Getty Images Sport
Traduzido por
Declan Rice, do Arsenal, corre o risco de ser punido pela UEFA após alegar que os torcedores do Atlético de Madrid “provocaram” a decisão dos árbitros de anular o pênalti na Liga dos Campeões
A UEFA vai analisar as declarações polêmicas de Rice
O craque do Arsenal corre o risco de ser investigado pela UEFA após sua avaliação sincera da arbitragem durante a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O meio-campista expressou sua frustração depois que o árbitro Danny Makkelie anulou uma decisão inicial de pênalti envolvendo Eberechi Eze, um momento que Mikel Arteta afirmou ter “mudado o rumo da partida e da eliminatória”.
De acordo com o The Times, a entidade reguladora deve analisar as declarações de Rice para determinar se elas colocam em dúvida a integridade dos árbitros. Embora se espere que o ex-capitão do West Ham esteja disponível para a partida de volta no Emirates Stadium na próxima terça-feira, qualquer eventual ação disciplinar poderia deixar uma lacuna significativa no meio-campo de Arteta para a final, caso os Gunners avancem.
- Getty Images Sport
Os torcedores "provocaram" a reversão da penalidade decisiva
Rice não mediu palavras ao falar sobre o momento decisivo da partida, sugerindo que a pressão da torcida local fez com que o árbitro mudasse de ideia. Em entrevista ao Stan Sport, Rice explicou: “A UEFA é totalmente diferente. Nas duas áreas, é preciso ter muito cuidado, porque eles dão tudo de si. A segunda, sobre o Ebs (Eberechi Eze), é um pênalti claro. Não sei como isso não foi marcado. Acho que os torcedores provocaram a decisão e fizeram o árbitro mudar de ideia.”
O jogador da seleção inglesa também destacou o que ele percebe como uma disparidade entre a arbitragem nacional e a continental. “Na Liga dos Campeões, os árbitros são muito rápidos para tomar decisões e apitar, e não há muito o que fazer a respeito. Sinto que você é mais penalizado nas competições europeias”, acrescentou.
Arteta e comentaristas criticam duramente a qualidade da arbitragem
Arteta há muito tempo critica abertamente as diferenças na arbitragem entre a Premier League e a Liga dos Campeões, mas as repercussões do confronto contra o Atlético de Madrid fizeram com que as frustrações internas chegassem ao auge. Comentaristas como Steve McManaman e Martin Keown juntaram-se ao coro de desaprovação, embora tenham concentrado sua ira na conduta de Diego Simeone durante o processo de revisão do VAR, classificando o comportamento do técnico do Atlético como “chocante”.
A sensação de injustiça dentro do elenco do Arsenal é palpável, já que acreditam que a anulação do pênalti lhes roubou uma vantagem vital de 2 a 1 para levar de volta a Londres. Com a eliminatória ainda em equilíbrio, o clube do norte de Londres agora é forçado a aguardar o resultado do relatório do árbitro e a análise subsequente da UEFA sobre a entrevista de Rice após a partida.
- Getty Images Sport
Gyokeres aumenta a frustração do Arsenal
A frustração não se limitou a Rice, já que o atacante Viktor Gyokeres também questionou a coerência das decisões tomadas no Metropolitano. Embora seus comentários tenham sido mais moderados do que os do companheiro de equipe, o jogador da seleção sueca deixou claro que a sensação de uma oportunidade perdida ainda paira sobre o elenco.
Em entrevista à TNT Sports, Gyokeres disse: “Não vi nenhuma das duas penalidades, então é difícil julgar, mas isso é futebol. Não sei por que a segunda penalidade não foi marcada, parece que houve contato, mas a decisão é do árbitro.” Enquanto os Gunners se preparam para a decisiva partida de volta, a sombra de possíveis sanções da UEFA continua sendo uma distração preocupante para um time em busca da glória europeia.