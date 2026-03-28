De volta a Munique! O FC Bayern simplesmente não consegue se livrar de um fracasso

Parece não haver entrosamento entre o Zaragoza e os italianos, que, por isso, estão dispostos a arcar com uma multa de 500 mil euros ao Bayern de Munique para não terem de contratar o jogador, que haviam emprestado há apenas cerca de seis semanas, após o término do empréstimo anterior ao Celta de Vigo.

No clube da primeira divisão espanhola, Zaragoza conseguiu, afinal, seis pontos em 26 partidas. O Bayern já havia emprestado o jogador de 24 anos ao CA Osasuna, na Espanha, na temporada anterior, depois que o ala-esquerdo de 1,64 metro de altura havia disputado apenas 171 minutos no total em Munique.

Zaragoza havia se transferido do FC Granada para o FC Bayern em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo e depois por uma transferência definitiva no valor total de 17 milhões de euros. No entanto, devido à barreira linguística e a um suposto relacionamento conturbado com o então técnico Thomas Tuchel, ele não conseguiu se firmar. Seu contrato em Munique vai até 2029.