Declan Rice está entre os CINCO jogadores do Arsenal que não participaram do treino antes do jogo decisivo contra o Sporting CP pela Liga dos Campeões

A defesa também sofreu um revés, já que Calafiori continuou ausente dos treinos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos na partida de ida contra o Sporting, em Lisboa, o zagueiro italiano vem enfrentando problemas físicos desde então. Ele não participou dos treinos antes do confronto contra o Bournemouth e, consequentemente, foi totalmente deixado de fora da lista de convocados para a partida, o que levantou dúvidas sobre seu estado físico atual. Timber é o quinto membro do quinteto ausente, já que o versátil zagueiro holandês continua se recuperando de uma lesão na virilha. Timber foi forçado a sair durante o primeiro tempo de uma partida da Premier League contra o Everton no mês passado e não conseguiu retornar aos treinos completos desde então.