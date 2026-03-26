Ainda antes de estrear pela equipe principal do FC Bayern, Felipe Chávez estreou pela seleção peruana em outubro, em um amistoso contra o Chile. E isso com o número 14, que tanto no Peru quanto em Munique já pertenceu ao ícone Claudio Pizarro.
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"Decidi conscientemente não aceitar!" Jogador emprestado pelo FC Bayern recusa convocação para a seleção nacional
Em janeiro, o técnico Vincent Kompany deu ao meio-campista a oportunidade de disputar suas duas primeiras partidas na Bundesliga, antes de ele ser emprestado ao 1. FC Köln até o final da temporada, no último dia da janela de transferências. “Ele deve agora acumular participações regulares na Bundesliga e, assim, dar o próximo passo”, disse o diretor esportivo Christoph Freund na despedida. “Felipe é um jogador de futebol realmente bom, com um pé esquerdo excepcionalmente forte, e tem muito potencial para o futuro.”
O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, explicou: “Com suas habilidades ofensivas, ele nos dá mais versatilidade no meio-campo.” Embora, segundo o jornal Abendzeitung, Chavez se sinta bem em Colônia, a adaptação esportiva ainda está sendo difícil.
Nos sete jogos desde sua transferência, Chávez entrou quatro vezes como reserva, mas somou apenas 39 minutos no total. O Colônia não venceu nenhuma dessas partidas e afundou ainda mais na briga contra o rebaixamento; como consequência, o técnico Lukas Kwasniok foi demitido e substituído por René Wagner.
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Colônia ou Bayern de Munique? Felipe Chávez enfrenta um futuro incerto
Apesar do desempenho irregular em Colônia, Chávez deveria, na verdade, integrar a seleção peruana para os próximos amistosos contra o Senegal e Honduras — mas ele desistiu voluntariamente. A propósito, o Peru não se classificou para a Copa do Mundo do próximo verão.
“Embora seja uma grande honra e um reconhecimento do meu desempenho esportivo, decidi conscientemente não participar dos jogos com a seleção peruana”, disse Chávez, que nasceu em Aichach, na Baviera, filho de pai peruano e mãe alemã, ao Express. “Meu foco está claramente em apoiar da melhor maneira possível meu clube e a equipe nesta fase difícil da temporada. Por isso, vou aproveitar a próxima pausa para jogos internacionais para continuar me dedicando e apoiar da melhor forma possível o 1. FC Köln na missão de permanecer na divisão.”
Não é apenas a permanência da equipe na liga que está incerta, mas também o próprio futuro de Chávez. O Colônia possui uma opção de compra na casa dos milhões. Caso ela seja exercida, o time de Munique poderá trazer Chávez de volta em 2027 ou 2028 por meio de uma cláusula de recompra. Trata-se, portanto, do mesmo modelo utilizado com Noel Aseko. Depois que o Hannover 96, clube para o qual ele estava emprestado, o contratou definitivamente, o time de Munique o trouxe de volta imediatamente.