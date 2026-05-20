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Rafael Leao AC Milan 2025getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Decepção para Rafael Leão: Arsenal, Manchester United e Barcelona rejeitam oferta pela contratação da estrela do AC Milan

Mercado da bola
R. Leao
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O futuro de Rafael Leão no AC Milan está cada vez mais incerto depois que gigantes europeus como Arsenal, Manchester United e Barcelona teriam recusado a oportunidade de contratá-lo. Com o desempenho do jogador em declínio e os torcedores expressando sua frustração, o clube da Série A enfrenta dificuldades para encontrar interessados dispostos a pagar o alto valor exigido pelo atacante português antes de uma janela de transferências crucial neste verão.

  • A elite europeia vira as costas

    Leão enfrenta um verão difícil depois que Arsenal, United e Barcelona decidiram não aproveitar a oportunidade de contratá-lo. De acordo com reportagens da Sportitalia, o AC Milan e os representantes do jogador tentaram ativamente vender o atacante de 26 anos a vários clubes que há muito tempo demonstravam interesse, mas foram recebidos com frieza.

    Apesar de Leão ter chegado do Lille por € 49,5 milhões em 2019 e ter se mostrado uma fonte prolífica de gols e assistências para o clube, o interesse por ele no exterior esfriou recentemente. Nenhum dos três gigantes que antes o acompanhavam se sentiu pronto para comprometer os recursos financeiros necessários para tirá-lo do San Siro, deixando o Milan em uma posição precária enquanto busca reformular seu elenco.

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  • Rafael Leao MilanGetty Images

    O Milan foi obrigado a reduzir a avaliação

    Embora o jogador da seleção portuguesa tenha uma cláusula de rescisão astronômica de € 120 milhões prevista em seu contrato atual, o clube italiano estaria disposto a aceitar um valor reduzido, mais próximo de € 80 milhões, para facilitar a venda. Seu contrato expira em 2028 e, sem perspectivas de renovação, o Milan vê a próxima janela de transferências como sua última oportunidade de arrecadar uma quantia significativa.

    Essa ânsia decorre de suas dificuldades recentes sob o comando do técnico Max Allegri, cujo sistema 3-5-2 obriga o ponta a atuar como centroavante. Leão marcou 10 gols em 30 partidas oficiais nesta temporada, mas não balança as redes na Série A desde 1º de março, o que limita visivelmente seu impacto geral.

  • Frustrações crescentes e reações negativas repetidas dos fãs

    A paciência do San Siro realmente se esgotou, com Leão enfrentando repetidas reações negativas da torcida. O desajuste tático levou a frustrações crescentes, culminando em uma atuação desastrosa contra o Atalanta em 5 de maio, quando ele perdeu uma chance fácil e foi vaiado intensamente. Para muitos, aquela amarga derrota por 3 a 2 pareceu o ponto sem volta. No entanto, não foi um incidente isolado.

    Ele enfrentou vaias semelhantes durante a derrota por 3 a 0 para a Udinese um mês antes e foi alvo de vaias estrondosas da torcida ao ser substituído por Christopher Nkunku aos 80 minutos do empate em 0 a 0 contra a Juventus, em 26 de abril. Agora se aproximando de seu 27º aniversário, o atacante não é mais visto como uma promessa, mas como um produto acabado que luta para justificar seu valor de mercado em rápido declínio.

  • Rafael Leao Christian PulisicGetty Images

    O que vem a seguir para Leão?

    O Milan ocupa atualmente a terceira posição na Série A, com 70 pontos, empatado com a Roma, que está em quarto lugar, e precisa vencer sua última partida contra o Cagliari, no San Siro, para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.

    Além disso, o clube espera que um desempenho de destaque na próxima Copa do Mundo possa reacender o interesse, possivelmente levando um pretendente da Premier League ou da La Liga de volta à mesa de negociações.