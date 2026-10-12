O goleiro Yann Sommer, do Club Brugge, se prepara para um reencontro especial com a Inter, seu ex-clube, no San Siro, pela segunda rodada da Champions League da UEFA. O jogador de 37 anos passou três anos de sucesso em Milão, conquistando títulos e chegando a uma final europeia antes de se transferir para a Bélgica.

Agora como referência de uma jovem equipe do Brugge, Sommer demonstrou grande entusiasmo com o retorno à Itália para enfrentar rostos conhecidos.

O goleiro da seleção suíça destacou as diferenças marcantes entre os dois clubes e disse estar se adaptando ao novo ambiente.