e vocal em campo. Liderar as reuniões da equipe ou reagrupar os jogadores após um gol parece realmente significar algo para ele. Nesse sentido, ele é um complemento natural para Odegaard no Arsenal — a presença vocal para apoiar o líder mais técnico. Pela Inglaterra, e ao lado de Kane, que também tem um tom de voz suave, ele pode desempenhar o mesmo papel.

    “Às vezes, ele nem precisa usar a braçadeira”, explicou Arteta. “Quando ele fala, as pessoas ouvem e prestam atenção. Ele tem essa habilidade natural.”

  • Anthony Gordon Declan Rice England 2026 Costa RicaGetty

    Níveis de elite

    Além de todos esses aspectos intangíveis, Rice também vem apresentando algumas das melhores atuações de sua carreira em campo. Bruno Fernandes pode ter sido eleito o Jogador da Temporada da Premier League, mas muitos acreditam que Rice merecia mais o prêmio.

    No segundo amistoso da Inglaterra antes do torneio, contra a Costa Rica, Rice mostrou exatamente do que é capaz. Depois de perder a vitória sem graça por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia enquanto se recuperava da final da Liga dos Campeões, ele voltou à escalação para a partida adiada pela chuva em Orlando, quando Tuchel escalou o que provavelmente será seu meio-campo titular: Rice, Bellingham e Elliot Anderson.

    E assim, enquanto Anderson mantinha sua posição à frente da zaga, Rice ficou livre para se movimentar. Ele marcou o primeiro gol, entrando na área e finalizando com precisão após um cruzamento de Anthony Gordon, e continuou a impressionar a partir daí, combinando bem com Gordon em várias ocasiões, ao mesmo tempo em que cobria muito espaço nas poucas vezes em que a Inglaterra sofreu contra-ataques de um adversário reconhecidamente inferior.

    Esse nível de jogo será crucial neste verão e poderá tornar o meio-campo da Inglaterra verdadeiramente dominante.

  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    É a vez do próximo

    Para ser claro, a Inglaterra ainda não precisa começar a planejar a sucessão de Kane. O jogador do Bayern de Munique demonstrou, com seu desempenho digno do Ballon d'Or na última temporada, que ainda tem muito futebol pela frente. Mas o momento de nomear um novo capitão está se aproximando.

    Kane completará 33 anos durante a Copa do Mundo, e este pode muito bem ser seu último torneio mundial, com a Euro 2028 em casa se destacando como um desfecho natural para sua carreira internacional.

    Rice é cinco anos mais novo que seu capitão e agora está bem posicionado para sucedê-lo. Uma nova geração de jogadores da Inglaterra já está neste elenco ou à beira dele, e Rice é naturalmente adequado para recebê-los em um dos ambientes de maior pressão do futebol.

    A era de Kane como capitão está chegando ao fim — e Rice já está pronto para sucedê-lo quando chegar a hora.

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