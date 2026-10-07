O Arsenal está dando passos significativos em seus esforços para renovar com Rice com um novo contrato de longo prazo no Emirates Stadium. O ex-capitão do West Ham tem sido nada menos que revelador desde sua transferência de £ 105 milhões no verão de 2023, consolidando-se como uma figura indispensável no motor do meio-campo de Mikel Arteta.

Depois de se firmar como um pilar do elenco com 165 jogos pelo Arsenal em todas as competições, período no qual marcou 21 gols e deu 33 assistências, Rice agora está se aproximando de um compromisso com o futuro de longo prazo do clube. Embora seu contrato atual expire no fim da próxima temporada, BBC Sport revelou em março que as conversas por uma renovação estavam em andamento, e o processo agora chegou a um estágio avançado, com ambas as partes se aproximando de um acordo formal.