Declan Rice está lesionado? Meio-campista do Arsenal revela que vem lidando com “dores” desde dezembro - e que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tomou uma decisão “inteligente”

A imagem de Rice saindo mancando faltando 20 minutos para o fim da partida no Dallas Stadium causou preocupação imediata entre os torcedores da Inglaterra. No entanto, o craque do Arsenal se pronunciou para esclarecer sua situação, admitindo que vem lidando com um problema físico não divulgado há vários meses no norte de Londres.

“Sim, estou pronto”, disse Rice àITV, quando questionado se estava na disputa para jogar contra Gana. “Estou em forma e ansioso para entrar em campo. Acho que foi uma decisão inteligente (me tirar do jogo). Eu estava sentindo uma leve dor neural no tendão da coxa, que venho controlando desde o Natal, quando jogava pelo Arsenal, há muito tempo. Obviamente, poucas pessoas sabiam disso, era algo que ficava nos bastidores.”