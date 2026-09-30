ZUMA Press Wire
Traduzido por
Dean Huijsen fala sobre a ausência "muito triste" na Copa do Mundo após retornar à Espanha na goleada por 4 a 1 sobre a Croácia
Jovem defensor garante redenção internacional
Huijsen voltou à equipe titular da Espanha quando a recém-coroada campeã mundial atropelou a Croácia por 4 a 1 em sua primeira partida em casa desde a conquista do troféu. O jovem defensor teve uma atuação segura ao longo dos 90 minutos no Sánchez-Pizjuán, ao lado do companheiro de Real Madrid Marc Cucurella, para garantir três pontos na Liga das Nações. Essa atuação serena foi a resposta pessoal ideal após a amarga decepção de ficar fora da convocação final para o torneio no verão.
- Sports Press Photo
Admissão sincera revela sofrimento familiar
A decisão de De la Fuente de deixar Huijsen fora de sua lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo foi um duro golpe para o zagueiro. Falando com repórteres na zona mista após o apito final, Huijsen disse: "Foi bem difícil para mim. No fim, foi um momento muito triste para mim e para a minha família. O importante é estar de volta, e temos que focar nas coisas positivas."
Ausência histórica termina com convocação
A ausência de Huijsen no verão gerou intenso debate, já que deixou a seleção da Espanha para a Copa do Mundo sem um único jogador do Madrid pela primeira vez em 92 anos. De la Fuente, em vez disso, priorizou opções alternativas para a defesa, incluindo Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia e Marc Pubill. Retomar imediatamente um lugar no time titular confirma que o ex-zagueiro da Juventus segue firmemente nos planos de longo prazo do treinador para a seleção.
- AFP
Máquina invicta mira domínio europeu
Uma vitória contundente em Sevilha ampliou a notável sequência invicta da Espanha para 40 partidas, abrindo uma vantagem de três pontos na liderança do Grupo A3 à frente de Inglaterra e Croácia. A equipe de De la Fuente buscará aumentar seu controle sobre a chave quando enfrentar a Tchéquia no sábado. Para Huijsen, essa atuação dominante oferece a plataforma perfeita para reafirmar sua candidatura em uma disputa acirrada por vagas na zaga.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.