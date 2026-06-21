Getty Images Sport
Traduzido por
Declan Rice está lesionado? Meio-campista do Arsenal revela que vem lidando com “dores” desde dezembro - e que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tomou uma decisão “inteligente”
A luta secreta de Rice contra a lesão
A imagem de Rice saindo mancando faltando 20 minutos para o fim da partida no Dallas Stadium causou preocupação imediata entre os torcedores da Inglaterra. No entanto, o craque do Arsenal se pronunciou para esclarecer sua situação, admitindo que vem lidando com um problema físico não divulgado há vários meses no norte de Londres.
“Sim, estou pronto”, disse Rice àITV, quando questionado se estava na disputa para jogar contra Gana. “Estou em forma e ansioso para entrar em campo. Acho que foi uma decisão inteligente (me tirar do jogo). Eu estava sentindo uma leve dor neural no tendão da coxa, que venho controlando desde o Natal, quando jogava pelo Arsenal, há muito tempo. Obviamente, poucas pessoas sabiam disso, era algo que ficava nos bastidores.”
- Getty Images Sport
Elogios à gestão “inteligente” de Tuchel
Com pouco tempo de recuperação antes do confronto desta terça-feira, Rice não hesitou em elogiar a decisão tática de Thomas Tuchel de substituí-lo nos minutos finais da vitória sobre a Croácia. O meio-campista acredita que proteger o corpo durante os momentos finais de partidas intensas é fundamental para manter sua resistência ao longo do torneio na América do Norte.
“Foi uma decisão inteligente”, acrescentou Rice. “É nos últimos 20 minutos que provavelmente se sofrem a maioria das lesões. É nesses últimos 20 minutos que você realmente sente o corpo sofrendo. Nos últimos dias, tenho me sentido muito, muito bem.”
Questões relacionadas à aptidão física de Saka esclarecidas
Rice não é a única estrela do Arsenal a ser acompanhada de perto na seleção da Inglaterra. Bukayo Saka começou o torneio no banco, já que continua lidando com um problema delicado no tendão de Aquiles que o tem incomodado nas últimas semanas. Apesar das restrições quanto ao tempo de jogo, Rice está convencido de que seu companheiro de clube será um fator decisivo para os Três Leões.
“Cem por cento, sim”, respondeu Rice quando questionado se Saka ainda pode causar um grande impacto. “Tem sido muito bom o jeito como estamos lidando com ele. Pela quantidade de jogos que ele disputou, eu o vi no Arsenal com esse problema no tendão de Aquiles que ele tem, e acho que estamos cuidando dele da maneira certa. Não dá para colocá-lo em campo logo de cara e colocá-lo em risco.”
- Getty Images Sport
Impacto vindo do banco
Embora os minutos de Saka estejam sendo cuidadosamente racionados, seu impacto continua inegável depois que ele deu a assistência para Marcus Rashford no primeiro gol. Rice acredita que a profundidade do elenco, incluindo a ascensão de Noni Madueke, permite à Inglaterra o luxo de ser cautelosa com seu ala emblemático durante as fases iniciais da competição.
“Ele está treinando muito bem, entrou em campo na outra noite e teve um impacto incrível”, disse Rice. “Ele é um dos jogadores mais decisivos com quem já joguei e quer disputar todas as partidas, mas aqui ele tem sido inteligente, e também temos o Noni, que tem sido incrível nessas primeiras partidas.”