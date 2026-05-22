O Tottenham corre o risco de sofrer seu primeiro rebaixamento da primeira divisão inglesa desde 1977. Antes da última rodada, o tradicional clube londrino está dois pontos à frente do rival local, o West Ham United. Graças a um saldo de gols 12 vezes melhor, um empate no domingo, às 17h, em casa contra o Everton, deve ser suficiente para garantir a permanência na divisão. Ao mesmo tempo, o West Ham recebe o Leeds United. Tanto para o Everton quanto para o Leeds, já não há mais nada em jogo.
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Decisão "terrível" antes do confronto decisivo contra o rebaixamento! O capitão do Tottenham, Cristiano Romero, causa uma onda de indignação
Romero sofreu uma lesão no joelho durante a derrota por 0 a 1 para o AFC Sunderland, em meados de abril, e está fora de ação desde então. Nos últimos jogos, o capitão tem apoiado sua equipe sempre da arquibancada. Mas, justamente no jogo mais importante contra o Everton, ele não estará presente — e isso porque prefere assistir à final do campeonato argentino ao vivo no estádio.
No domingo, às 20h30, horário da Alemanha, o River Plate, recordista de títulos, e o sensacional CA Belgrano se enfrentam no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Romero é formado nas categorias de base do Belgrano e também fez sua estreia profissional pelo clube de sua cidade natal, Córdoba.
Embora o Belgrano seja considerado um clube de tradição, ele fica à sombra dos grandes clubes de Buenos Aires, La Plata e Rosário. Agora, o primeiro grande título da história do clube está ao alcance. Algo que Romero aparentemente não quer perder e considera mais importante do que apoiar seus colegas no confronto decisivo contra o rebaixamento em Londres.
Cristiano Romero é vaiado pelos torcedores do Tottenham
A notícia foi divulgada ao público inglês na quinta-feira pelo especialista em América do Sul Tim Vickery, durante um programa na plataforma talkSPORT. O apresentador foi Paul Hawksbee, que é torcedor do Spurs.
“Um bom capitão de time, então”, reagiu ele com sarcasmo. “Ausente do jogo mais importante do Tottenham desde 1976: fantástico. Fiel até o fim, o bom e velho Cristian. Vou usar minha camisa do River Plate no fim de semana. Acho isso terrível. Ele está de olho no clube que torce, em vez de, como capitão, apoiar um time que está ameaçado de rebaixamento. Sempre achei que Cristian Romero está apenas de passagem e que o Tottenham é uma distração da Argentina para ele. Mas estou bastante amargurado.”
Em vários blogs do Tottenham e nas redes sociais, seguiu-se uma onda de indignação, incluindo muitos comentários maldosos sobre o comportamento de Romero. O futuro do zagueiro central de 28 anos no Spurs deve ser altamente incerto, mesmo que o time consiga se manter na primeira divisão, apesar do contrato até 2029. Atualmente, Romero está trabalhando em seu retorno e ainda espera participar da Copa do Mundo com a Argentina.
Os Spurs se estabilizaram um pouco recentemente, após uma sequência histórica de resultados negativos no início do ano. Desde que o técnico Roberto De Zerbi assumiu o cargo, eles conquistaram oito pontos em seis jogos.