Decisão sobre o recurso de Lisandro Martínez: o Manchester United fica a saber quantos jogos o zagueiro argentino perderá por ter puxado o cabelo do atacante do Leeds, Dominic Calvert-Lewin

A FA confirmou que Martinez deverá cumprir uma suspensão de três partidas, após o recurso do Manchester United contra a expulsão por motivo injustificado ter sido rejeitado. A entidade reguladora determinou que o árbitro não cometeu um “erro claro e óbvio” ao expulsar o argentino por um incidente em que puxou o cabelo do atacante do Leeds, Calvert-Lewin.

O painel disciplinar da FA esclareceu ainda que a punição foi adequada, afirmando que tal conduta “não deve ser tolerada e deve ser desencorajada” no futebol profissional. Tendo já cumprido a suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, Martinez continua fora dos gramados para a próxima visita do Brentford e para o importante clássico do Noroeste contra o Liverpool.