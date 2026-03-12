Decisão contra a Copa do Mundo de 2026 e a favor da DFB: talento da Bundesliga faz escolha surpreendente

Banks conquistou seu lugar como titular no FCA nesta temporada, já que era indispensável na equipe do ex-técnico Sandro Wagner. Com o sucessor Manuel Baum, o time de Augsburg se estabilizou, também para o bem do adolescente, e agora até ambiciona uma vaga na Europa.

Para os EUA, a decisão de Banks é um duro golpe. O país anfitrião da próxima Copa do Mundo havia se esforçado intensamente nas últimas semanas e meses para contratá-lo. “Eu o vi jogar na Alemanha e ele é um grande talento”, disse Pochettino, entre outras coisas, e acrescentou: “Nunca se sabe como ele pode explodir – talvez ele seja o melhor zagueiro central da Europa ou da Alemanha no final da temporada”.

Apesar dos muitos elogios, Banks mantém os pés no chão. “Minha mãe me daria um chute na bunda se eu não mantivesse os pés no chão”, disse ele em fevereiro, com um piscar de olhos: “Então, não há chance disso acontecer.”