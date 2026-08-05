Andy Townsend acredita que o Liverpool precisa capitalizar a crescente incerteza em torno da situação de Alexander-Arnold no Bernabéu. Depois de sua transferência sem custos para a capital espanhola no verão passado, a mudança dos sonhos do jogador de 27 anos acabou se transformando em certa frustração, levando a pedidos por um retorno dramático para casa.

O ex-meio-campista do Chelsea explicou por que a transferência faz sentido para o Liverpool, especialmente diante das exigências táticas atuais do clube sob o comando do novo técnico Andoni Iraola. "Antes de tudo, puramente como jogador, se ele voltasse para o Liverpool, melhoraria o time? Cem por cento, sim", disse Townsend à talkSPORT. "[Jeremie] Frimpong, como lateral-direito, não me convenceu de verdade. Hoje em dia é muito importante que esses laterais sejam uma parte tão importante das intenções ofensivas de um time.

"Se você não consegue entregar nada minimamente decente quando chega a uma boa zona, e, pelo que vi dele até agora, não vi realmente esse passe final, algo que Trent consegue fazer dormindo.

"Então, acho que ele melhoraria o time, sem dúvida. A questão é como o clube se sentiria em relação a isso. Isso provavelmente vai ser difícil de engolir para alguns torcedores do Liverpool."



