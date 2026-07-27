O futebol pode conhecer uma nova alteração às leis do jogo, depois de as autoridades futebolísticas inglesas terem decidido testar uma medida inédita que visa pôr fim a um dos truques táticos mais controversos dos últimos anos: o aproveitamento da lesão do guarda-redes para interromper o jogo e dar aos treinadores a oportunidade de reorganizarem as suas equipas ou de quebrarem o ritmo do adversário. E, caso a experiência se revele bem-sucedida, poderá abrir caminho à sua adoção a nível mundial nas próximas temporadas.
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Decisão histórica que vai mudar o jogo: a Premier League põe fim ao truque dos guarda-redes
Teste oficial em Inglaterra
A Premier League, a Championship, a Federação Inglesa, a National League e a Women's Super League aprovaram a aplicação de uma nova experiência após obterem o aval do International Football Association Board (IFAB).
A experiência será estreada no confronto entre Tranmere e Rochdale, na fase preliminar da Carabao Cup, ao passo que a liga australiana se prepara para testar uma versão semelhante, mas com a obrigatoriedade de o capitão da equipa abandonar sempre o campo.
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Como funcionará a nova regra?
Se o árbitro interromper o jogo para tratar o guarda-redes e chamar a equipa médica, o treinador do clube terá apenas 10 segundos para escolher um jogador de fora de campo que abandonará o relvado durante um minuto inteiro após o reinício do jogo.
O quarto árbitro deverá ser informado do nome do jogador dentro do prazo estabelecido e, caso a escolha não seja feita, o capitão da equipa sairá automaticamente durante um minuto.
Já se o guarda-redes lesionado for substituído, a equipa não será afetada por esta sanção.
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Por que surgiu a ideia?
Nas últimas temporadas, tornou-se comum alguns guarda-redes recorrerem a uma alegada lesão ou a pedir tratamento, o que permite a todos os jogadores reunirem-se em torno do treinador para receberem instruções táticas, ou dá à equipa a oportunidade de quebrar o ritmo do adversário quando este está no seu melhor momento.
Este método suscitou críticas frequentes, entre elas as declarações do treinador do Leeds United, Daniel Farke, que acusou Gianluigi Donnarumma de aproveitar as regras para interromper o jogo e travar o ímpeto da sua equipa.
Prevenir a falha e não punir o treinador
As entidades organizadoras consideram que a nova medida terá um efeito dissuasor preventivo, uma vez que obrigará a equipa a jogar com dez jogadores durante um minuto, o que torna o recurso a este ardil menos vantajoso, sobretudo nos minutos finais dos jogos.
A ideia baseou-se na regra atual que obriga qualquer jogador de campo que receba tratamento fora do terreno a permanecer no exterior durante um minuto antes de regressar.
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Exceções à sanção
De acordo com a BBC, a saída de um jogador da equipa não será exigida nos seguintes casos:
Se o guarda-redes confirmar que não necessita de tratamento e não tiver sido a causa da paragem do jogo.
Se ocorrer um choque entre o guarda-redes e um dos jogadores da sua própria equipa.
Se o guarda-redes necessitar de tratamento imediato devido a uma lesão evidente.
Se o guarda-redes estiver a sangrar.
Se sofrer uma lesão grave ou uma concussão cerebral que exija a sua substituição.
Poderá tornar-se uma regra global?
A British Broadcasting Corporation confirmou que o novo sistema será avaliado ao longo da temporada, cabendo ao conselho da Federação Internacional de Futebol analisar os seus resultados nas próximas reuniões.
Caso a experiência prove ser bem-sucedida, a regra poderá ser adotada de forma permanente nas leis do jogo a partir da temporada 2027-2028, passando a ser aplicada nas diversas competições em todo o mundo.
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