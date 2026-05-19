Stefan Borson, ex-consultor financeiro do City, deu detalhes sobre o processo de arbitragem privada e o prazo previsto para um anúncio público.

Em entrevista ao Football Insider sobre o andamento administrativo do caso, Borson disse: “É o famoso ‘últimas palavras’, mas não deve demorar muito mais. Pelo que entendi, não há motivos especiais para que ainda não tenha sido divulgado. Ninguém está doente, ninguém está negociando nos bastidores. Não há planos secretos do governo para intervir nem nada do tipo.

"Na verdade, é tudo muito simples. O painel original simplesmente ainda não terminou de redigir o relatório, ou pelo menos não tinha terminado até algumas semanas atrás."