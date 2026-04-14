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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Declan Rice está entre os CINCO jogadores do Arsenal que não participaram do treino antes do jogo decisivo contra o Sporting CP pela Liga dos Campeões

D. Rice
Arsenal
Liga dos Campeões
Arsenal x Sporting
Sporting
B. Saka
M. Oedegaard
J. Timber
R. Calafiori

Declan Rice foi um dos cinco jogadores que não participaram do último treino do Arsenal antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori e Jurrien Timber também estiveram ausentes, após terem ficado de fora da derrota do fim de semana para o Bournemouth na Premier League.

  • Rice e Saka aumentam as preocupações com lesões no Arsenal

    A ausência de Rice foi uma surpresa, já que o meio-campista havia disputado os 90 minutos completos na derrota do Arsenal por 2 a 1 para o Bournemouth, pela Premier League, no fim de semana. Segundo o Evening Standard, sua inesperada ausência no treino gerou preocupações quanto à sua disponibilidade para o jogo decisivo. Saka também esteve ausente, pois continua se recuperando para voltar à forma física. O ponta não participou da partida contra o Bournemouth, apesar das esperanças de Arteta de que ele pudesse voltar a jogar.

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  • 20251006-arsenal-martin-odegaard(C)Getty Images

    Odegaard continua fora dos planos dos Gunners

    O capitão do clube, Odegaard, também não apareceu durante o treino aberto ao público, continuando uma fase frustrante na mesa de tratamento. O meia norueguês fez muita falta durante a derrota para o Bournemouth, e sua ausência deixa um vazio criativo no meio-campo do Arsenal que Arteta terá dificuldade em preencher caso ele não receba alta médica a tempo do confronto contra o Sporting, sob as luzes do Emirates.

  • Os zagueiros aumentam as preocupações com a convocação

    A defesa também sofreu um revés, já que Calafiori continuou ausente dos treinos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos na partida de ida contra o Sporting, em Lisboa, o zagueiro italiano vem enfrentando problemas físicos desde então. Ele não participou dos treinos antes do confronto contra o Bournemouth e, consequentemente, foi totalmente deixado de fora da lista de convocados para a partida, o que levantou dúvidas sobre seu estado físico atual. Timber é o quinto membro do quinteto ausente, já que o versátil zagueiro holandês continua se recuperando de uma lesão na virilha. Timber foi forçado a sair durante o primeiro tempo de uma partida da Premier League contra o Everton no mês passado e não conseguiu retornar aos treinos completos desde então. 

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    E agora?

    Essas ausências ocorrem em um momento delicado para o Arsenal, que enfrenta uma semana decisiva para a temporada. Após a partida de volta contra o Sporting — onde mantém uma vantagem mínima de 1 a 0 conquistada na ida —, a equipe de Arteta deve viajar para o Etihad Stadium no domingo para um confronto decisivo pelo título contra o Manchester City. 

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