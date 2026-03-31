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cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9Getty Images

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De Zerbi e o Tottenham já fecharam acordo: os detalhes do contrato, falta apenas o anúncio

Tottenham
R. De Zerbi
A. Nesta
Mercado da bola

Após a saída do Marselha, o técnico italiano está pronto para recomeçar. Chegou-se a um acordo para seu retorno à Premier League, assumindo o comando do Tottenham.

Roberto De Zerbi será o próximo técnico do Tottenham. O ex-técnico do Marselha, conforme noticiado por Fabrizio Romano, retorna à Premier League e assumirá, com efeito imediato, o comando dos Spurs para tentar garantir a permanência na Premier League (atualmente, a equipe está um ponto acima do penúltimo colocado, nota do editor).


Após intensas negociações, os dirigentes do clube londrino finalmente convenceram o técnico italiano a aceitar um contrato válido para as 7 partidas restantes desta temporada, além de mais 4 anos.


  • NIENTE NESTA

    De Zerbi chama, Alessandro Nesta aceita?


    O Tuttosport escreve que De Zerbi está tentando convencer Nesta a segui-lo até Londres como seu assistente na comissão técnica do Tottenham: trata-se de um boato que, pelo menos por enquanto, não encontrou confirmação.


    O ex-zagueiro do Milan e da Lazio está sem cargo desde a última temporada, encerrada com o rebaixamento do Monza para a Série B: uma divisão onde, no passado, ele treinou Reggiana, Frosinone e Perugia, após ter iniciado a carreira de técnico no Miami FC, nos Estados Unidos, depois de pendurar as chuteiras.


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  • SPURS x RDZ

    Após a saída do Marselha, De Zerbi estava decidido a não aceitar outras ofertas nesta temporada. Mas o Tottenham está conseguindo fazê-lo mudar de ideia, tentando trazê-lo de volta à Premier League após os dois anos à frente do Brighton.


    O clube londrino está em busca do terceiro técnico da temporada, o quarto no último ano. De fato, apesar da conquista da Liga Europa, Ange Postecoglou foi substituído por Thomas Frank, que por sua vez foi substituído por Igor Tudor, que agora deixa o time na quarta posição da tabela, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.


    De Zerbi agora aceita a proposta do Tottenham, que lhe oferece um contrato de 5 anos no valor de 12 milhões de libras por temporada, além de um bônus na assinatura e um prêmio em caso de permanência na divisão.


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