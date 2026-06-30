Nagelsmann, porém, ficou completamente pasmo com a decisão e levou as mãos à cabeça. Mesmo após a dramática eliminação, a raiva por causa daquela jogada não havia diminuído. “Isso é uma piada! Não faço ideia do que ele viu ali”, disse ele à Magenta, e isso o fez lembrar, na ZDF, da decisão errada e de graves consequências na Euro 2024 em casa, quando o VAR não interveio apesar de uma clara mão de Marc Cucurella.

“É uma situação semelhante. Há jogos em que você consegue marcar muitos gols e há jogos que você precisa vencer de qualquer jeito. E provavelmente teríamos vencido dessa forma”, reclamou Nagelsmann: “Estou revendo agora mesmo: não é apenas um escândalo; é um escândalo total. Isso nem de longe é uma falta.”

No entanto, sua equipe enfrentou grandes dificuldades contra os paraguaios, que se defenderam com garra durante os 120 minutos, e estava perdendo por 0 a 1 no intervalo, após um gol de Julio Enciso.

Kai Havertz empatou rapidamente após o reinício (54º minuto), mas o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim do tempo regulamentar. No início da prorrogação, a seleção alemã pressionou em busca do gol da virada para não ter que ir para a disputa de pênaltis com a ameaça de uma eliminação precoce. O gol de Tah, que foi injustamente anulado, teria sido ainda mais importante.

Aconteceu o que era de se esperar. A partida foi para a disputa de pênaltis, na qual a seleção alemã perdeu metade (!) dos seus seis pênaltis e foi eliminada, merecidamente, nas oitavas de final.

Pela terceira vez consecutiva, a seleção nacional não conseguiu chegar às oitavas de final de uma Copa do Mundo. Outrora, era uma equipe de torneios.