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Declan Rice está lesionado? O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, dá notícias sobre o craque do Arsenal depois que ele saiu mancando da estreia contra a Croácia
Tuchel revela o “desconforto” de Rice em Dallas
O técnico dos Três Leões agiu rapidamente para substituir seu meio-campista estrela aos 72 minutos da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Rice, que havia dado uma assistência para Harry Kane, começou a mostrar sinais de desconforto físico antes de sinalizar ao banco que não poderia continuar. Apesar da imagem preocupante do jogador de 27 anos mancando, Tuchel insiste que a decisão foi tomada para evitar um problema mais grave.
Em entrevista coletiva após a partida, o alemão explicou: “Declan teve algumas perdas de bola incomuns e notei um certo desconforto. Então perguntei a ele e ele apontou diretamente para a região lombar e a parte superior do tendão da coxa, dizendo que sentia desconforto. Não quis correr riscos e, se eu tivesse que tirar o Declan, o que nunca quero fazer, aquele era o momento de protegê-lo. Acho que Reece James se saiu muito bem ao substituí-lo no meio-campo; ele fez uma partida fantástica. Espero que não seja nada mais sério; Declan acabou de me tranquilizar no final, dizendo ‘está tudo bem, está tudo bem’, e eu conheço esse desconforto, vamos cuidar disso. Não é nada grave para se preocupar.”
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Jogador do Arsenal joga mesmo com dores
As preocupações com a condição física de Rice vêm persistindo desde o fim da temporada nacional. Sabe-se que o meio-campista precisou tomar injeções durante as últimas semanas da campanha do Arsenal, enquanto o time disputava os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.
Apesar do acompanhamento atento da equipe médica, o próprio Rice estava animado após o apito final. O jogador de 27 anos estava em condições de cumprir suas obrigações com a imprensa, dizendo à ITV: “Tudo bem, tudo ótimo. É só o que venho tratando, provavelmente na segunda metade da temporada, pequenas dores aqui e ali, mas estou bem. Estou bem, foi só por precaução, e estarei de volta em campo contra Gana.”
Kane atribui o mérito à jogada tática genial de Tuchel
Embora a condição física de Rice tenha dominado as discussões pós-jogo, a recuperação da Inglaterra no segundo tempo foi resultado de uma mudança tática no vestiário. Após um primeiro tempo frenético, que terminou empatado, o capitão atribuiu à mensagem do técnico a melhora dramática que permitiu à Inglaterra se distanciar dos adversários.
Kane revelou os detalhes da conversa com a equipe no intervalo, afirmando: “Ele nos disse para nos soltarmos, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes. Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram acompanhar, e esse é o nível que temos que manter em todos os jogos. A maneira como controlamos a partida depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi o primeiro jogo do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”
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Rice elogia o “ótimo desempenho”, apesar da contusão
O meio-campista elogiou muito a forma como a equipe se adaptou após o intervalo, ao afirmar seu domínio em Arlington. Jude Bellingham e Marcus Rashford acabaram marcando gols, garantindo aos Três Leões os três pontos e colocando-os na liderança do Grupo L antes do próximo confronto.
Refletindo sobre a vitória por 4 a 2, Rice acrescentou: “Acho que, obviamente, o primeiro tempo provavelmente pareceu pior do que realmente foi, apenas por causa da maneira como sofremos os gols. Tivemos bastante posse de bola, mas acho que, no segundo tempo, deu para ver aquela garra, aquela vontade desde o primeiro minuto. Havia aquele ânimo a mais em nossos passos, a pressão, nossa força, a maneira como avançamos, a forma como criamos chances no segundo tempo, e o goleiro fez uma defesa espetacular. Então, sim, no geral, acho que foi uma ótima atuação.”