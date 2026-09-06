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'Decepcionado' - Carrick reage ao empate tardio com o Everton enquanto Rashford sofre revés por lesão
Golpe no fim para o time de Carrick
O Manchester United parecia caminhar para a vitória antes de um apagão no fim permitir que o Everton arrancasse um empate por 2 a 2. Depois de Bryan Mbeumo abrir o placar no início do segundo tempo, Tyrique George marcou aos 38 minutos para deixar o Everton em igualdade. O reserva Benjamin Sesko achou que tinha garantido os três pontos para o United aos 43 minutos, mas Maitland-Niles evitou a derrota dos donos da casa com um golaço de fora da área nos acréscimos.
Ao comentar o resultado, Carrick disse à BBC Match of the Day: "Sim, com certeza, é isso mesmo [sobre sofrer o gol no fim]. Achei que houve muitas coisas boas nesse jogo para nós. Jogamos um bom futebol e parecíamos perigosos em alguns momentos. Na maior parte do tempo, achei que defendemos muito bem como equipe. Mais algumas bolas foram colocadas na área, o que tornou tudo um pouco mais difícil para nós quando deveríamos ter administrado o fim do jogo. Estamos decepcionados por não termos saído com a vitória."
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Falhas defensivas custam caro
O empate significa que o Manchester United segue em busca do seu primeiro jogo sem sofrer gols na nova campanha, depois de ter sofrido seis gols nas três primeiras partidas. Notavelmente, esta é apenas a segunda vez nos últimos 50 anos, ao lado da temporada 2020-21, em que o United sofreu dois ou mais gols em cada um de seus três primeiros jogos da liga. Carrick reconheceu que, embora a equipe tenha parecido sólida por longos períodos, não conseguiu administrar a partida de forma eficaz quando mais importava.
"Foram dois grandes chutes, para ser justo", admitiu Carrick ao falar sobre os gols sofridos para George e Maitland-Niles. "Não demos chances claras a eles. Achei que defendemos muito bem; algumas bolas sobraram na entrada da área, alguns chutes nos quais conseguimos bloqueios. Defendemos a área na maior parte do tempo. Claro, não queremos sofrer gols. Hoje foi diferente dos outros; tratava-se mais do que qualquer coisa de matar o jogo, porque estávamos em uma posição realmente muito boa."
Pontos positivos na transição ofensiva
As dificuldades do Manchester United fora de casa continuaram neste início de campanha. O empate com o Everton vem na sequência de uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City na rodada de abertura, deixando o United ainda em busca de sua primeira vitória como visitante na temporada.
"Achei que jogamos um futebol realmente muito bom em alguns momentos. No começo do jogo e mais para o fim nem tanto, mas fizemos muitas coisas boas e parecemos perigosos", explicou Carrick. "Criamos muitos problemas para eles em certos momentos. Os dois foram gols realmente muito bons por razões diferentes, e o segundo deveria ter sido o gol da vitória para nós." O resultado vem após uma goleada por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, mostrando a crescente ameaça do United diante do gol.
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Preocupação com a lesão de Rashford
Um grande ponto negativo para o United foi a saída de Marcus Rashford. O internacional inglês vinha sendo uma ameaça constante pela esquerda, reacendendo sua antiga parceria com Luke Shaw, mas sua tarde foi interrompida por causa de um problema físico. Carrick confirmou após o jogo que a substituição foi uma medida de precaução, embora ainda reste saber se o atacante ficará algum tempo fora de ação.
Falando à Sky Sports sobre a decisão de substituir Rashford, Carrick disse: "Ele sentiu alguma coisinha, então tivemos de tirá-lo. Tivemos boas conexões praticamente por todo o campo em diferentes momentos do jogo, e Marcus e Luke Shaw jogam juntos há muito tempo e têm um bom entendimento. E dá para ver isso, eles parecem realmente perigosos por aquele lado, e obviamente ainda há mais por vir."
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