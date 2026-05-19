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"Decisão preliminar" - O veredicto no caso do Manchester City, com 115 acusações relacionadas ao FFP, "é esperado logo após o fim da temporada"
Decisão sobre a responsabilidade se aproxima
A Premier League inicialmente instaurou um processo contra o City em fevereiro de 2023 por supostas violações das regras do Fair Play Financeiro, abrangendo um período de nove anos entre 2009 e 2018. Após uma audiência monumental da comissão independente, concluída em dezembro de 2024, o mundo do esporte aguarda um veredicto que pode resultar em sanções severas, incluindo a expulsão da primeira divisão. Esta decisão inicial se concentrará principalmente na responsabilidade do clube, enquanto quaisquer audiências subsequentes determinarão punições específicas caso o clube seja considerado culpado.
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Fase de elaboração jurídica
Stefan Borson, ex-consultor financeiro do City, deu detalhes sobre o processo de arbitragem privada e o prazo previsto para um anúncio público.
Em entrevista ao Football Insider sobre o andamento administrativo do caso, Borson disse: “É o famoso ‘últimas palavras’, mas não deve demorar muito mais. Pelo que entendi, não há motivos especiais para que ainda não tenha sido divulgado. Ninguém está doente, ninguém está negociando nos bastidores. Não há planos secretos do governo para intervir nem nada do tipo.
"Na verdade, é tudo muito simples. O painel original simplesmente ainda não terminou de redigir o relatório, ou pelo menos não tinha terminado até algumas semanas atrás."
"Não vai demorar muito mais"
A complexidade do caso resultou em um longo período de deliberação, mas fontes internas acreditam que o documento final esteja quase pronto, apesar dos atrasos anteriores no cronograma. Refletindo mais a fundo, Borson acrescentou: “Ouvi algumas informações do meio jurídico que indicariam que a redação da decisão está chegando ao fim. As próprias partes esperam que ela seja divulgada logo após o término da temporada, mas já se enganaram antes.
“Minha análise, que sempre se baseou nas informações divulgadas no mercado, obviamente também esteve errada, pois a decisão não foi divulgada. Mas, claramente, cada dia que passa torna mais provável que ela seja divulgada, simplesmente porque não pode demorar muito mais para redigir algo em uma arbitragem privada, apesar da complexidade.”
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A saída de Guardiola agrava a incerteza
Caso a comissão independente considere o City responsável pelas supostas infrações, é quase certo que o clube interponha recurso imediato para contestar as conclusões. A etapa seguinte envolveria uma audiência separada para determinar a gravidade das punições, que poderiam variar de multas pesadas a deduções significativas de pontos. De acordo com o Daily Mail, essa incerteza administrativa iminente coincide com uma mudança radical, já que Pep Guardiola está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo City neste verão.