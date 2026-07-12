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Decisão “terrível” de Harry Kane e erro de Declan Rice! Por que o Manchester United tem “medo de contratar jogadores de renome”, à medida que um problema recorrente nas transferências volta à tona
O custo de não contar com Kane e Rice
A história recente do United no mercado de transferências tem sido marcada pela cautela, uma característica que tem frustrado parte da torcida de Old Trafford. A decisão de deixar passar talentos que marcariam uma era, como Harry Kane e Declan Rice, continua pesando sobre a reputação do departamento de contratações. Quando questionado sobre por que o clube parece “ter medo” de contratações de grandes nomes, a realidade aponta para um passado conturbado e um desejo de obter melhor valor de mercado.
“Não tenho certeza se isso é algo particularmente novo”, explica Tyrone Marshall, do Manchester Evening News. “Eles poderiam e, possivelmente, deveriam ter contratado Declan Rice antes do Arsenal, e a decisão de não tentar contratar Harry Kane porque não queriam negociar com o Tottenham foi péssima. O problema agora não são tanto os jogadores de grande nome. Ninguém pode dizer que Mateus Fernandes seja um jogador de renome e, se Aurélien Tchouameni tivesse deixado o Real Madrid, o United teria se empenhado ao máximo para contratá-lo.”
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Nova estratégia para o meio-campo substitui a busca por Casemiro
Embora os torcedores tenham clamado por um meio-campista defensivo dedicado para substituir Casemiro, a diretoria do clube parece estar se voltando para uma formação tática mais fluida. Em vez de um tradicional “destruidor”, o foco mudou para jogadores versáteis como Andrey Santos e Ederson.
“Até agora, não surgiu um substituto natural para Casemiro, e não acho que vá surgir. O clube não está obcecado com a ideia de contratar um meio-campista defensivo neste verão, mas, em vez disso, quer jogadores tecnicamente habilidosos que tenham mobilidade e capacidade física para atuar no meio-campo da Premier League”, observa Marshall. “Andrey Santos e Ederson se encaixam nesse perfil, e há a opinião de que o conjunto de habilidades versáteis do meio-campo e a presença de dois jogadores nesse esquema 4-2-3-1 equivalerão a ter um meio-campista defensivo nato.”
O futuro de Marcus Rashford continua incerto
O futuro de Marcus Rashford continua sendo a variável interna mais significativa para o United neste verão. Embora o clube tenha mantido conversas positivas com o atacante de 28 anos, a possibilidade de uma venda persiste, já que os Red Devils buscam financiar novas contratações para as laterais. Planos de contingência já estão em andamento, com Crysencio Summerville, do West Ham, e Iliman Ndiaye, do Everton, identificados como possíveis substitutos caso o jogador formado nas categorias de base venha a deixar o clube.
“Eles se mostraram mais abertos a reintegrar o jogador de 28 anos, e houve conversas positivas entre as duas partes, mas acho que a saída ainda é vista como a melhor opção”, relata Marshall. “O United se virou sem Rashford na última temporada, mas disputará mais partidas nesta temporada e precisará de mais profundidade no elenco agora. Se o United conseguir se desfazer de Rashford, acho que tentará usar esse dinheiro para contratar um ponta-esquerda.”
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A disciplina financeira dificulta o cumprimento das metas
Em última análise, as dificuldades do United no mercado de transferências estão ligadas à estrita adesão ao seu orçamento e à sua estrutura salarial. O clube não está mais disposto a pagar valores exorbitantes ou oferecer salários astronômicos que resultem em jogadores “inúteis” e difíceis de dispensar no elenco. Essa nova diligência, embora seja financeiramente responsável, inevitavelmente levou à perda de alvos prioritários considerados caros demais no cenário atual.
Marshall conclui: “O United poderia ter contratado Fernandes se tivesse se comprometido a pagar 85 milhões de libras e cerca de 250 mil libras por semana, mas isso não se encaixava no orçamento disponível para a negociação e teria destruído a estrutura salarial. É difícil contestar essa abordagem quando vimos o United agir de forma agressiva no passado, apenas para que essas negociações fracassassem e os jogadores se tornassem impossíveis de serem transferidos. O United continua confiante de que contratará os jogadores que deseja neste verão, mas, obviamente, o desejo de ser um pouco mais rigoroso com os valores pagos significa que, ocasionalmente, o clube perderá algumas oportunidades.”
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