De Zerbi e o Tottenham já fecharam acordo: os detalhes do contrato, falta apenas o anúncio

Roberto De Zerbi será o próximo técnico do Tottenham. O ex-técnico do Marselha, conforme noticiado por Fabrizio Romano, retorna à Premier League e assumirá, com efeito imediato, o comando dos Spurs para tentar garantir a permanência na Premier League (atualmente, a equipe está um ponto acima do penúltimo colocado, nota do editor).
Após intensas negociações, os dirigentes do clube londrino finalmente convenceram o técnico italiano a aceitar um contrato válido para as 7 partidas restantes desta temporada, além de mais 4 anos.