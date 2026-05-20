Decepção para Rafael Leão: Arsenal, Manchester United e Barcelona rejeitam oferta pela contratação da estrela do AC Milan

Leão enfrenta um verão difícil depois que Arsenal, United e Barcelona decidiram não aproveitar a oportunidade de contratá-lo. De acordo com reportagens da Sportitalia, o AC Milan e os representantes do jogador tentaram ativamente vender o atacante de 26 anos a vários clubes que há muito tempo demonstravam interesse, mas foram recebidos com frieza.

Apesar de Leão ter chegado do Lille por € 49,5 milhões em 2019 e ter se mostrado uma fonte prolífica de gols e assistências para o clube, o interesse por ele no exterior esfriou recentemente. Nenhum dos três gigantes que antes o acompanhavam se sentiu pronto para comprometer os recursos financeiros necessários para tirá-lo do San Siro, deixando o Milan em uma posição precária enquanto busca reformular seu elenco.