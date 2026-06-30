Declan Rice não vai dar conselhos a Harry Kane sobre como cobrar pênaltis, mas tem total confiança nos craques da Inglaterra caso a partida da Copa do Mundo vá para a disputa de pênaltis

Tuchel e a comissão técnica da FA estão cientes de que, nas fases eliminatórias da Copa do Mundo — que contam com uma rodada a mais —, a Inglaterra provavelmente enfrentará pelo menos uma disputa de pênaltis. A seleção enfrenta a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

Sob o comando do ex-técnico Gareth Southgate, a seleção venceu três das quatro disputas de pênaltis em que participou. Venceu a Colômbia na Copa do Mundo de 2018 e derrotou a Suíça duas vezes, mas perdeu para a Itália na final da Euro 2020.

Tuchel convocou o atacante do Al-Ahli, Ivan Toney, em parte por ele ser um especialista em pênaltis. O elenco também conta com outros especialistas na cobrança, como Anthony Gordon e o capitão Harry Kane.