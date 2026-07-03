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Staff Writer

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De Yamagucci a Godfrey – Cinco eventos imperdíveis na semana de inauguração da House of GOAL

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A GOAL está organizando o festival de futebol perfeito para a Copa do Mundo, e a 1ª semana está repleta de uma programação ideal para destacar o belo jogo

NOVA YORK — A House of GOAL é o lugar para se estar. Em nenhum outro lugar da América do Norte alguém já organizou uma experiência totalmente imersiva como essa. O futebol sempre foi muito mais do que o que acontece em campo: moda, música, cultura, cinema, TV, gastronomia e as conversas que unem os torcedores.

Até agora, poucos abordaram isso de forma abrangente e levaram a um público mais amplo.

A House of GOAL aborda tudo: moda, arte, estilo, filmes, gastronomia, comédia e a cultura em torno do “belo jogo”. Com duração de 3 de julho até o dia da final da Copa do Mundo, 19 de julho, o festival de futebol, realizado em Industry City, o coração pulsante do Brooklyn, é a síntese perfeita do que a Copa do Mundo — e o futebol em geral — realmente representam. Ah, sim, e a entrada para a programação diurna é totalmente gratuita.

A programação completa dos eventos da House of GOAL pode ser encontrada aqui. Veja a seguir o que você não pode perder na primeira semana do evento...



  • Reggaeton crowdGetty

    Música: A energia do rave dá o pontapé inicial na festa

    Que maneira melhor de dar início ao House of GOAL do que com uma noite de dança? Quatro DJs se reunirão para a melhor rave latina de Nova York, demonstrando o poder da conexão entre futebol e música. E, no dia seguinte, é hora de uma viagem à Ásia. Yamagucci, um dos nomes mais badalados da cena noturna japonesa, trará suas batidas mais pesadas de deep house para encerrar o 4 de julho em grande estilo. Ele estará acompanhado por Bontan, um dos novos DJs mais badalados do Reino Unido, que esgotou turnês pela América do Norte e já colaborou com o Major Lazer.

    • Publicidade
  • GodfreyGetty

    Comédia: Grandes nomes garantem as risadas

    Godfrey vem fazendo isso desde a década de 1990. Um veterano do mundo da comédia que traz novas risadas a cada lançamento, o nativo de Lincoln, Nebraska, continua sendo uma voz influente no meio. Ele apresentará seu estilo característico na noite de quarta-feira, como parte de um elenco de comédia repleto de estrelas. Depois de Godfrey, será a vez de Caitlin Peluffo, uma comediante ousada e sincera cujo especial da Netflix, “Proscuitto Rose”, recebeu aclamação generalizada da crítica. Rachel Williams (SiriusXM, Don’t Tell), Alexis Guerreros (The Cooligans), Christian Polanco (The Cooligans) e Peter Murphy (GOAL, Oppenheimer) completam um elenco de comédia dos sonhos.


    Compre seus ingressos AQUI antes que se esgotem!

  • Programação OG: os próprios participantes do GOAL mostram seus talentos

    Espalhados por toda a programação, estão os conteúdos de futebol produzidos internamente pela GOAL, com quatro programas ao vivo baseados em podcasts de sucesso que já acumularam milhões de espectadores no YouTube. Liderando o caminho está o “The Rondo”, o programa da GOAL sobre a Copa do Mundo, de ritmo acelerado e sempre cheio de opiniões, estrelado por Raheemovic, Corbin Mills e Tom Hindle. Com dois programas ao vivo só na primeira semana, a equipe levará sua mistura de análises perspicazes, personalidades marcantes e energia voltada para os torcedores ao Brooklyn, analisando os principais temas do torneio como só eles sabem fazer. O “Soccercito”, com Alexis Guerreros e Christian Polanco, além do convidado Casey Settleman, trará sua energia característica como o principal podcast de futebol em espanhol dos Estados Unidos.



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  • maradonaChatGPT

    Filmes: “Kicking + Screening” mostra a cultura do futebol

    Há anos, o “kicking + screening” vem destacando o que há de melhor no mundo dos filmes sobre futebol. De documentários encantadores a análises contundentes e aprofundadas das principais histórias do futebol, o festival de cinema está profundamente enraizado no “belo jogo”. E a House of GOAL sediará o festival duas vezes só na primeira semana. Primeiro, no dia 5 de julho, será exibido “The Home Game”, um filme sobre um corajoso time de futebol islandês que entra na FA Cup com sonhos de glória, apesar de estar em clara desvantagem. Quatro dias depois, será exibido “Maradona ’94: The Fall”, uma análise aprofundada da malfadada Copa do Mundo em que a carreira de Diego Maradona desmoronou. Em seguida, haverá uma sessão de perguntas e respostas com o diretor Angus MacQueen, que compartilhará detalhes sobre a produção do filme, a inspiração por trás dele e o próprio “El Diego”.

  • Podcasts em que participei como convidado: Fozcast, Soccernomics, Drafted

    E há também os profissionais externos que podem trazer seu próprio conteúdo. O Fozcast, apresentado pela lenda da Premier League e ex-jogador da seleção inglesa Ben Foster, trará energia e uma visão sobre como é ser um profissional no mais alto nível. Em seguida, virá o Latina Fútbol Club, que destaca o melhor do futebol feminino e da música.