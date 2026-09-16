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De volta ao radar! Manchester United retoma a busca pelo colosso defensivo do Everton, Branthwaite, de £ 80 milhões
Manchester United retoma interesse em estrela do Everton
O Manchester United monitora de perto o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite enquanto busca reforços importantes para o setor defensivo a fim de fortalecer a linha de defesa de Michael Carrick, de acordo com Football Insider. O jogador de 24 anos aparece há muito tempo entre os principais nomes da lista de reforços de Old Trafford após atuações impressionantes nas últimas temporadas.
Preocupações com a solidez defensiva do United surgiram apenas quatro partidas após o início da nova campanha da Premier League.
Com Carrick em busca de opções de elite, os dirigentes de Old Trafford veem Branthwaite como um alvo ideal de longo prazo para comandar a defesa.
- Getty Images Sport
Ex-chefe de observação confirma plano de monitoramento
O ex-chefe de olheiros do Manchester United, Mick Brown, confirmou que os observadores de talentos de Old Trafford estão monitorando ativamente o inglês após seu retorno à equipe titular de David Moyes. Clubes interessados haviam recuado anteriormente depois que Branthwaite perdeu 31 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-26 por causa de problemas recorrentes no tendão da coxa.
Brown revelou que o United pretende acompanhar sua resistência física ao longo de toda a atual campanha antes de fazer uma abordagem formal.
"Branthwaite é alguém que está no topo da lista deles há muito tempo", disse Brown. "O Manchester United vai ter olheiros observando-o de perto nesta temporada porque, se ele conseguir voltar ao tipo de forma que já mostrou antes, certamente será uma opção."
Contrato de longo prazo representa obstáculo nas negociações
Uma transferência em janeiro segue improvável, com o Everton relutando firmemente em abrir mão de seu valioso zagueiro no meio da temporada. O clube já havia afastado o interesse de Real Madrid e Manchester City ao garantir a Branthwaite uma lucrativa renovação contratual até 2030.
Apesar da recusa clara do Everton em vender, dirigentes do United acreditam que um acordo pode ser fechado no próximo verão caso o jogador mantenha a condição física ideal.
Moyes depende muito da parceria de Branthwaite na zaga ao lado de James Tarkowski para manter a estabilidade defensiva.
- Getty Images Sport
United prepara estratégia de verão para 2027
Embora uma mudança no meio da temporada esteja fora de cogitação, o Manchester United pode testar a determinação do Everton ao fim da temporada. O Manchester United pretende avaliar a consistência física de Branthwaite ao longo do restante do ano.
Se o defensor seguir em forma e mantiver seu desempenho sob o comando de Moyes, espera-se que o United faça uma investida formal.
O time de Carrick segue avaliando alvos defensivos alternativos enquanto prepara seus planos de contratação de longo prazo.
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