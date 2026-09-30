A decisão de De la Fuente de deixar Huijsen fora de sua lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo foi um duro golpe para o zagueiro. Falando com repórteres na zona mista após o apito final, Huijsen disse: "Foi bem difícil para mim. No fim, foi um momento muito triste para mim e para a minha família. O importante é estar de volta, e temos que focar nas coisas positivas."