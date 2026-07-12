Decisão “terrível” de Harry Kane e erro de Declan Rice! Por que o Manchester United tem “medo de contratar jogadores de renome”, à medida que um problema recorrente nas transferências volta à tona

A história recente do United no mercado de transferências tem sido marcada pela cautela, uma característica que tem frustrado parte da torcida de Old Trafford. A decisão de deixar passar talentos que marcariam uma era, como Harry Kane e Declan Rice, continua pesando sobre a reputação do departamento de contratações. Quando questionado sobre por que o clube parece “ter medo” de contratações de grandes nomes, a realidade aponta para um passado conturbado e um desejo de obter melhor valor de mercado.

“Não tenho certeza se isso é algo particularmente novo”, explica Tyrone Marshall, do Manchester Evening News. “Eles poderiam e, possivelmente, deveriam ter contratado Declan Rice antes do Arsenal, e a decisão de não tentar contratar Harry Kane porque não queriam negociar com o Tottenham foi péssima. O problema agora não são tanto os jogadores de grande nome. Ninguém pode dizer que Mateus Fernandes seja um jogador de renome e, se Aurélien Tchouameni tivesse deixado o Real Madrid, o United teria se empenhado ao máximo para contratá-lo.”