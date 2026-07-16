“Decepcionado comigo mesmo” - Lucas Digne quebra o silêncio sobre a eliminação da França nas semifinais da Copa do Mundo, depois que a falta cometida pelo novo contratado do PSG contra Lamine Yamal se mostrou decisiva na derrota para a Espanha

Em uma postagem no Instagram dois dias após a derrota por 2 a 0, o jogador de 32 anos expressou a dor de ver uma ambição de toda a vida escapar por entre os dedos. Depois de ter conquistado seu lugar de volta no time titular de Didier Deschamps durante o torneio na América do Norte, Digne participou de todas as partidas da campanha da França, com exceção dos jogos da fase de grupos contra o Senegal e a Noruega. Esse papel de destaque tornou a eliminação repentina particularmente difícil de aceitar, e o zagueiro admitiu o quanto foi difícil encontrar palavras para descrever uma decepção tão imensa.

“E assim, um sonho chegou ao fim”, escreveu ele. “O sonho de um menino e, certamente, o de milhares de pessoas que nos apoiam. Sempre imaginamos tantas coisas, muitas vezes as mais bonitas. Mas o fim de um sonho às vezes pode ser difícil, e o despertar, ainda mais brutal. O mais difícil hoje é encontrar palavras para expressar essa imensa decepção.”