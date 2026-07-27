Se o árbitro interromper o jogo para tratar o guarda-redes e chamar a equipa médica, o treinador do clube terá apenas 10 segundos para escolher um jogador de fora de campo que abandonará o relvado durante um minuto inteiro após o reinício do jogo.

O quarto árbitro deverá ser informado do nome do jogador dentro do prazo estabelecido e, caso a escolha não seja feita, o capitão da equipa sairá automaticamente durante um minuto.

Já se o guarda-redes lesionado for substituído, a equipa não será afetada por esta sanção.

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