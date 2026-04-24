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Decisão sobre o recurso de Lisandro Martínez: o Manchester United fica a saber quantos jogos o zagueiro argentino perderá por ter puxado o cabelo do atacante do Leeds, Dominic Calvert-Lewin
A FA rejeita o recurso do United sobre a expulsão de Martinez
A FA confirmou que Martinez deverá cumprir uma suspensão de três partidas, após o recurso do Manchester United contra a expulsão por motivo injustificado ter sido rejeitado. A entidade reguladora determinou que o árbitro não cometeu um “erro claro e óbvio” ao expulsar o argentino por um incidente em que puxou o cabelo do atacante do Leeds, Calvert-Lewin.
O painel disciplinar da FA esclareceu ainda que a punição foi adequada, afirmando que tal conduta “não deve ser tolerada e deve ser desencorajada” no futebol profissional. Tendo já cumprido a suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, Martinez continua fora dos gramados para a próxima visita do Brentford e para o importante clássico do Noroeste contra o Liverpool.
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Carrick saiu furioso
Carrick não escondeu sua frustração com a decisão, tendo anteriormente classificado o cartão vermelho inicial como um dos piores que já viu. Apesar de sua oposição veemente ao rigor da arbitragem moderna, o ex-meio-campista do United admitiu que não tem outra escolha a não ser aceitar o caráter definitivo da decisão.
“Obviamente, estamos decepcionados”, disse Carrick, conforme citado pela ESPN. “Não concordamos com isso. Acho que ficou bem claro como me senti depois do jogo, e ainda me sinto assim. Sim, ouça, não quero entrar nesse assunto agora. Acho que é o que é. Fomos prejudicados por algumas decisões e, no fim das contas, agora temos que aceitar e seguir em frente, gostemos ou não delas.”
A crise defensiva se agrava para o técnico interino
A confirmação da suspensão de Martinez agravou a crise de indisponibilidades do United no centro da defesa. Matthijs de Ligt continua sendo dúvida, já que ainda não atuou sob o comando interino de Carrick, enquanto Leny Yoro ainda se recupera de uma lesão recente sofrida durante um treino. No entanto, Harry Maguire, que ficou suspenso nas duas partidas anteriores, está de volta ao elenco e deve ocupar uma vaga na equipe titular contra o Brentford.
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Data do retorno de Martinez
O jogador da seleção argentina não poderá voltar às competições até que os Red Devils viajem para enfrentar o Sunderland, no dia 9 de maio. Isso significa que ele será obrigado a assistir das arquibancadas enquanto seus companheiros de equipe tentam superar a visita do Brentford e o difícil desafio contra o Liverpool.
A principal tarefa de Carrick agora é administrar a carga de trabalho dos defensores restantes, enquanto espera por notícias positivas sobre a recuperação de De Ligt. Com a disputa pelas vagas europeias chegando ao clímax, a capacidade do United de se manter resiliente sem seus principais pilares defensivos definirá as últimas semanas de sua campanha 2025-26.