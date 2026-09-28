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Mohamed Saeed
Traduzido por

De volta aonde tudo começou! Neto retorna à Juventus aos 37 anos, com o ex-goleiro bianconero voltando ao clube após oito anos longe

N. Neto
Juventus
Mercado da bola
Campeonato Italiano
K. Grabara
G. Vicario

A Juventus recorreu a um rosto conhecido para tentar resolver sua crescente crise de lesões no gol e confirmou oficialmente o retorno do veterano brasileiro Norberto Neto. O goleiro de 37 anos chega a Turim como agente livre, após uma breve passagem de volta por seu país natal, pronto para oferecer experiência como opção para o restante da temporada.

  • Um retorno surpreendente ao Allianz Stadium

    Em um movimento que poucos esperavam no início da temporada, a Juventus anunciou oficialmente a recontratação do veterano goleiro Neto. O experiente brasileiro chega como uma solução de emergência para a Velha Senhora, que ficou com opções reduzidas após um golpe devastador em seu setor de goleiros.

    O clube recorreu ao jogador de 37 anos para dar profundidade ao elenco e liderança, confirmando o acordo por meio de seus canais nas redes sociais com a mensagem: Juventus confirma oficialmente a contratação de Neto, com o goleiro brasileiro concluindo sua transferência para o gigante de Turim.

    Trata-se de um retorno emocionante para um jogador que anteriormente viveu uma passagem repleta de títulos em Turim há quase uma década, antes de embarcar em uma trajetória pelas principais ligas da Europa e, por fim, voltar à América do Sul.

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  • Arsenal v Valencia - UEFA Europa League Semi Final : First LegGetty Images Sport

    Juventus oficializa a chegada de Neto

    O acordo avançou rapidamente depois que ficou claro que a Juventus precisava de reforços imediatos. O clube confirmou os detalhes do novo vínculo em comunicado oficial, observando que o jogador está pronto para contribuir imediatamente com o elenco principal sob o comando atual.

    De acordo com o anúncio oficial do clube, "Norberto Neto está de volta com a camisa da Juventus. O goleiro brasileiro retorna à Juventus, assinando contrato até 30 de junho de 2027. Nascido em 1989, Neto representou anteriormente a Juventus entre 2015 e 2017, fazendo 22 partidas em duas temporadas e conquistando dois títulos da Serie A, duas Coppa Italia e uma Supercopa da Itália." Essa relação já existente com o clube foi um fator decisivo na investida, já que a diretoria valorizou um jogador que já entendia as altas expectativas associadas à camisa.

  • Substituindo o lesionado Grabara

    O catalisador desta transferência inesperada foi a infeliz ausência de longo prazo de Kamil Grabara. O goleiro polonês, que vinha sendo uma figura confiável para o clube, sofreu uma lesão catastrófica que obrigou o departamento médico a descartá-lo por tempo indeterminado. Especificamente, a Juventus escolheu Neto como substituto de Kamil Grabara, cuja temporada acabou por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

    Com a vaga de titular atualmente ocupada pelo impressionante Guglielmo Vicario, a comissão técnica considerou essencial ter um profissional experiente que pudesse entrar em ação a qualquer momento caso o goleiro de primeira escolha enfrente algum problema. A chegada de Neto garante que a equipe não precise depender apenas de jovens promessas ainda não testadas em uma fase crítica da temporada da Serie A.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport

    Neto está liberado para concluir retorno à Juventus

    Antes de assinar seu novo contrato, Neto precisou voar para a Itália para passar pelos exames físicos necessários e garantir que seguia em boa forma apesar da idade. O veterano chegou ontem ao aeroporto de Caselle, em Turim, antes de seguir para o J|Medical para os exames médicos de rotina que antecedem qualquer assinatura profissional.

    Dado seu histórico recente no Brasil, a equipe médica queria verificar sua condição, mas o jogador de 37 anos passou por todos os testes sem problemas. Sua experiência em ambientes de alta pressão, incluindo passagens por alguns dos clubes mais prestigiados do mundo, faz dele um candidato ideal para dar suporte a Vicario, oferecendo o conhecimento tático e a postura calma exigidos de um reserva em um clube da grandeza da Juventus.

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