Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

'Decepcionado' - Carrick reage ao empate tardio com o Everton enquanto Rashford sofre revés por lesão

M. Carrick
M. Rashford
Manchester United
Everton x Manchester United
Everton
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, mostrou frustração depois de ver sua equipe sofrer o gol de empate aos 96 minutos contra o Everton no Hill Dickinson Stadium. Apesar de ter ficado duas vezes à frente no placar em um segundo tempo frenético, o Manchester United foi obrigado a se contentar com um ponto após um golaço tardio de Ainsley Maitland-Niles.

  • Golpe no fim para o time de Carrick

    O Manchester United parecia caminhar para a vitória antes de um apagão no fim permitir que o Everton arrancasse um empate por 2 a 2. Depois de Bryan Mbeumo abrir o placar no início do segundo tempo, Tyrique George marcou aos 38 minutos para deixar o Everton em igualdade. O reserva Benjamin Sesko achou que tinha garantido os três pontos para o United aos 43 minutos, mas Maitland-Niles evitou a derrota dos donos da casa com um golaço de fora da área nos acréscimos.

    Ao comentar o resultado, Carrick disse à BBC Match of the Day: "Sim, com certeza, é isso mesmo [sobre sofrer o gol no fim]. Achei que houve muitas coisas boas nesse jogo para nós. Jogamos um bom futebol e parecíamos perigosos em alguns momentos. Na maior parte do tempo, achei que defendemos muito bem como equipe. Mais algumas bolas foram colocadas na área, o que tornou tudo um pouco mais difícil para nós quando deveríamos ter administrado o fim do jogo. Estamos decepcionados por não termos saído com a vitória."

    • Publicidade
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Falhas defensivas custam caro

    O empate significa que o Manchester United segue em busca do seu primeiro jogo sem sofrer gols na nova campanha, depois de ter sofrido seis gols nas três primeiras partidas. Notavelmente, esta é apenas a segunda vez nos últimos 50 anos, ao lado da temporada 2020-21, em que o United sofreu dois ou mais gols em cada um de seus três primeiros jogos da liga. Carrick reconheceu que, embora a equipe tenha parecido sólida por longos períodos, não conseguiu administrar a partida de forma eficaz quando mais importava.

    "Foram dois grandes chutes, para ser justo", admitiu Carrick ao falar sobre os gols sofridos para George e Maitland-Niles. "Não demos chances claras a eles. Achei que defendemos muito bem; algumas bolas sobraram na entrada da área, alguns chutes nos quais conseguimos bloqueios. Defendemos a área na maior parte do tempo. Claro, não queremos sofrer gols. Hoje foi diferente dos outros; tratava-se mais do que qualquer coisa de matar o jogo, porque estávamos em uma posição realmente muito boa."

  • Pontos positivos na transição ofensiva

    As dificuldades do Manchester United fora de casa continuaram neste início de campanha. O empate com o Everton vem na sequência de uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City na rodada de abertura, deixando o United ainda em busca de sua primeira vitória como visitante na temporada.

    "Achei que jogamos um futebol realmente muito bom em alguns momentos. No começo do jogo e mais para o fim nem tanto, mas fizemos muitas coisas boas e parecemos perigosos", explicou Carrick. "Criamos muitos problemas para eles em certos momentos. Os dois foram gols realmente muito bons por razões diferentes, e o segundo deveria ter sido o gol da vitória para nós." O resultado vem após uma goleada por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, mostrando a crescente ameaça do United diante do gol.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Preocupação com a lesão de Rashford

    Um grande ponto negativo para o United foi a saída de Marcus Rashford. O internacional inglês vinha sendo uma ameaça constante pela esquerda, reacendendo sua antiga parceria com Luke Shaw, mas sua tarde foi interrompida por causa de um problema físico. Carrick confirmou após o jogo que a substituição foi uma medida de precaução, embora ainda reste saber se o atacante ficará algum tempo fora de ação.

    Falando à Sky Sports sobre a decisão de substituir Rashford, Carrick disse: "Ele sentiu alguma coisinha, então tivemos de tirá-lo. Tivemos boas conexões praticamente por todo o campo em diferentes momentos do jogo, e Marcus e Luke Shaw jogam juntos há muito tempo e têm um bom entendimento. E dá para ver isso, eles parecem realmente perigosos por aquele lado, e obviamente ainda há mais por vir."

Liga dos Campeões
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE