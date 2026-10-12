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Alvino Hanafi
Traduzido por

De volta ao San Siro! Sommer se prepara para um retorno emocionante à Inter com os “diamantes brutos” do Club Brugge

Inter de Milão
Y. Sommer
Inter de Milão x Club Brugge
Club Brugge
Liga dos Campeões

Yann Sommer se prepara para um retorno emocionante a San Siro, onde o Club Brugge visita a Inter pela segunda rodada da Champions League. O goleiro suíço relembrou com carinho seus tempos em Milão e falou sobre seu papel de liderança ao lado do jovem e talentoso elenco do Brugge.

  • Sommer se prepara para retorno emocionante ao San Siro

    O goleiro Yann Sommer, do Club Brugge, se prepara para um reencontro especial com a Inter, seu ex-clube, no San Siro, pela segunda rodada da Champions League da UEFA. O jogador de 37 anos passou três anos de sucesso em Milão, conquistando títulos e chegando a uma final europeia antes de se transferir para a Bélgica.

    Agora como referência de uma jovem equipe do Brugge, Sommer demonstrou grande entusiasmo com o retorno à Itália para enfrentar rostos conhecidos.

    O goleiro da seleção suíça destacou as diferenças marcantes entre os dois clubes e disse estar se adaptando ao novo ambiente.

  • imago-sport-1084442577.jpgPhoto News

    Orientando os “diamantes brutos” do Brugge

    Em entrevista à UEFA antes do confronto, Sommer detalhou seu papel de líder veterano ao lado dos companheiros experientes Hans Vanaken e Brandon Mechele. “É um time jovem, e isso é incrivelmente empolgante para mim”, explicou Sommer.

    “É claro que a situação é completamente diferente da que vivi na Inter, onde você faz parte de um time com muita experiência.”

    “Aqui, você faz parte de um time com muitos jovens que ainda têm muita vontade de aprender e seguem aprimorando suas habilidades em várias áreas. São verdadeiros diamantes a lapidar.”

    “Estamos tentando dar estabilidade ao time e manter a calma em momentos decisivos.”

  • Guardando com carinho as lembranças do Inter de Milão e a trajetória na Champions League

    Sommer relembrou com carinho os momentos marcantes que viveu no San Siro, incluindo a chegada à final da Champions League com a Inter. “Estou muito ansioso para o jogo contra a Inter em Milão”, disse Sommer.

    “Vou reencontrar todos aqueles rostos conhecidos: os companheiros com quem passei três anos, disputando e conquistando títulos juntos.”

    “Aquela campanha na Champions League com a Inter foi absolutamente brilhante, até a final. A decepção foi enorme, mas lembro de ter sentido muito orgulho do que conquistamos.”

    “Estou ansioso para voltar ao San Siro, sentir a atmosfera e jogar pelo Club Brugge contra a Inter. Com certeza será algo especial.”

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    Meta clara para avançar na fase de liga

    Com o Club Brugge disputando a fase de liga da Champions League reformulada, Sommer apontou o principal objetivo de sua equipe e ressaltou a necessidade de concentração total diante da elite europeia.

    “Meu principal objetivo com o Club Brugge é passar da fase de liga”, concluiu Sommer.

    “Queremos chegar pelo menos à próxima fase. É preciso estar em grande forma e não podemos cometer muitos erros, mas nosso principal objetivo está claro.”

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