Graças às suas excelentes atuações, os principais clubes da Europa já teriam demonstrado interesse em Diomande. “Sou titular; tive um início complicado, mas depois tive minha chance, aproveitei-a e me tornei um jogador importante para a equipe”, comentou Diomande ao relembrar sua primeira temporada em Leipzig.

Aparentemente, o Liverpool está de olho nele, entre outros, pois busca um sucessor para Mohamed Salah na ala direita. Além disso, dizem que o Bayern de Munique demonstrou grande interesse, mas os muniquenses parecem querer reforçar o ataque com Anthony Gordon, do Newcastle United.