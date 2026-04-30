Declan Rice, do Arsenal, corre o risco de ser punido pela UEFA após alegar que os torcedores do Atlético de Madrid “provocaram” a decisão dos árbitros de anular o pênalti na Liga dos Campeões

O craque do Arsenal corre o risco de ser investigado pela UEFA após sua avaliação sincera da arbitragem durante a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O meio-campista expressou sua frustração depois que o árbitro Danny Makkelie anulou uma decisão inicial de pênalti envolvendo Eberechi Eze, um momento que Mikel Arteta afirmou ter “mudado o rumo da partida e da eliminatória”.

De acordo com o The Times, a entidade reguladora deve analisar as declarações de Rice para determinar se elas colocam em dúvida a integridade dos árbitros. Embora se espere que o ex-capitão do West Ham esteja disponível para a partida de volta no Emirates Stadium na próxima terça-feira, qualquer eventual ação disciplinar poderia deixar uma lacuna significativa no meio-campo de Arteta para a final, caso os Gunners avancem.







