Decisão "terrível" antes do confronto decisivo contra o rebaixamento! O capitão do Tottenham, Cristiano Romero, causa uma onda de indignação

Romero sofreu uma lesão no joelho durante a derrota por 0 a 1 para o AFC Sunderland, em meados de abril, e está fora de ação desde então. Nos últimos jogos, o capitão tem apoiado sua equipe sempre da arquibancada. Mas, justamente no jogo mais importante contra o Everton, ele não estará presente — e isso porque prefere assistir à final do campeonato argentino ao vivo no estádio.

No domingo, às 20h30, horário da Alemanha, o River Plate, recordista de títulos, e o sensacional CA Belgrano se enfrentam no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Romero é formado nas categorias de base do Belgrano e também fez sua estreia profissional pelo clube de sua cidade natal, Córdoba.

Embora o Belgrano seja considerado um clube de tradição, ele fica à sombra dos grandes clubes de Buenos Aires, La Plata e Rosário. Agora, o primeiro grande título da história do clube está ao alcance. Algo que Romero aparentemente não quer perder e considera mais importante do que apoiar seus colegas no confronto decisivo contra o rebaixamento em Londres.