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Declan Rice está perto de assinar um novo contrato de longo prazo com o Arsenal e igualar o maior salário do clube, de Bukayo Saka
Arsenal avança para garantir volante no meio-campo
O Arsenal está dando passos significativos em seus esforços para renovar com Rice com um novo contrato de longo prazo no Emirates Stadium. O ex-capitão do West Ham tem sido nada menos que revelador desde sua transferência de £ 105 milhões no verão de 2023, consolidando-se como uma figura indispensável no motor do meio-campo de Mikel Arteta.
Depois de se firmar como um pilar do elenco com 165 jogos pelo Arsenal em todas as competições, período no qual marcou 21 gols e deu 33 assistências, Rice agora está se aproximando de um compromisso com o futuro de longo prazo do clube. Embora seu contrato atual expire no fim da próxima temporada, BBC Sport revelou em março que as conversas por uma renovação estavam em andamento, e o processo agora chegou a um estágio avançado, com ambas as partes se aproximando de um acordo formal.
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Igualando os maiores salários do Emirates
O novo contrato proposto inclui um pacote financeiro substancial que colocará Rice no topo da estrutura salarial do Arsenal. Atualmente, o meio-campista recebe aproximadamente £240 mil por semana, mas os novos termos farão esse valor subir para cerca de £350 mil por semana. Esse aumento o colocaria no mesmo patamar de Bukayo Saka, que atualmente é o jogador mais bem pago do clube.
Ao oferecer paridade com Saka, o Arsenal reconhece o enorme valor de Rice para o equilíbrio tático do elenco e para a cultura do vestiário, especialmente depois de ele ter desempenhado um papel fundamental ao conduzir o Arsenal ao seu primeiro título da Premier League desde 2004 na temporada passada, além de ajudar a equipe a chegar à final da Champions League antes de uma derrota apertada nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.
Com base no compromisso de Mikel Arteta
Esse desdobramento acontece logo depois de Arteta comprometer o próprio futuro com o clube. O técnico do Arsenal assinou recentemente um novo contrato de quatro anos, trazendo uma sensação de estabilidade e continuidade que tem sido vital para a trajetória ascendente da equipe.
Rice seguiu exibindo sua consistência no início da nova campanha, fazendo sete partidas pelo Arsenal em todas as competições até aqui nesta temporada. O influente meio-campista já contribuiu com duas assistências, ambas na Premier League.
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Buscando se recuperar contra o Leeds
Na campanha doméstica, o Arsenal ocupa atualmente a segunda colocação da tabela da Premier League, com 12 pontos nas cinco primeiras partidas. A equipe de Arteta está três pontos atrás do líder inicial Manchester City, com o time de Enzo Maresca mantendo um aproveitamento perfeito de 100% até aqui.
Agora, o Arsenal tentará se recuperar e voltar a vencer quando receber o Leeds United no Emirates Stadium, no sábado, com o objetivo de dar uma resposta rápida após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Brighton em sua partida anterior.
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