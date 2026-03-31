De Zerbi e o Tottenham já fecharam acordo: os detalhes do contrato, falta apenas o anúncio

Após a saída do Marselha, De Zerbi estava decidido a não aceitar outras ofertas nesta temporada. Mas o Tottenham está conseguindo fazê-lo mudar de ideia, tentando trazê-lo de volta à Premier League após os dois anos à frente do Brighton.





O clube londrino está em busca do terceiro técnico da temporada, o quarto no último ano. De fato, apesar da conquista da Liga Europa, Ange Postecoglou foi substituído por Thomas Frank, que por sua vez foi substituído por Igor Tudor, que agora deixa o time na quarta posição da tabela, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.





De Zerbi agora aceita a proposta do Tottenham, que lhe oferece um contrato de 5 anos no valor de 12 milhões de libras por temporada, além de um bônus na assinatura e um prêmio em caso de permanência na divisão.



