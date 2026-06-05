Declan Rice está “no mesmo nível” de Steven Gerrard e Bryan Robson, segundo o ex-meio-campista da Inglaterra, que admite que o craque do Arsenal provavelmente vale mais de 150 milhões de libras no mercado atual

A lenda do Liverpool, Gerrard, e o grande jogador do Manchester United, Robson, já foram capitães dos Três Leões no principal torneio da FIFA — em 1986/1990 e 2010/2014, respectivamente.

Rice espera um dia ter essa honra, já que o dinâmico jogador de 27 anos é amplamente considerado o próximo na fila para ocupar o lugar que Harry Kane ocupa atualmente. Não há sinais de que o prolífico atacante do Bayern de Munique vá se aposentar tão cedo, mas ele não pode jogar para sempre.

A braçadeira provavelmente será passada para um jogador versátil assim que Kane pendurar as chuteiras, com a Inglaterra pronta para abraçar a liderança vinda de seu meio-campo. Isso tem sido uma ocorrência comum ao longo dos anos, com algumas figuras icônicas assumindo as funções de capitão.

Rice parece pronto para sua coroação, quando quer que esse dia chegue, já que o jogador formado na base do West Ham — com uma transferência de 105 milhões de libras (141 milhões de dólares) que o levou ao Emirates Stadium — é o jogador britânico mais caro da história.

Esse recorde pode ser quebrado em um futuro não muito distante, mas o Arsenal encontrou valor em uma negociação que causou espanto em 2023. Rice ajudou o clube a encerrar uma espera de 22 anos pelo domínio nacional, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões.