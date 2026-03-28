O Bayern de Munique, clube recordista de títulos, provavelmente continuará sem poder contar com Bryan Zaragoza, que não teve sucesso na Espanha, pelo menos por enquanto. Conforme noticiado pela Gazzetta dello Sport, a AS Roma, clube para o qual o jogador está emprestado, não exercerá a opção de compra acordada pelo ala, razão pela qual ele retornará ao clube da região do Isar no meio do ano — o que acontecerá com o jogador de 24 anos depois disso: ainda é uma incógnita!
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De volta a Munique! O FC Bayern simplesmente não consegue se livrar de um fracasso
No inverno passado, os Giallorossi acordaram com o Bayern uma opção de compra no valor de 13 milhões de euros, que se tornaria obrigatória sob certas condições: a Roma teria de se classificar para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa e Zaragoza teria de disputar pelo menos metade do tempo total de jogo possível.
No entanto, o espanhol está atualmente muito longe disso, tendo ficado no banco por 90 minutos nas últimas três partidas consecutivas da Série A.
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A AS Roma deve pagar uma multa ao Bayern
Parece não haver entrosamento entre o Zaragoza e os italianos, que, por isso, estão dispostos a arcar com uma multa de 500 mil euros ao Bayern de Munique para não terem de contratar o jogador, que haviam emprestado há apenas cerca de seis semanas, após o término do empréstimo anterior ao Celta de Vigo.
No clube da primeira divisão espanhola, Zaragoza conseguiu, afinal, seis pontos em 26 partidas. O Bayern já havia emprestado o jogador de 24 anos ao CA Osasuna, na Espanha, na temporada anterior, depois que o ala-esquerdo de 1,64 metro de altura havia disputado apenas 171 minutos no total em Munique.
Zaragoza havia se transferido do FC Granada para o FC Bayern em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo e depois por uma transferência definitiva no valor total de 17 milhões de euros. No entanto, devido à barreira linguística e a um suposto relacionamento conturbado com o então técnico Thomas Tuchel, ele não conseguiu se firmar. Seu contrato em Munique vai até 2029.
Trajetória profissional e estatísticas de Bryan Zaragoza
Período Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo 2022 a 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 a 2025 CA Osasuna (empréstimo) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (empréstimo) 26 2 4 1.420 2026 AS Roma (empréstimo) 6 - 1 191