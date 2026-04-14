Getty Images Sport
Traduzido por
Declan Rice está entre os CINCO jogadores do Arsenal que não participaram do treino antes do jogo decisivo contra o Sporting CP pela Liga dos Campeões
Rice e Saka aumentam as preocupações com lesões no Arsenal
A ausência de Rice foi uma surpresa, já que o meio-campista havia disputado os 90 minutos completos na derrota do Arsenal por 2 a 1 para o Bournemouth, pela Premier League, no fim de semana. Segundo o Evening Standard, sua inesperada ausência no treino gerou preocupações quanto à sua disponibilidade para o jogo decisivo. Saka também esteve ausente, pois continua se recuperando para voltar à forma física. O ponta não participou da partida contra o Bournemouth, apesar das esperanças de Arteta de que ele pudesse voltar a jogar.
- (C)Getty Images
Odegaard continua fora dos planos dos Gunners
O capitão do clube, Odegaard, também não apareceu durante o treino aberto ao público, continuando uma fase frustrante na mesa de tratamento. O meia norueguês fez muita falta durante a derrota para o Bournemouth, e sua ausência deixa um vazio criativo no meio-campo do Arsenal que Arteta terá dificuldade em preencher caso ele não receba alta médica a tempo do confronto contra o Sporting, sob as luzes do Emirates.
Os zagueiros aumentam as preocupações com a convocação
A defesa também sofreu um revés, já que Calafiori continuou ausente dos treinos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos na partida de ida contra o Sporting, em Lisboa, o zagueiro italiano vem enfrentando problemas físicos desde então. Ele não participou dos treinos antes do confronto contra o Bournemouth e, consequentemente, foi totalmente deixado de fora da lista de convocados para a partida, o que levantou dúvidas sobre seu estado físico atual. Timber é o quinto membro do quinteto ausente, já que o versátil zagueiro holandês continua se recuperando de uma lesão na virilha. Timber foi forçado a sair durante o primeiro tempo de uma partida da Premier League contra o Everton no mês passado e não conseguiu retornar aos treinos completos desde então.
- AFP
E agora?
Essas ausências ocorrem em um momento delicado para o Arsenal, que enfrenta uma semana decisiva para a temporada. Após a partida de volta contra o Sporting — onde mantém uma vantagem mínima de 1 a 0 conquistada na ida —, a equipe de Arteta deve viajar para o Etihad Stadium no domingo para um confronto decisivo pelo título contra o Manchester City.