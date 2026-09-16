De volta ao radar! Manchester United retoma a busca pelo colosso defensivo do Everton, Branthwaite, de £ 80 milhões

O Manchester United monitora de perto o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite enquanto busca reforços importantes para o setor defensivo a fim de fortalecer a linha de defesa de Michael Carrick, de acordo com Football Insider. O jogador de 24 anos aparece há muito tempo entre os principais nomes da lista de reforços de Old Trafford após atuações impressionantes nas últimas temporadas.

Preocupações com a solidez defensiva do United surgiram apenas quatro partidas após o início da nova campanha da Premier League.

Com Carrick em busca de opções de elite, os dirigentes de Old Trafford veem Branthwaite como um alvo ideal de longo prazo para comandar a defesa.