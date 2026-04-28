Decisão importante antes mesmo da Copa do Mundo? O FC Bayern de Munique parece estar acelerando as negociações com Harry Kane

Segundo isso, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, teria recebido sinais positivos do atacante e de sua família, representada pelo irmão Charlie e pelo pai Pat. Não é segredo que o Bayern gostaria de continuar trabalhando com Kane. Isso também foi deixado bem claro mais uma vez pelo ex-presidente do conselho, Karl-Heinz Rummenigge.

“É sabido que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a acionou, sinalizando assim que, de qualquer forma, permanecerá em Munique. E agora os responsáveis pela área operacional – conforme foi combinado – terão conversas com ele em algum momento após o fim da temporada”, explicou Rummenigge em uma entrevista publicada na segunda-feira pelo t-online e enfatizou: “Com o objetivo claro de renovar seu contrato.”

À margem da viagem do FC Bayern a Paris para a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, o diretor esportivo Max Eberl também se pronunciou sobre os planos com Kane. “Kalle já disse isso, mas essa é a posição do clube. Isso foi combinado com o Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar chegar a um acordo”, disse ele.