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“Decepcionado comigo mesmo” - Lucas Digne quebra o silêncio sobre a eliminação da França nas semifinais da Copa do Mundo, depois que a falta cometida pelo novo contratado do PSG contra Lamine Yamal se mostrou decisiva na derrota para a Espanha
Um sonho que se transformou em pesadelo
Em uma postagem no Instagram dois dias após a derrota por 2 a 0, o jogador de 32 anos expressou a dor de ver uma ambição de toda a vida escapar por entre os dedos. Depois de ter conquistado seu lugar de volta no time titular de Didier Deschamps durante o torneio na América do Norte, Digne participou de todas as partidas da campanha da França, com exceção dos jogos da fase de grupos contra o Senegal e a Noruega. Esse papel de destaque tornou a eliminação repentina particularmente difícil de aceitar, e o zagueiro admitiu o quanto foi difícil encontrar palavras para descrever uma decepção tão imensa.
“E assim, um sonho chegou ao fim”, escreveu ele. “O sonho de um menino e, certamente, o de milhares de pessoas que nos apoiam. Sempre imaginamos tantas coisas, muitas vezes as mais bonitas. Mas o fim de um sonho às vezes pode ser difícil, e o despertar, ainda mais brutal. O mais difícil hoje é encontrar palavras para expressar essa imensa decepção.”
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Digne assume a responsabilidade
Embora o jogador do Aston Villa, que está prestes a se transferir para o Paris Saint-Germain após o término do torneio, não tenha citado explicitamente Lamine Yamal, sua mensagem incluiu uma clara admissão de falha pessoal. A tentativa de Digne de afastar a bola com o pé esquerdo resultou em uma falta sobre o jovem fenômeno espanhol, gerando um pênalti no primeiro tempo, a partir do qual a Espanha abriu o placar.
Refletindo sobre seu papel na derrota, Digne afirmou: “Em primeiro lugar, estou decepcionado comigo mesmo. Também estou decepcionado por esta equipe, por todo o esforço que dedicamos e por este grupo de jogadores incríveis. Também estou pensando em todos que fizeram a viagem, bem como naqueles que nos apoiaram da França e de todo o mundo. O apoio de vocês nos sustentou ao longo desta aventura.”
Um retorno emocionante aos grandes palcos
Este torneio representou um marco pessoal significativo para Digne, que disputou sua segunda Copa do Mundo exatamente 12 anos após a primeira. Tendo ficado de fora da campanha vitoriosa de 2018 na Rússia e da edição de 2022 no Catar, o ex-jogador do Barcelona havia voltado a ter espaço na seleção antes do desastre na semifinal.
Apesar da decepção, o zagueiro fez questão de agradecer aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, ao mesmo tempo em que expressou orgulho de suas origens. “Apesar dessa imensa decepção, continuo orgulhoso de ter representado nosso país, com toda a sua riqueza, sua diversidade e todas as pessoas que o compõem”, acrescentou. “Obrigado por tudo, pelo apoio e por todas essas emoções. Vocês foram incríveis durante toda a competição.”
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De olho no pódio contra a Inglaterra
A jornada ainda não chegou ao fim para a seleção de Deschamps, que agora precisa se preparar para a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra. Embora muitos jogadores tenham dificuldade em se motivar para essa partida, Digne está determinado a encerrar sua temporada internacional de verão com chave de ouro, conquistando a medalha de bronze.
Ele disse aos seus seguidores: “Ainda não acabou, temos um pódio em jogo.” A França enfrentará os Três Leões no sábado, buscando recuperar um pouco do orgulho antes que a seleção se disperse e Digne se prepare para seu retorno de grande destaque à Ligue 1 com o PSG.
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