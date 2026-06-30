Getty
Traduzido por
Declan Rice não vai dar conselhos a Harry Kane sobre como cobrar pênaltis, mas tem total confiança nos craques da Inglaterra caso a partida da Copa do Mundo vá para a disputa de pênaltis
A Inglaterra se prepara para possíveis disputas de pênaltis
Tuchel e a comissão técnica da FA estão cientes de que, nas fases eliminatórias da Copa do Mundo — que contam com uma rodada a mais —, a Inglaterra provavelmente enfrentará pelo menos uma disputa de pênaltis. A seleção enfrenta a República Democrática do Congo nas oitavas de final.
Sob o comando do ex-técnico Gareth Southgate, a seleção venceu três das quatro disputas de pênaltis em que participou. Venceu a Colômbia na Copa do Mundo de 2018 e derrotou a Suíça duas vezes, mas perdeu para a Itália na final da Euro 2020.
Tuchel convocou o atacante do Al-Ahli, Ivan Toney, em parte por ele ser um especialista em pênaltis. O elenco também conta com outros especialistas na cobrança, como Anthony Gordon e o capitão Harry Kane.
- getty
Meio-campista do Arsenal explica como é seu processo de cobrança de pênaltis
Kane continua sendo o batedor de pênaltis designado, mas Rice converteu recentemente um pênalti pelo Arsenal na derrota por pênaltis para o Paris Saint-Germain. “Nunca fui o melhor batedor de pênaltis, mas sinto que, com o tempo — especialmente depois do meu pênalti na final da Liga dos Campeões —, nunca me senti tão confiante para cobrar um pênalti”, disse Rice.
Refletindo sobre sua estratégia contra o goleiro em Budapeste, ele explicou a batalha mental na marca do pênalti. “Não sei o que foi, só sigo minha estratégia, sabia para onde iria chutar. Estudei o goleiro para saber onde ele achava que eu iria, porque meus últimos pênaltis foram para o outro lado. Foi tudo uma questão desses jogos mentais.”
Superando o nervosismo do passado para apoiar os companheiros de equipe
O meio-campista admitiu que antes sofria com a ansiedade durante as partidas, mas agora encontrou total serenidade. “Me senti muito calmo. Já fiquei nervoso em cobranças de pênalti antes. Jogamos contra o [Crystal] Palace no início da temporada, e eu estava muito nervoso para cobrar o pênalti. Marquei o gol. Mas não me senti tão nervoso quanto naquela final.” Ao avaliar seus companheiros da seleção, sua confiança é absoluta. “Olho para esse grupo agora. Para ser sincero, não acho que a Inglaterra já tenha tido um grupo melhor de cobradores de pênaltis.” Rice acrescentou: “Olho para o Harry, olho para o Ivan, olho para o Marcus [Rashford], olho para o Anthony Gordon, [Bukayo] Saka; eu posso cobrar um, o Jude [Bellingham] também pode.
“Não posso ir até o Kane e falar com ele sobre pênaltis, porque ele é o melhor cobrador. A mentalidade de todos é essa: não precisamos dizer nada, é simplesmente implacável. Vamos torcer para que os goleiros consigam defender alguns.”
- Getty
O que vem a seguir para os Três Leões?
A Inglaterra precisa agora se concentrar totalmente em derrotar a República Democrática do Congo amanhã para garantir sua vaga nas oitavas de final. Tuchel aproveitará os últimos treinos para definir seus planos táticos e garantir que os batedores de pênalti designados estejam prontos. Se a partida continuar empatada após a prorrogação, o time claramente possui a força mental e a habilidade técnica necessárias para sair vitorioso em uma disputa decisiva de pênaltis.