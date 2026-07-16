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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

“Decepcionado comigo mesmo” - Lucas Digne quebra o silêncio sobre a eliminação da França nas semifinais da Copa do Mundo, depois que a falta cometida pelo novo contratado do PSG contra Lamine Yamal se mostrou decisiva na derrota para a Espanha

L. Digne
França
L. Yamal
França x Espanha
Espanha
Inglaterra
Copa do Mundo
França x Inglaterra
PSG

O zagueiro francês Lucas Digne falou abertamente sobre a “imensa decepção” causada pela eliminação dos Bleus nas semifinais da Copa do Mundo para a Espanha. O experiente lateral-esquerdo esteve no centro do momento decisivo da partida, ao cometer a falta em Lamine Yamal que resultou no pênalti que permitiu à La Roja abrir o placar.

  • Um sonho que se transformou em pesadelo

    Em uma postagem no Instagram dois dias após a derrota por 2 a 0, o jogador de 32 anos expressou a dor de ver uma ambição de toda a vida escapar por entre os dedos. Depois de ter conquistado seu lugar de volta no time titular de Didier Deschamps durante o torneio na América do Norte, Digne participou de todas as partidas da campanha da França, com exceção dos jogos da fase de grupos contra o Senegal e a Noruega. Esse papel de destaque tornou a eliminação repentina particularmente difícil de aceitar, e o zagueiro admitiu o quanto foi difícil encontrar palavras para descrever uma decepção tão imensa.

    “E assim, um sonho chegou ao fim”, escreveu ele. “O sonho de um menino e, certamente, o de milhares de pessoas que nos apoiam. Sempre imaginamos tantas coisas, muitas vezes as mais bonitas. Mas o fim de um sonho às vezes pode ser difícil, e o despertar, ainda mais brutal. O mais difícil hoje é encontrar palavras para expressar essa imensa decepção.”

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    Digne assume a responsabilidade

    Embora o jogador do Aston Villa, que está prestes a se transferir para o Paris Saint-Germain após o término do torneio, não tenha citado explicitamente Lamine Yamal, sua mensagem incluiu uma clara admissão de falha pessoal. A tentativa de Digne de afastar a bola com o pé esquerdo resultou em uma falta sobre o jovem fenômeno espanhol, gerando um pênalti no primeiro tempo, a partir do qual a Espanha abriu o placar.

    Refletindo sobre seu papel na derrota, Digne afirmou: “Em primeiro lugar, estou decepcionado comigo mesmo. Também estou decepcionado por esta equipe, por todo o esforço que dedicamos e por este grupo de jogadores incríveis. Também estou pensando em todos que fizeram a viagem, bem como naqueles que nos apoiaram da França e de todo o mundo. O apoio de vocês nos sustentou ao longo desta aventura.”

  • Um retorno emocionante aos grandes palcos

    Este torneio representou um marco pessoal significativo para Digne, que disputou sua segunda Copa do Mundo exatamente 12 anos após a primeira. Tendo ficado de fora da campanha vitoriosa de 2018 na Rússia e da edição de 2022 no Catar, o ex-jogador do Barcelona havia voltado a ter espaço na seleção antes do desastre na semifinal.

    Apesar da decepção, o zagueiro fez questão de agradecer aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, ao mesmo tempo em que expressou orgulho de suas origens. “Apesar dessa imensa decepção, continuo orgulhoso de ter representado nosso país, com toda a sua riqueza, sua diversidade e todas as pessoas que o compõem”, acrescentou. “Obrigado por tudo, pelo apoio e por todas essas emoções. Vocês foram incríveis durante toda a competição.”

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    De olho no pódio contra a Inglaterra

    A jornada ainda não chegou ao fim para a seleção de Deschamps, que agora precisa se preparar para a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra. Embora muitos jogadores tenham dificuldade em se motivar para essa partida, Digne está determinado a encerrar sua temporada internacional de verão com chave de ouro, conquistando a medalha de bronze.

    Ele disse aos seus seguidores: “Ainda não acabou, temos um pódio em jogo.” A França enfrentará os Três Leões no sábado, buscando recuperar um pouco do orgulho antes que a seleção se disperse e Digne se prepare para seu retorno de grande destaque à Ligue 1 com o PSG.

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