Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: quem será o próximo inglês a ganhar a Bola de Ouro? Ex-jogador da seleção inglesa faz sua previsão

Nomes como David Beckham, Steven Gerrard e Frank Lampard chegaram perto de conquistar esse título ao longo dos anos, mas o ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid, Michael Owen, continua sendo o último jogador inglês a realmente conquistar o prêmio.

Esse sucesso aconteceu em 2001, há já um quarto de século. A era moderna, é claro, tem sido dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo — com os maiores de todos os tempos, o argentino e o português, somando 13 Bolas de Ouro entre os dois.

À medida que se aproximam do crepúsculo de suas respectivas carreiras, a porta ficou entreaberta para que uma nova geração de talentos possa entrar. O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, é considerado por muitos como o próximo grande jogador de todos os tempos, mas ele não terá o caminho totalmente livre.

Esse certamente será o caso em 2026, com o dinâmico meio-campista Rice brilhando pelo Arsenal, candidato ao título da Premier League, enquanto o prolífico atacante Kane — que se aproxima dos 50 gols nesta temporada — tem o Bayern de Munique na briga pelos títulos da Bundesliga e da Liga dos Campeões.

O meia-armador do Real Madrid, Bellingham, é outro que fará parte dos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo neste verão, com o torneio oferecendo a ele a oportunidade de reivindicar com força os prêmios coletivos e individuais mais cobiçados.