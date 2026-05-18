Em entrevista à revista "kicker", ele respondeu à pergunta sobre se permaneceria em Leipzig na próxima temporada com um conciso "sim". Sobre o interesse de outros clubes, o marfinense disse: "No momento, não estou pensando nisso. Estou em Leipzig e gosto de jogar aqui.” Diomande não pôde negar que a classificação para a Liga dos Campeões tenha desempenhado um papel importante em sua decisão: “No final, o que conta são sempre as estatísticas. Foi um ano fantástico para mim”, disse ele.
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Decisão surpreendente: adolescente da Bundesliga avaliado em 75 milhões de euros não quer ser transferido
Diomande foi uma das grandes revelações da temporada da Bundesliga que acaba de terminar. O Leipzig contratou o jogador de 19 anos do Leganés, da Espanha, por 20 milhões de euros — e o ponta-esquerda impressionou imediatamente com sua velocidade e suas enormes qualidades no um contra um. Ele encerrou a temporada com 23 pontos em 36 partidas oficiais pelo Leipzig. “Gastar 20 milhões de euros em um jogador que ninguém conhecia foi um grande risco”, comentou Diomande.
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Os principais clubes da Europa estão de olho em Yan Diomande
Graças às suas excelentes atuações, os principais clubes da Europa já teriam demonstrado interesse em Diomande. “Sou titular; tive um início complicado, mas depois tive minha chance, aproveitei-a e me tornei um jogador importante para a equipe”, disse Diomande ao relembrar sua primeira temporada em Leipzig.
Aparentemente, o Liverpool, entre outros, está de olho nele, pois busca um sucessor para Mohamed Salah na ala direita. Além disso, dizia-se que o Bayern de Munique tinha grande interesse, mas os muniquenses parecem querer reforçar o ataque com Anthony Gordon, do Newcastle United.
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Yan Diomande: Pela Costa do Marfim na Copa do Mundo contra a Alemanha
Em Leipzig, Diomande, que conseguiu elevar seu valor de mercado para 75 milhões de euros, tem contrato até 2030. Na semana passada, ele foi convocado pelo técnico da seleção nacional, Emerson Fae, para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, ele enfrentará, entre outros, a Alemanha na fase de grupos (20 de junho, às 22h, em Toronto).
Os números de Yan Diomande na temporada 2025/2026:
Jogos: 36 Minutos em campo: 2724 Gols: 13 Assistências: 10