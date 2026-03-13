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“Declan Rice não teria nenhum problema” – Escolha surpreendente para o prêmio de Jogador do Ano da PFA feita por lenda do Sunderland
Força motriz: Rice e Arsenal continuam na briga pelo tetracampeonato
O jogador da seleção inglesa Rice continua a justificar a aposta de 105 milhões de libras (139 milhões de dólares) que o Arsenal fez em sua indiscutível capacidade no verão de 2023. Tendo amadurecido no East End, no West Ham, o jogador de 27 anos atingiu seu auge desde que se mudou para o norte de Londres.
Rice tem sido uma força motriz por trás da histórica tentativa de conquistar o quadruplo de Mikel Arteta nesta temporada, com sua energia no meio-campo ajudando os Gunners a jogarem a todo vapor. Sua capacidade de evitar lesões e suspensões permitiu que a marca de 50 jogos fosse ultrapassada em todas as competições em quatro temporadas consecutivas — com uma quinta bem próxima de acontecer.
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Um retorno bem-vindo: Xhaka brilhou em sua segunda passagem pela Premier League
Poucos poderiam contestar que o craque do Arsenal tenha sido eleito o melhor jogador da Premier League por seus colegas de profissão. No entanto, não é certo que esse prêmio vá parar nas mãos de alguém do Emirates Stadium.
O prêmio pode ir para o Stadium of Light, com o Sunderland surpreendendo a muitos — e conquistando uma legião de novos admiradores — após retornar à primeira divisão após nove anos de ausência. Suas dificuldades foram destacadas na série documental “Sunderland 'Til I Die”.
Uma contratação astuta após o acesso permitiu que os Black Cats se mantivessem entre a elite, com o ex-capitão do Arsenal, Xhaka, considerado o trunfo de um pacote de transferências produtivo.
Aos 33 anos, ele se adaptou perfeitamente à vida na Premier League — entrando com tudo nas disputas e puxando o time para frente à medida que avança. Para muitos, Xhaka seria um digno vencedor do prêmio da PFA de 2025-26.
Quem deveria ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA de 2025-26?
O ex-atacante do Sunderland, Goodman, se encaixa nessa categoria. O jogador, que passou três anos em Wearside como jogador — falando em parceria com o sitehttps://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/ —, disse ao GOAL: “Seria um absurdo se Granit Xhaka fosse eleito o Jogador do Ano da PFA? Não, não seria. Considerando que este é o único prêmio votado por colegas profissionais, não seria nenhuma surpresa para mim. Ele tem sido incrível, absolutamente incrível dentro e fora de campo. Ele elevou os padrões em todo o clube.
“Os rapazes que levaram o Sunderland à promoção da Championship se beneficiaram dos padrões que ele estabelece por toda parte, especialmente nos treinos e nos jogos. Ele é exigente consigo mesmo, mas também com os outros. Infelizmente, não há mais muitos líderes assim por aí.
“Se eu ainda estivesse jogando, ele teria meu voto para o Prêmio de Jogador da Temporada da PFA, sem dúvida. Não por parcialidade, mas por tudo o que vi na Premier League nesta temporada. Há jogadores incríveis, mas o que ele fez e a influência que exerceu sobre a equipe foram excepcionais.
“Vamos lembrar que essa equipe terminou em quarto lugar na Championship na temporada passada. Sei que há muitos novos contratados, mas Xhaka tem mantido e unido tudo, além de liderar em campo; tem sido um esforço notável.
“Sinceramente, sem qualquer preconceito, ele teria o meu voto. Nem acho que Declan Rice teria qualquer problema com Granit Xhaka ganhando o prêmio. Pelo que vi de Declan Rice, quando o ouço e pelo que me dizem sobre ele como pessoa, ele é um ótimo rapaz.
“Se Declan Rice estivesse analisando tudo racionalmente, ele faz parte de um time brilhante que provavelmente vai ganhar a Premier League e talvez algo incrível. Não acho que nem mesmo ele, sabendo o que eu sei sobre ele, pensaria que o que Xhaka fez no Sunderland não foi incrível.”
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Ainda há tudo em jogo: Sunderland continua de olho nas vagas para as competições europeias
A boa notícia para o Sunderland é que Xhaka assinou um contrato de três anos ao se transferir para o Nordeste, o que significa que ele está vinculado ao clube até 2028. A disputa por uma vaga nas competições europeias pode não estar fora de questão nesta temporada, já que a equipe de Regis Le Bris ocupa a 11ª posição na tabela da Premier League — quatro pontos atrás do sétimo colocado, o Brentford, faltando nove partidas para o fim do campeonato.
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