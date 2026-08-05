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De volta já?! Liverpool é pressionado a fazer uma oferta sensacional para trazer Trent Alexander-Arnold de volta para casa após pesadelo no Real Madrid
Liverpool cotado para reencontro surpreendente
Andy Townsend acredita que o Liverpool precisa capitalizar a crescente incerteza em torno da situação de Alexander-Arnold no Bernabéu. Depois de sua transferência sem custos para a capital espanhola no verão passado, a mudança dos sonhos do jogador de 27 anos acabou se transformando em certa frustração, levando a pedidos por um retorno dramático para casa.
O ex-meio-campista do Chelsea explicou por que a transferência faz sentido para o Liverpool, especialmente diante das exigências táticas atuais do clube sob o comando do novo técnico Andoni Iraola. "Antes de tudo, puramente como jogador, se ele voltasse para o Liverpool, melhoraria o time? Cem por cento, sim", disse Townsend à talkSPORT. "[Jeremie] Frimpong, como lateral-direito, não me convenceu de verdade. Hoje em dia é muito importante que esses laterais sejam uma parte tão importante das intenções ofensivas de um time.
"Se você não consegue entregar nada minimamente decente quando chega a uma boa zona, e, pelo que vi dele até agora, não vi realmente esse passe final, algo que Trent consegue fazer dormindo.
"Então, acho que ele melhoraria o time, sem dúvida. A questão é como o clube se sentiria em relação a isso. Isso provavelmente vai ser difícil de engolir para alguns torcedores do Liverpool."
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Mudança tática de Mourinho causa atrito
A situação de Alexander-Arnold em Madri ficou complicada com a chegada de Jose Mourinho, que parece ter ideias diferentes para a posição de lateral-direito. Os relatos sugerem que o "Special One" está priorizando a disciplina defensiva em vez da capacidade de criação ofensiva que Alexander-Arnold oferece. Consequentemente, Mourinho está inclinado a escalar Denzel Dumfries como titular, vendo o ex-jogador da Inter como uma opção mais confiável para seu sistema rígido.
Com Dumfries agora estabelecido como concorrente direto, o caminho do inglês para o time titular parece cada vez mais bloqueado. Townsend observou esse desdobramento, sugerindo que a presença de outras estrelas versáteis torna o defensor dispensável aos olhos de Mourinho.
"O Real Madrid contratou Denzel Dumfries da Inter, que sem dúvida se encaixaria um pouco mais no perfil para Jose Mourinho", acrescentou. "Eles têm [Federico] Valverde. Eles têm outros jogadores. Eles têm bastante cobertura nesse tipo de setor. Então, se você é Trent, nesta fase de uma pré-temporada, ele vai querer pensar que tem toda chance de começar jogando e seguir em frente."
Uma temporada de estreia difícil na Espanha
As estatísticas do primeiro ano de Alexander-Arnold em La Liga são desanimadoras em comparação com seus anos de auge em Anfield. Lesões e mudanças constantes no comando técnico o limitaram a apenas 14 partidas como titular no campeonato, impedindo que ele ganhasse qualquer embalo real na capital espanhola.
Ao refletir sobre o estado de espírito do jogador, Townsend acredita que um empréstimo de uma temporada inteira poderia ser a rota de fuga perfeita para um atleta que precisa voltar a se sentir valorizado. Ele continuou: "Isso teria sido uma grande decepção para ele. Secretamente, ele teria ficado um pouco magoado pelo fato de isso nunca ter acontecido, de nunca realmente ter engrenado.
"Se o Liverpool conseguisse fechar qualquer acordo por ele por empréstimo de uma temporada, sejam quais forem esses valores hoje em dia, seja £ 5 milhões, até mesmo £ 10 milhões, eu não descartaria isso para trazer esse garoto de volta, porque ele é de primeiríssima linha."
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Treinando sob o comando do Special One
Apesar das especulações sobre o seu futuro, Alexander-Arnold tem trabalhado duro na Espanha. Nos primeiros dias do verão, o defensor falou sobre a intensidade e os padrões altíssimos do novo regime.
Ele também expressou seu respeito por Mourinho, apesar da ameaça potencial à sua vaga entre os titulares. O jogador formado nas categorias de base do Liverpool disse: "Com Mourinho? Muito bom, muito bom. Sempre admirei o treinador. Já joguei contra ele algumas vezes e é um prazer trabalhar com ele e com a sua equipe.
Ele é intenso. Os princípios e o nível de exigência são muito altos, então estou ansioso para ver como, quanto mais nos conhecermos, mais aprenderemos e mais ele poderá nos ensinar. E todos nós estamos dispostos e ansiosos para aprender e melhorar. Tenho certeza de que ele vai nos ensinar muito e nos ajudar a conquistar títulos este ano."
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