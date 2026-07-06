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“De volta à família” - Lionel Messi se reúne com a esposa Antonela e seus três filhos enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina relaxa durante mais uma tentativa de conquistar a glória na Copa do Mundo
Momentos em família para o capitão da Argentina
No ambiente de alta pressão que envolve a defesa do título da Copa do Mundo, Messi encontrou um momento de paz ao passar um dia de folga com sua família. O astro do Inter de Miami recebeu a visita de Antonela Roccuzzo e de seus três filhos — Thiago, Mateo e Ciro — após a difícil vitória da Argentina na prorrogação contra Cabo Verde. A vitória por 3 a 2 em Miami garantiu a classificação para as oitavas de final, dando à equipe um breve período para recarregar as energias.
Antonela registrou as cenas comoventes nas redes sociais, compartilhando uma sequência de imagens que destacavam o vínculo familiar durante o torneio. A postagem mostrava Messi sorrindo ao lado de seus filhos, proporcionando aos fãs um raro vislumbre da vida privada do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, enquanto ele busca mais títulos internacionais em solo norte-americano.
Uma mensagem comovente de Antonela
No Instagram, para compartilhar o reencontro com seus 41 milhões de seguidores, Antonela postou uma série de fotos, incluindo uma imagem divertida de Mateo fazendo um sinal de “joinha” e uma referência aos empreendimentos de Messi com um alfajor da marca “Havanna”. A empresária acompanhou as imagens com uma mensagem simples, mas impactante: “Nós te amamos, @leomessi. Juntos de novo.”
A postagem rapidamente se tornou viral, recebendo milhões de curtidas enquanto os torcedores comemoravam o recomeço emocional do craque argentino. Embora Antonela e as crianças tenham sido uma presença constante nas arquibancadas durante esta Copa do Mundo, esse encontro íntimo ofereceu a Messi o apoio emocional necessário antes de o torneio entrar na fase em que vale tudo ou nada.
Desempenho recorde em campo
Apesar do descontração fora de campo, Messi continua tão preciso como sempre em campo. O jogador de 39 anos vem apresentando uma forma sensacional, marcando sete gols na competição até o momento. Ao balançar as redes em todas as partidas desta edição, ele já igualou a marca de gols de sua lendária campanha no Catar 2022.
Seu gol contra Cabo Verde também ampliou seu incrível recorde pessoal, consolidando seu status como o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, com 20 gols. Com a família assistindo, o experiente atacante continua desafiando a idade, provando que ainda é o jogador mais influente na equipe de Lionel Scaloni, que busca repetir seu domínio mundial.
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De olho nas oitavas de final
As comemorações e os momentos em família agora precisam ser deixados de lado, já que a fase decisiva do torneio se aproxima. A Argentina está programada para enfrentar o Egito na terça-feira, 7 de julho, em um grande confronto no Estádio de Atlanta. O confronto é particularmente significativo, pois marca um raro encontro competitivo entre Messi e o também ícone mundial Mohamed Salah. A partida representa um momento histórico para a seleção africana, já que Salah está liderando seu país como capitão rumo às oitavas de final pela primeira vez na história do país.
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