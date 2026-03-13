“Declan Rice não teria nenhum problema” – Escolha surpreendente para o prêmio de Jogador do Ano da PFA feita por lenda do Sunderland

O ex-atacante do Sunderland, Goodman, se encaixa nessa categoria. O jogador, que passou três anos em Wearside como jogador — falando em parceria com o sitehttps://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/ —, disse ao GOAL: “Seria um absurdo se Granit Xhaka fosse eleito o Jogador do Ano da PFA? Não, não seria. Considerando que este é o único prêmio votado por colegas profissionais, não seria nenhuma surpresa para mim. Ele tem sido incrível, absolutamente incrível dentro e fora de campo. Ele elevou os padrões em todo o clube.

“Os rapazes que levaram o Sunderland à promoção da Championship se beneficiaram dos padrões que ele estabelece por toda parte, especialmente nos treinos e nos jogos. Ele é exigente consigo mesmo, mas também com os outros. Infelizmente, não há mais muitos líderes assim por aí.

“Se eu ainda estivesse jogando, ele teria meu voto para o Prêmio de Jogador da Temporada da PFA, sem dúvida. Não por parcialidade, mas por tudo o que vi na Premier League nesta temporada. Há jogadores incríveis, mas o que ele fez e a influência que exerceu sobre a equipe foram excepcionais.

“Vamos lembrar que essa equipe terminou em quarto lugar na Championship na temporada passada. Sei que há muitos novos contratados, mas Xhaka tem mantido e unido tudo, além de liderar em campo; tem sido um esforço notável.

“Sinceramente, sem qualquer preconceito, ele teria o meu voto. Nem acho que Declan Rice teria qualquer problema com Granit Xhaka ganhando o prêmio. Pelo que vi de Declan Rice, quando o ouço e pelo que me dizem sobre ele como pessoa, ele é um ótimo rapaz.

“Se Declan Rice estivesse analisando tudo racionalmente, ele faz parte de um time brilhante que provavelmente vai ganhar a Premier League e talvez algo incrível. Não acho que nem mesmo ele, sabendo o que eu sei sobre ele, pensaria que o que Xhaka fez no Sunderland não foi incrível.”