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Declan Rice está “no mesmo nível” de Steven Gerrard e Bryan Robson, segundo o ex-meio-campista da Inglaterra, que admite que o craque do Arsenal provavelmente vale mais de 150 milhões de libras no mercado atual
Rice poderia seguir os passos de Gerrard e Robson ao se tornar capitão da Inglaterra
A lenda do Liverpool, Gerrard, e o grande jogador do Manchester United, Robson, já foram capitães dos Três Leões no principal torneio da FIFA — em 1986/1990 e 2010/2014, respectivamente.
Rice espera um dia ter essa honra, já que o dinâmico jogador de 27 anos é amplamente considerado o próximo na fila para ocupar o lugar que Harry Kane ocupa atualmente. Não há sinais de que o prolífico atacante do Bayern de Munique vá se aposentar tão cedo, mas ele não pode jogar para sempre.
A braçadeira provavelmente será passada para um jogador versátil assim que Kane pendurar as chuteiras, com a Inglaterra pronta para abraçar a liderança vinda de seu meio-campo. Isso tem sido uma ocorrência comum ao longo dos anos, com algumas figuras icônicas assumindo as funções de capitão.
Rice parece pronto para sua coroação, quando quer que esse dia chegue, já que o jogador formado na base do West Ham — com uma transferência de 105 milhões de libras (141 milhões de dólares) que o levou ao Emirates Stadium — é o jogador britânico mais caro da história.
Esse recorde pode ser quebrado em um futuro não muito distante, mas o Arsenal encontrou valor em uma negociação que causou espanto em 2023. Rice ajudou o clube a encerrar uma espera de 22 anos pelo domínio nacional, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões.
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Por que Rice, estrela do Arsenal, é considerado um meio-campista completo
Ele já apareceu em uma cédula de votação da Bola de Ouro e deve figurar em muitas outras nas próximas edições. Questionado sobre se Rice se tornou o meio-campista mais completo do planeta, o ex-jogador da seleção inglesa Reid — em entrevista concedida por cortesia da BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “Acho que ele exerce uma influência enorme em campo. Um jogador de primeira, de primeira.
“Bryan Robson era um jogador de ponta, então, se estou mencionando os dois no mesmo fôlego, isso só mostra como eu vejo Declan Rice. Um jogador de futebol fantástico. Tenho visto muita gente comparando-o a Bryan Robson. Acho que ele está nesse nível.
“Quero dizer, Stevie G era um jogador de futebol excepcional, brilhante. Ele está lá no topo do ranking dos meio-campistas. Em todos os aspectos do jogo – receber a bola, controlar a bola, ler as situações, defensivamente, ofensivamente. Não dá para ser melhor do que isso.”
Será que Rice valeria mais de 150 milhões de libras no mercado de transferências?
Embora Rice já tenha batido recordes de transferência no passado, o Arsenal fará de tudo para garantir que ele não repita a façanha nas próximas janelas de transferências. O clube o mantém sob contrato até 2028, e já surgiram rumores sobre uma possível renovação.
Se ele fosse parar no mercado, seria justo supor que seu valor teria subido. O atacante sueco Alexander Isak se juntou ao Liverpool por £ 125 milhões (US$ 168 milhões) no verão passado — um recorde para o futebol britânico. Com esse negócio em mente, será que Rice valeria agora mais de £ 150 milhões (US$ 202 milhões)?
Respondendo a essa pergunta, o ex-técnico do Manchester City e do Sunderland, Reid, disse: “Já fui técnico e negociei contratos. O jogo mudou e há muito dinheiro envolvido agora.
“As pessoas valem o que as pessoas estão dispostas a pagar. Você pode colocar números nisso, mas é assim que as coisas são. Temos uma Copa do Mundo com 48 seleções agora. É tudo uma questão disso [dinheiro]. Temos uma Superliga Europeia sendo discutida. É assim que o futebol funciona, é tudo uma questão disso.
“Se ele fosse tirado do Arsenal — não acho que haja a menor chance disso —, custaria uma boa grana, vamos colocar assim.”
- BUDDS Auctions
England e Rice esperam conquistar a glória máxima na Copa do Mundo de 2026
Esse número continuará a crescer se Rice conseguir ajudar a Inglaterra a pôr fim a 60 anos de frustrações em competições internacionais. Ele pretende seguir os passos dos heróis imortais de 1966.
Alguns deles foram formados no West Ham, com Martin Peters fazendo parte desse grupo. Ele marcou o famoso segundo gol da Inglaterra na memorável vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, e sua camisa reserva daquele dia deve ser arrematada por entre £30.000 e £50.000 no leilão.
Esse é um dos vários lotes — incluindo a camisa usada por Norman Whiteside na Copa do Mundo de 1982, quando se tornou o jogador mais jovem a disputar o torneio — que estarão à venda. Rice e companhia esperam que as relíquias relacionadas às suas façanhas internacionais sejam um dia tão cobiçadas quanto essas.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online com duração limitada começando em 2 de junho. Mais informações aqui, e para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.