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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Debacle na Copa do Mundo por causa de um erro do VAR! Julian Nagelsmann e a seleção alemã se sentem roubados do gol da vitória contra o Paraguai

Copa do Mundo
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah marcou, na prorrogação da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai — que acabou sendo perdida de forma dramática —, o que parecia ser o gol da vitória para a Alemanha; mas então o VAR entrou em ação.

O árbitro Jalal Jayed foi até o monitor para rever uma disputa entre o zagueiro da seleção alemã Waldemar Anton e o goleiro do Paraguai, Orlando Gill.

E, após analisar as imagens, o árbitro marroquino anulou o gol que teria levado o placar a 2 a 1 — o que causou espanto não apenas no técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, e em todo o banco de reservas alemão, mas também nos ex-árbitros de ponta Patrick Ittrich e Thorsten Kinhöfer.

  • Para começar: o que foi que aconteceu, afinal? Um escanteio cobrado por Nathaniel Brown voou até o segundo poste, onde Tah cabeceou para o gol. O que o árbitro marcou após a intervenção do VAR? Ele interpretou uma disputa de bola, na verdade bastante comum, entre Anton e Gill como uma falta do alemão e, por isso, anulou o gol aos 102 minutos.

    “Só dá para dizer que a decisão é absolutamente incompreensível”, reclamou Kinhöfer, especialista em arbitragem da ZDF, e acrescentou: “Fico sem palavras.”

    Ittrich, que atua na mesma função que Kinhöfer para a MagentaTV, também enfatizou: “Para mim, isso é excessivamente minucioso. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhuma pressão, nenhuma retenção.” Portanto, não se trataria de “uma decisão errada clara. A intervenção (do VAR, nota do editor) não se justificou e o gol foi válido.”

    A antiga proteção aos goleiros na área de cinco metros, onde ocorreu a entrada de Anton, “não existe mais”, continuou Ittrich. “Ele também não agarrou o braço, não o empurrou para longe e não o segurou.” Além disso, ele ressaltou que o árbitro de campo Jayed poderia ter mantido sua decisão original, apesar da indicação do VAR. “Para mim, foi a decisão errada”, esclareceu Ittrich.


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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann, furioso com a intervenção do VAR: “Isso é uma piada!”

    Nagelsmann, porém, ficou completamente pasmo com a decisão e levou as mãos à cabeça. Mesmo após a dramática eliminação, a raiva com a jogada não havia passado. “Isso é uma piada! Não faço ideia do que ele viu ali”, disse ele ao canal Magenta.

    Sua equipe teve muita dificuldade contra os paraguaios, que defendiam com garra, e estava perdendo por 0 a 1 no intervalo, após um gol de Julio Enciso.

    Kai Havertz empatou rapidamente após o reinício (54º minuto), mas o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim do tempo regulamentar. No início da prorrogação, a seleção alemã pressionou em busca do gol da virada, para não ter que ir para a disputa de pênaltis com a ameaça de uma eliminação precoce. O gol de Tah, que foi injustamente anulado, teria sido ainda mais importante.

    Aconteceu o que era de se esperar. A partida foi para a disputa de pênaltis, na qual a seleção alemã perdeu metade (!) dos seus seis pênaltis e foi eliminada, merecidamente, nas oitavas de final.

    Pela terceira vez consecutiva, a seleção nacional não conseguiu chegar às oitavas de final de uma Copa do Mundo. Outrora, era uma equipe de torneios.

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