Em um movimento que poucos esperavam no início da temporada, a Juventus anunciou oficialmente a recontratação do veterano goleiro Neto. O experiente brasileiro chega como uma solução de emergência para a Velha Senhora, que ficou com opções reduzidas após um golpe devastador em seu setor de goleiros.

O clube recorreu ao jogador de 37 anos para dar profundidade ao elenco e liderança, confirmando o acordo por meio de seus canais nas redes sociais com a mensagem: Juventus confirma oficialmente a contratação de Neto, com o goleiro brasileiro concluindo sua transferência para o gigante de Turim.

Trata-se de um retorno emocionante para um jogador que anteriormente viveu uma passagem repleta de títulos em Turim há quase uma década, antes de embarcar em uma trajetória pelas principais ligas da Europa e, por fim, voltar à América do Sul.