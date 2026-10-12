Buzzi
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De volta ao San Siro! Sommer se prepara para um retorno emocionante à Inter com os “diamantes brutos” do Club Brugge
Sommer se prepara para retorno emocionante ao San Siro
O goleiro Yann Sommer, do Club Brugge, se prepara para um reencontro especial com a Inter, seu ex-clube, no San Siro, pela segunda rodada da Champions League da UEFA. O jogador de 37 anos passou três anos de sucesso em Milão, conquistando títulos e chegando a uma final europeia antes de se transferir para a Bélgica.
Agora como referência de uma jovem equipe do Brugge, Sommer demonstrou grande entusiasmo com o retorno à Itália para enfrentar rostos conhecidos.
O goleiro da seleção suíça destacou as diferenças marcantes entre os dois clubes e disse estar se adaptando ao novo ambiente.
- Photo News
Orientando os “diamantes brutos” do Brugge
Em entrevista à UEFA antes do confronto, Sommer detalhou seu papel de líder veterano ao lado dos companheiros experientes Hans Vanaken e Brandon Mechele. “É um time jovem, e isso é incrivelmente empolgante para mim”, explicou Sommer.
“É claro que a situação é completamente diferente da que vivi na Inter, onde você faz parte de um time com muita experiência.”
“Aqui, você faz parte de um time com muitos jovens que ainda têm muita vontade de aprender e seguem aprimorando suas habilidades em várias áreas. São verdadeiros diamantes a lapidar.”
“Estamos tentando dar estabilidade ao time e manter a calma em momentos decisivos.”
Guardando com carinho as lembranças do Inter de Milão e a trajetória na Champions League
Sommer relembrou com carinho os momentos marcantes que viveu no San Siro, incluindo a chegada à final da Champions League com a Inter. “Estou muito ansioso para o jogo contra a Inter em Milão”, disse Sommer.
“Vou reencontrar todos aqueles rostos conhecidos: os companheiros com quem passei três anos, disputando e conquistando títulos juntos.”
“Aquela campanha na Champions League com a Inter foi absolutamente brilhante, até a final. A decepção foi enorme, mas lembro de ter sentido muito orgulho do que conquistamos.”
“Estou ansioso para voltar ao San Siro, sentir a atmosfera e jogar pelo Club Brugge contra a Inter. Com certeza será algo especial.”
- AFP
Meta clara para avançar na fase de liga
Com o Club Brugge disputando a fase de liga da Champions League reformulada, Sommer apontou o principal objetivo de sua equipe e ressaltou a necessidade de concentração total diante da elite europeia.
“Meu principal objetivo com o Club Brugge é passar da fase de liga”, concluiu Sommer.
“Queremos chegar pelo menos à próxima fase. É preciso estar em grande forma e não podemos cometer muitos erros, mas nosso principal objetivo está claro.”
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