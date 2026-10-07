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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Declan Rice está perto de assinar um novo contrato de longo prazo com o Arsenal e igualar o maior salário do clube, de Bukayo Saka

D. Rice
Arsenal
Premier League

O Arsenal está perto de garantir o futuro de longo prazo de Declan Rice com uma nova oferta de contrato lucrativa que reflete seu status como peça fundamental do projeto. A expectativa é que o internacional da Inglaterra veja seu salário disparar para se igualar ao dos atletas mais bem pagos do clube, após anos de atuações dominantes no coração da equipe no norte de Londres.

  • Arsenal avança para garantir volante no meio-campo

    O Arsenal está dando passos significativos em seus esforços para renovar com Rice com um novo contrato de longo prazo no Emirates Stadium. O ex-capitão do West Ham tem sido nada menos que revelador desde sua transferência de £ 105 milhões no verão de 2023, consolidando-se como uma figura indispensável no motor do meio-campo de Mikel Arteta.

    Depois de se firmar como um pilar do elenco com 165 jogos pelo Arsenal em todas as competições, período no qual marcou 21 gols e deu 33 assistências, Rice agora está se aproximando de um compromisso com o futuro de longo prazo do clube. Embora seu contrato atual expire no fim da próxima temporada, BBC Sport revelou em março que as conversas por uma renovação estavam em andamento, e o processo agora chegou a um estágio avançado, com ambas as partes se aproximando de um acordo formal.

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    Igualando os maiores salários do Emirates

    O novo contrato proposto inclui um pacote financeiro substancial que colocará Rice no topo da estrutura salarial do Arsenal. Atualmente, o meio-campista recebe aproximadamente £240 mil por semana, mas os novos termos farão esse valor subir para cerca de £350 mil por semana. Esse aumento o colocaria no mesmo patamar de Bukayo Saka, que atualmente é o jogador mais bem pago do clube.

    Ao oferecer paridade com Saka, o Arsenal reconhece o enorme valor de Rice para o equilíbrio tático do elenco e para a cultura do vestiário, especialmente depois de ele ter desempenhado um papel fundamental ao conduzir o Arsenal ao seu primeiro título da Premier League desde 2004 na temporada passada, além de ajudar a equipe a chegar à final da Champions League antes de uma derrota apertada nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

  • Com base no compromisso de Mikel Arteta

    Esse desdobramento acontece logo depois de Arteta comprometer o próprio futuro com o clube. O técnico do Arsenal assinou recentemente um novo contrato de quatro anos, trazendo uma sensação de estabilidade e continuidade que tem sido vital para a trajetória ascendente da equipe.

    Rice seguiu exibindo sua consistência no início da nova campanha, fazendo sete partidas pelo Arsenal em todas as competições até aqui nesta temporada. O influente meio-campista já contribuiu com duas assistências, ambas na Premier League.

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    Buscando se recuperar contra o Leeds

    Na campanha doméstica, o Arsenal ocupa atualmente a segunda colocação da tabela da Premier League, com 12 pontos nas cinco primeiras partidas. A equipe de Arteta está três pontos atrás do líder inicial Manchester City, com o time de Enzo Maresca mantendo um aproveitamento perfeito de 100% até aqui.

    Agora, o Arsenal tentará se recuperar e voltar a vencer quando receber o Leeds United no Emirates Stadium, no sábado, com o objetivo de dar uma resposta rápida após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Brighton em sua partida anterior.

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