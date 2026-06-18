Declan Rice está lesionado? O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, dá notícias sobre o craque do Arsenal depois que ele saiu mancando da partida de estreia contra a Croácia na Copa do Mundo

O técnico dos Três Leões agiu rapidamente para substituir seu meio-campista estrela aos 72 minutos da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Rice, que havia dado uma assistência para Harry Kane, começou a mostrar sinais de desconforto físico antes de sinalizar ao banco que não poderia continuar. Apesar da imagem preocupante do jogador de 27 anos mancando, Tuchel insiste que a decisão foi tomada para evitar um problema mais grave.

Em entrevista coletiva após a partida, o alemão explicou: “Declan teve algumas perdas de bola incomuns e notei um certo desconforto. Então perguntei a ele e ele apontou diretamente para a região lombar e a parte superior do tendão da coxa, dizendo que sentia desconforto. Não quis correr nenhum risco e, se eu tirasse o Declan, o que nunca quero fazer, aquele era o momento de protegê-lo. Acho que Reece James se saiu muito bem ao substituí-lo no meio-campo; ele fez uma partida fantástica. Espero que não seja nada mais sério; Declan acabou de me tranquilizar no final, dizendo ‘está tudo bem, está tudo bem’, e eu conheço esse desconforto, vamos cuidar disso. Não é nada grave para se preocupar.”



