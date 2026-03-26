"Decidi conscientemente não aceitar!" Jogador emprestado pelo FC Bayern recusa convocação para a seleção nacional

Em janeiro, o técnico Vincent Kompany deu ao meio-campista a oportunidade de disputar suas duas primeiras partidas na Bundesliga, antes de ele ser emprestado ao 1. FC Köln até o final da temporada, no último dia da janela de transferências. “Ele deve agora acumular participações regulares na Bundesliga e, assim, dar o próximo passo”, disse o diretor esportivo Christoph Freund na despedida. “Felipe é um jogador de futebol realmente bom, com um pé esquerdo excepcionalmente forte, e tem muito potencial para o futuro.”

O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, explicou: “Com suas habilidades ofensivas, ele nos dá mais versatilidade no meio-campo.” Embora, segundo o jornal Abendzeitung, Chavez se sinta bem em Colônia, a adaptação esportiva ainda está sendo difícil.

Nos sete jogos desde sua transferência, Chávez entrou quatro vezes como reserva, mas somou apenas 39 minutos no total. O Colônia não venceu nenhuma dessas partidas e afundou ainda mais na briga contra o rebaixamento; como consequência, o técnico Lukas Kwasniok foi demitido e substituído por René Wagner.