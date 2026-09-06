O Manchester United parecia caminhar para a vitória antes de um apagão no fim permitir que o Everton arrancasse um empate por 2 a 2. Depois de Bryan Mbeumo abrir o placar no início do segundo tempo, Tyrique George marcou aos 38 minutos para deixar o Everton em igualdade. O reserva Benjamin Sesko achou que tinha garantido os três pontos para o United aos 43 minutos, mas Maitland-Niles evitou a derrota dos donos da casa com um golaço de fora da área nos acréscimos.

Ao comentar o resultado, Carrick disse à BBC Match of the Day: "Sim, com certeza, é isso mesmo [sobre sofrer o gol no fim]. Achei que houve muitas coisas boas nesse jogo para nós. Jogamos um bom futebol e parecíamos perigosos em alguns momentos. Na maior parte do tempo, achei que defendemos muito bem como equipe. Mais algumas bolas foram colocadas na área, o que tornou tudo um pouco mais difícil para nós quando deveríamos ter administrado o fim do jogo. Estamos decepcionados por não termos saído com a vitória."