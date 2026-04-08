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Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

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"Decisões que não se conseguem entender!" O Real Madrid sente-se fortemente prejudicado pelo árbitro na partida contra o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
J. Tah
K. Mbappe
A. Arbeloa

Álvaro Arbeloa causou polêmica ao criticar duramente a arbitragem após a derrota para o Bayern de Munique.

Ele classificou a derrota por 1 a 2 do Real Madrid como infeliz e destacou que o revés poderia ter sido evitado “com um pouco mais de sorte”. No entanto, o espanhol mostrou-se particularmente irritado com o árbitro Michael Oliver e com duas “decisões que não se conseguem entender”.

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  • Do ponto de vista de Arbeloa, houve, por um lado, o cartão amarelo que Aurelien Tchouameni recebeu aos 36 minutos e que o impedirá de disputar a partida de volta na próxima quarta-feira. “É uma baixa importante por causa de um cartão em que não sei o que o árbitro viu”, reclamou Arbeloa. 

    Mas, na verdade, ele não tinha motivos para reclamar tanto. Tchouameni havia pisado nos calcanhares de Michael Olise, que avançava em velocidade, o que Oliver considerou, com razão, uma falta tática e, consequentemente, puniu com cartão amarelo.

    Bastante discutível, porém, foi a entrada infeliz de Jonathan Tah em Kylian Mbappé aos 71 minutos. O zagueiro do Bayern de Munique acertou Mbappé com a sola do pé no tendão de Aquiles durante uma entrada agressiva, e Oliver limitou-se a mostrar o cartão amarelo. 

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  • Arbeloa pede cartão vermelho para Tah após entrada em Mbappé

    "Para mim, pessoalmente, isso ainda está dentro do aceitável, mas apenas porque o pé ainda está relativamente baixo", avaliou o especialista em arbitragem Lutz Wagner no Amazon Prime, referindo-se a uma jogada "muito no limite". O especialista do Prime, Benedikt Höwedes, elogiou Michael Oliver por sua sensibilidade ao julgar a jogada. “Isso se encaixa perfeitamente na linha que ele vem seguindo hoje. Ele se mantém fiel a si mesmo e, na verdade, acerta em cheio em todas as decisões.”

    Arbeloa, porém, viu a situação de forma totalmente diferente após a partida. “Não sei como ele [Tah, nota do editor] não recebeu cartão vermelho pela falta em Mbappé; são decisões que não se conseguem entender”, reclamou o jogador de 43 anos, que havia assumido o cargo de técnico do Real Madrid no meio da temporada, substituindo Xabi Alonso.

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    O FC Bayern não recebe pênalti após falta sobre Michael Olise

    Pelo menos no caso da entrada de Tah, Arbeloa tinha razão; no entanto, tendo em vista o desempenho da arbitragem, ele também não teria o direito de reclamar se Oliver, nos acréscimos, tivesse apontado para a marca do pênalti e concedido um pênalti tardio ao FC Bayern. Álvaro Carreras derrubou Michael Olise de forma claramente visível na área do Real Madrid, após um excelente controle de bola com o peito, mas Oliver ignorou a jogada.

     “É verdade: o Real Madrid não teria motivos para reclamar de um pênalti”, disse Wagner sobre a jogada, mas também defendeu Oliver: “Ele deixou passar algumas outras jogadas do mesmo nível – por isso achei coerente. Essa jogada se encaixou na sua linha de arbitragem, mesmo que, quando analisada isoladamente, possa naturalmente ser motivo de controvérsia.”

    Apesar da primeira derrota em casa do Real Madrid contra o FCB desde 2012, Arbeloa não estava nem um pouco disposto a desistir. “Se há algum time capaz de vencer em Munique, esse time é o Real Madrid. Sabemos como é difícil lá, mas vamos dar tudo de nós”, afirmou o técnico do Real, com espírito de luta: “Admiro a ambição dos meus jogadores. Quem não acredita nisso pode ficar em Madri. Vamos a Munique para vencer.”

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