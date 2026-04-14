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Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: quem será o próximo inglês a ganhar a Bola de Ouro? Ex-jogador da seleção inglesa faz sua previsão
Quem foi o último inglês a ganhar a Bola de Ouro?
Nomes como David Beckham, Steven Gerrard e Frank Lampard chegaram perto de conquistar esse título ao longo dos anos, mas o ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid, Michael Owen, continua sendo o último jogador inglês a realmente conquistar o prêmio.
Esse sucesso aconteceu em 2001, há já um quarto de século. A era moderna, é claro, tem sido dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo — com os maiores de todos os tempos, o argentino e o português, somando 13 Bolas de Ouro entre os dois.
À medida que se aproximam do crepúsculo de suas respectivas carreiras, a porta ficou entreaberta para que uma nova geração de talentos possa entrar. O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, é considerado por muitos como o próximo grande jogador de todos os tempos, mas ele não terá o caminho totalmente livre.
Esse certamente será o caso em 2026, com o dinâmico meio-campista Rice brilhando pelo Arsenal, candidato ao título da Premier League, enquanto o prolífico atacante Kane — que se aproxima dos 50 gols nesta temporada — tem o Bayern de Munique na briga pelos títulos da Bundesliga e da Liga dos Campeões.
O meia-armador do Real Madrid, Bellingham, é outro que fará parte dos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo neste verão, com o torneio oferecendo a ele a oportunidade de reivindicar com força os prêmios coletivos e individuais mais cobiçados.
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Qual jogador inglês tem mais chances de ganhar a Bola de Ouro em 2026?
Desse trio, quem está em melhor posição para conquistar a Bola de Ouro? Quando essa pergunta foi feita a Barry, o ex-jogador da seleção inglesa com 53 partidas disputadas — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL em uma entrevista exclusiva: “Infelizmente, Bellingham tem sido ótimo desde que chegou ao Real Madrid e fez coisas incríveis, mas, obviamente, as lesões provavelmente estão prejudicando-o neste momento.
“Para mim, Declan Rice tem sido o melhor meio-campista da Europa este ano — o mais consistente. Seus números não param de melhorar. Tendo passado de meio-campista defensivo para o número oito, ele tem sido sensacional. Além disso, temos suas jogadas ensaiadas. Para mim, ele é o melhor meio-campista da Europa.
“E Harry Kane, seus números são incríveis. Então, esses dois jogadores têm que estar em todas as discussões. Mas, no fim das contas, o que importa é ganhar troféus. Se você quer ganhar a Bola de Ouro, infelizmente, não se trata apenas do sucesso individual e dos números. Você tem que estar em um time que vai lá e ganha troféus.
“Acho que muito vai depender de como o Arsenal vai terminar. E, com sorte, para nós, uma Copa do Mundo também seria ótimo. Isso colocaria os nomes deles bem no topo da lista. Acho que eles têm muito pelo que lutar. Mas, para mim, definitivamente o melhor meio-campista da Premier League e possivelmente da Europa este ano. Os números de Harry Kane falam por si. Um camisa nove incrível.”
Será que Rice, Kane e Bellingham vão todos ganhar uma Bola de Ouro?
Quando questionado mais detalhadamente sobre se Rice, Kane e Bellingham poderiam, algum dia, conquistar uma Bola de Ouro, Barry acrescentou: “Isso seria algo a que eu não diria não.
“Acho que, no momento, não está dando certo para o Jude, devido à temporada que ele teve em termos de lesões. Se um desses jogadores conseguir ganhar, espero que ainda este ano, por que não? Eu diria com certeza que, se o trio continuar a carreira que vem tendo até agora, por que não?”
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Candidatos a títulos: Kane, Rice e Bellingham na briga pelas medalhas
Enquanto Kane faz parte de um elenco do Bayern em alta no momento, buscando ampliar sua coleção de medalhas após quebrar a lendária maldição dos troféus, Rice corre o risco de ver a campanha do Arsenal na temporada 2025-26 desmoronar. O time já sofreu uma derrota na final da Carabao Cup e viu sua vantagem na liderança da tabela da Premier League cair para apenas seis pontos.
Bellingham está de volta aos gramados do Real Madrid, após uma temporada marcada por lesões, mas pode perder os principais títulos nacionais e continentais — o que o deixaria livre para se concentrar na missão da Inglaterra de pôr fim a 60 anos de sofrimento internacional no futebol masculino.