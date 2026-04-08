"Decisões que não se conseguem entender!" O Real Madrid sente-se fortemente prejudicado pelo árbitro na partida contra o Bayern de Munique

Pelo menos no caso da entrada de Tah, Arbeloa tinha razão; no entanto, tendo em vista o desempenho da arbitragem, ele também não teria o direito de reclamar se Oliver, nos acréscimos, tivesse apontado para a marca do pênalti e concedido um pênalti tardio ao FC Bayern. Álvaro Carreras derrubou Michael Olise de forma claramente visível na área do Real Madrid, após um excelente controle de bola com o peito, mas Oliver ignorou a jogada.

“É verdade: o Real Madrid não teria motivos para reclamar de um pênalti”, disse Wagner sobre a jogada, mas também defendeu Oliver: “Ele deixou passar algumas outras jogadas do mesmo nível – por isso achei coerente. Essa jogada se encaixou na sua linha de arbitragem, mesmo que, quando analisada isoladamente, possa naturalmente ser motivo de controvérsia.”

Apesar da primeira derrota em casa do Real Madrid contra o FCB desde 2012, Arbeloa não estava nem um pouco disposto a desistir. “Se há algum time capaz de vencer em Munique, esse time é o Real Madrid. Sabemos como é difícil lá, mas vamos dar tudo de nós”, afirmou o técnico do Real, com espírito de luta: “Admiro a ambição dos meus jogadores. Quem não acredita nisso pode ficar em Madri. Vamos a Munique para vencer.”