Segundo a Sky, o novo documento de trabalho do técnico inglês deve ser finalizado antes mesmo do início da Copa do Mundo, em 11 de junho.
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Decisão importante antes mesmo da Copa do Mundo? O FC Bayern de Munique parece estar acelerando as negociações com Harry Kane
Segundo isso, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, teria recebido sinais positivos do atacante e de sua família, representada pelo irmão Charlie e pelo pai Pat. Não é segredo que o Bayern gostaria de continuar trabalhando com Kane. Isso também foi deixado bem claro mais uma vez pelo ex-presidente do conselho, Karl-Heinz Rummenigge.
“É sabido que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a acionou, sinalizando assim que, de qualquer forma, permanecerá em Munique. E agora os responsáveis pela área operacional – conforme foi combinado – terão conversas com ele em algum momento após o fim da temporada”, explicou Rummenigge em uma entrevista publicada na segunda-feira pelo t-online e enfatizou: “Com o objetivo claro de renovar seu contrato.”
À margem da viagem do FC Bayern a Paris para a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, o diretor esportivo Max Eberl também se pronunciou sobre os planos com Kane. “Kalle já disse isso, mas essa é a posição do clube. Isso foi combinado com o Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar chegar a um acordo”, disse ele.
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Harry Kane no Bayern de Munique: "A transformação em um atacante que participa do jogo"
Kane foi transferido do Tottenham Hotspur para Munique no verão de 2023 por um valor estimado em 100 milhões de euros e, desde então, marcou 138 gols em 141 partidas. Mas o capitão da seleção inglesa é, hoje, muito mais do que um clássico artilheiro para o Bayern. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o jogador de 32 anos passou por “uma transformação” para se tornar um “atacante criativo”, explicou Rummenigge, ressaltando mais uma vez a importância de Kane para o jogo do FCB. A contratação foi um “golpe importante”.
O contrato atual de Kane vai até 2027. Portanto, se não houver um acordo por enquanto, ele poderá negociar com outros clubes a partir de janeiro para uma transferência sem custo. O próprio Kane deixou claro várias vezes recentemente que se sente muito bem em Munique.
Com isso, um possível retorno à Premier League, sobre o qual sempre se especulou, parece estar fora de questão por enquanto. Principalmente com o argumento de que Kane ainda poderia quebrar o recorde de gols de Alan Shearer.
Retorno à Premier League? Harry Kane pode quebrar um grande recorde
A lenda do ataque lidera a lista dos maiores artilheiros da ilha com 260 gols; Kane, graças ao seu excelente desempenho no ex-clube Tottenham, tem apenas 47 gols a menos. No final do ano passado, foi o próprio Shearer, entre outros, quem falou sobre um possível retorno de Kane.
“Como conheço o Harry, sei que ele quer bater meu recorde”, disse ele. Ao mesmo tempo, o jogador de 55 anos admitiu: “Mas não sei qual é a situação dele e se ele vai ficar na Alemanha ou não. Mas sim, deixem-no lá por mais dois ou três anos!”
Kane, por outro lado, havia se declarado novamente a favor do Bayern pouco antes e relatado uma reviravolta interessante. “Se você tivesse me perguntado quando fui para o Bayern, eu certamente teria dito que voltaria algum dia. Agora, depois de dois anos, isso mudou um pouco. Mas eu não diria que nunca voltarei. Agora estou totalmente comprometido com o Bayern.”
Harry Kane: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
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