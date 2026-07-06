No ambiente de alta pressão que envolve a defesa do título da Copa do Mundo, Messi encontrou um momento de paz ao passar um dia de folga com sua família. O astro do Inter de Miami recebeu a visita de Antonela Roccuzzo e de seus três filhos — Thiago, Mateo e Ciro — após a difícil vitória da Argentina na prorrogação contra Cabo Verde. A vitória por 3 a 2 em Miami garantiu a classificação para as oitavas de final, dando à equipe um breve período para recarregar as energias.

Antonela registrou as cenas comoventes nas redes sociais, compartilhando uma sequência de imagens que destacavam o vínculo familiar durante o torneio. A postagem mostrava Messi sorrindo ao lado de seus filhos, proporcionando aos fãs um raro vislumbre da vida privada do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, enquanto ele busca mais títulos internacionais em solo norte-americano.