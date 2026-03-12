Como vários meios de comunicação concordam em relatar, o zagueiro central, apesar do contato constante com a federação americana, decidiu inicialmente por uma carreira potencial na seleção alemã.
Traduzido por
Decisão contra a Copa do Mundo de 2026 e a favor da DFB: talento da Bundesliga faz escolha surpreendente
Por isso, ele também não será convocado para o próximo treinamento, no final de março, pela equipe do técnico Mauricio Pochettino, a fim de manter aberta a possibilidade de jogar pela Alemanha. Banks nasceu no Havaí, mas possui dupla cidadania devido à sua mãe alemã. Seu pai é americano e mora em Washington DC, enquanto Banks cresceu em Allgäu, onde sua mãe ainda mora com seu padrasto.
Banks ainda não recebeu nenhum convite da DFB. Em vez disso, ele jogou recentemente pela seleção sub-20 dos Estados Unidos e treinou com Pochettino. No entanto, o jogador de 19 anos pode receber um convite para a seleção sub-21 da Alemanha, que enfrentará as seleções sub-21 da Irlanda do Norte e da Grécia nas eliminatórias para o Campeonato Europeu.
- Getty
A decisão do Banks é um golpe duro para os EUA
Banks conquistou seu lugar como titular no FCA nesta temporada, já que era indispensável na equipe do ex-técnico Sandro Wagner. Com o sucessor Manuel Baum, o time de Augsburg se estabilizou, também para o bem do adolescente, e agora até ambiciona uma vaga na Europa.
Para os EUA, a decisão de Banks é um duro golpe. O país anfitrião da próxima Copa do Mundo havia se esforçado intensamente nas últimas semanas e meses para contratá-lo. “Eu o vi jogar na Alemanha e ele é um grande talento”, disse Pochettino, entre outras coisas, e acrescentou: “Nunca se sabe como ele pode explodir – talvez ele seja o melhor zagueiro central da Europa ou da Alemanha no final da temporada”.
Apesar dos muitos elogios, Banks mantém os pés no chão. “Minha mãe me daria um chute na bunda se eu não mantivesse os pés no chão”, disse ele em fevereiro, com um piscar de olhos: “Então, não há chance disso acontecer.”
Noahkai Banks: dados de desempenho no FC Augsburg nesta temporada
Jogos 21 Gols 1 Assistências 1 Minutos jogados 1.653