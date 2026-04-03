Ameé Ruszkai

De volta à estaca zero para o Chelsea e Sonia Bompastor: vencedores e perdedores das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, com o Arsenal, atual campeão, vencendo o clássico inglês, enquanto Alexia Putellas e outras jogadoras reforçam as esperanças de conquistar a Bola de Ouro

E agora restam quatro. Um entre Barcelona, Arsenal, Bayern de Munique ou Lyon será coroado campeão da Liga dos Campeões Feminina no próximo mês, depois que o quarteto avançou ao passar por uma emocionante fase de quartas de final na semana passada. O Bayern enfrentará o Barça no final deste mês, enquanto o atual campeão, o Arsenal, enfrentará o Lyon; os vencedores se enfrentarão na final em Oslo, na Noruega, no final de maio.

Houve apenas um verdadeiro fiasco nessas últimas oito partidas, quando o Barcelona goleou o Real Madrid por 12 a 2 no placar agregado. O fato de os dois times terem se enfrentado na Liga F entre essas duas partidas, e os catalães terem triunfado de forma convincente mais uma vez para garantir outro título da liga graças a uma vitória por 3 a 0, foi ainda mais brutal para as “Las Blancas”. Embora seja um segundo colocado bastante consistente na Espanha, a diferença que o Madrid precisa superar para se aproximar do Barça continua sendo monumental.

O que faltou de drama nesse confronto foi compensado pelas outras partidas. Embora a vitória do Bayern sobre o Manchester United fosse inicialmente esperada, a segunda partida teve muito suspense, apesar de os campeões alemães terem vencido o primeiro encontro por 3 a 2 em Old Trafford. Um gol logo no início do United na Allianz Arena exigiu uma reação tardia dos anfitriões, que conseguiram a virada em um final dramático.

A vitória do Arsenal sobre o Chelsea, por sua vez, foi outra disputa acirrada, com os Gunners conseguindo aproveitar melhor os momentos decisivos do que os Blues, especialmente na vitória por 3 a 1 na primeira partida, garantindo que uma reação tardia dos rivais londrinos não fosse muito problemática.

Depois, houve um confronto para os nostálgicos, com Wolfsburg e Lyon, os dois gigantes do futebol feminino europeu da década anterior, se enfrentando de igual para igual em uma nova era. Ao longo da década de 2010, essa foi a rivalidade na Liga dos Campeões, marcando as finais de 2013, 2016, 2018 e 2020. Nos últimos anos, o Wolfsburg foi ultrapassado por times com maior poder financeiro, enquanto o Lyon conseguiu acompanhar o ritmo dos investimentos. Mas o time alemão deu trabalho aqui, levando a disputa para a prorrogação antes de acabar sucumbindo a uma derrota por 4 a 1 no placar agregado.

Portanto, antes que a atenção se volte para a fase das semifinais, que terá início no final de abril, vamos dedicar um momento para relembrar as quartas de final e o que aprendemos, enquanto o GOAL analisa os vencedores e perdedores das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina...

    VENCEDORA: Alexia Putellas

    Com Aitana Bonmati tendo sofrido uma lesão em dezembro que provavelmente a tirará do resto da temporada, é quase certo que o Ballon d'Or Feminino terá sua primeira vencedora diferente desde que a estrela espanhola conquistou o primeiro de seus três títulos consecutivos em 2023. No momento, a favorita para suceder Bonmati é sua companheira de equipe no Barcelona, Alexia Putellas, que igualaria sua compatriota com três Bolas de Ouro caso fosse coroada em Paris no final do ano.

    Certamente Putellas não prejudicou suas chances ao brilhar na goleada do Barça sobre o Real Madrid no primeiro Clássico feminino da Liga dos Campeões. A jogadora de 32 anos marcou dois gols e deu três assistências nos 12 gols do Blaugrana nas duas partidas, comemorando sua 500ª partida pelo clube em grande estilo, ao mesmo tempo em que garante que os eleitores do Ballon d'Or a vejam em grande forma nas partidas mais assistidas.

    “Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora”, disse Putellas àDisney+ depois que mais de 60 mil torcedores assistiram à segunda partida na quarta-feira no Camp Nou. “Foi mágico. Há cerca de 20 anos, era eu sentada num canto do estádio com minha família, e agora posso dizer que joguei minha 500ª partida pelo clube aqui.

    "Estou supergrata e espero que os torcedores aqui vejam isso como uma oportunidade para eles, porque eu já estive onde eles estão. Sou humana, como todos aqui hoje, e tenho certeza de que um dia eles vão conseguir."

    PERDEDORA: Linda Caicedo

    Linda Caicedo é uma das melhores jogadoras jovens do planeta. Vencedora do prêmio NXGN 2024 na categoria feminina, a jogadora da seleção colombiana tem apenas 21 anos, mas já brilhou na Copa América e na Copa do Mundo, revelando-se ao mundo como um dos talentos mais promissores do futebol feminino. No entanto, no âmbito dos clubes, é difícil acreditar que ela esteja no lugar certo para transformar esse potencial em sucesso coletivo.

    É uma afirmação incrível a se fazer sobre uma jogadora que representa o Real Madrid, um dos maiores e mais ilustres clubes de futebol da história, mas o Las Blancas está confortável e consistentemente em segundo lugar na Espanha, com o Barça muito à frente, o que significa que as chances de conquistar títulos são poucas e distantes entre si no cenário nacional, sem falar no que vem além disso. De fato, o Barça conquistou todos os troféus nacionais, com exceção de dois, desde a entrada do Madrid no futebol feminino em 2020, sendo o Atlético de Madrid o time que aproveitou essas duas falhas.

    As quartas de final da Liga dos Campeões apenas reforçaram esse ponto. Caicedo foi eletrizante na partida de ida contra o Barça, marcando dois gols verdadeiramente excepcionais. No entanto, sua equipe foi derrotada por 6 a 2 em casa, tornando a partida de volta — e as contribuições notáveis de Caicedo — irrelevantes.

    Da perspectiva de um espectador neutro, isso torna ainda mais frustrante a decisão da jogadora de 21 anos, tomada em novembro, de assinar um contrato até 2031. Trata-se de uma jogadora de futebol de altíssimo nível que merece conquistar troféus e tem a capacidade de proporcionar momentos decisivos para conquistá-los — mas ela não será capaz de fazer isso em um time do Real Madrid que está muito longe da elite.

    VENCEDORA: Pernille Harder

    Que temporada incrível Pernille Harder está tendo. A estrela do Bayern de Munique tem sido uma das jogadoras mais produtivas da Europa, ajudando sua equipe a manter o rumo rumo a mais um triplo nacional, ao mesmo tempo em que continua na disputa da Liga dos Campeões. Ela manteve essa boa fase nas quartas de final, quando seus dois gols em Old Trafford permitiram que as campeãs alemãs abrissem uma vantagem de 3 a 2 na partida de ida contra o Manchester United — vantagem que elas consolidaram com uma vitória por 2 a 1 na Allianz Arena, garantindo assim a classificação para as semifinais.

    Torcedora do United desde criança, para Harder marcar duas vezes no “Teatro dos Sonhos” foi especial. “Nunca pensei que marcaria dois gols no Old Trafford”, disse ela àDisney+. “Quando eu era criança, não havia time feminino, então isso nem seria possível. É um sonho que se tornou realidade.”

    Mas, como Harder acrescentaria, o mais importante foi a vitória, que colocou o Bayern em posição de continuar sua aventura europeia nas semifinais. Isso é importante para a equipe, é claro, mas também é digno de nota para Harder, que agora soma 26 gols e 10 assistências nesta temporada.

    Esse desempenho merece colocá-la na disputa pela Bola de Ouro, que ela provavelmente teria ganho em 2020 se a premiação não tivesse sido cancelada devido à pandemia de Covid-19. Conquistar a Bola de Ouro será, no entanto, difícil, especialmente com o Bayern prestes a enfrentar o Barcelona na próxima fase, mas esses jogos colocam em evidência, como merecido, o excelente desempenho de Harder no momento.

    PERDEDOR: Marc Skinner

    Na verdade, o técnico do United, Marc Skinner, tem estado sob pressão durante a maior parte do tempo em que está no comando do clube. O treinador de 43 anos tem lidado com isso de forma impressionante, considerando os vários fatores fora de seu controle que não têm ajudado.

    Só nesta temporada, uma janela de transferências de verão decepcionante deixou-o com um elenco inadequado para competir em quatro frentes, o que levou um comentarista a sugerir que o clube havia decepcionado a equipe feminina. Três boas contratações em janeiro compensaram isso em algumas áreas, até que uma enxurrada de lesões deixou o United com um banco de reservas reduzido para a viagem a Munique na quarta-feira.

    Mas com essa pressão agravada pela eliminação dos Red Devils da FA Cup, pela derrota na final da Copa da Liga e por uma campanha pelo título da Superliga Feminina que parecia perdida já em meados de novembro, foi difícil encontrar desculpas para Skinner, já que sua equipe perdeu por 2 a 1 na Allianz Arena e foi eliminada da Liga dos Campeões.

    Tudo começou tão bem, também. Skinner fez sua equipe atacar com determinação no primeiro tempo, com Melvine Malard causando problemas em particular. Após apenas 15 minutos, ela já havia passado pela goleira do Bayern, Ena Mahmutovic, e forçado a jovem goleira a fazer duas boas defesas. O ímpeto estava todo com o United.

    No entanto, após o intervalo, as Red Devils não tiveram um único chute a gol até os 87 minutos, quando de repente estavam perdendo por 2 a 1 naquela noite e por 5 a 3 no placar agregado. Nunca se esperou que o United mantivesse aquela energia alta durante todo o jogo, mas a diferença foi drástica e prejudicial, sem que o ataque oferecesse qualquer alívio.

    Talvez tenha sido uma falta de energia causada por um elenco sobrecarregado e atingido por lesões, mas os comentários de Maya Le Tissier após a partida não sugeriram isso, e Skinner não se ajudou muito com a maneira como utilizou o banco. Lea Schuller, a atacante artilheira contratada do Bayern em janeiro, só entrou aos 86 minutos.

    Mais uma vez, há muitos fatores atenuantes que significam que a campanha do United até as quartas de final da Liga dos Campeões, em sua estreia na competição, foi excelente e certamente não um fracasso. Mas a maneira como as Red Devils desmoronaram na partida de volta de quarta-feira deixará um gosto amargo, dada a posição em que se encontravam a apenas 45 minutos do fim da disputa.

    VENCEDOR: Arsenal

    É justo dizer que, na fase de grupos, poucos imaginariam que a defesa do título da Liga dos Campeões estaria sendo tão bem-sucedida até agora quanto a que o Arsenal vem apresentando. Derrotado tanto pelo Lyon quanto pelo Bayern de Munique, e conquistando vitórias apenas contra times que a maioria esperava que vencesse, os Gunners pareciam demorar um pouco para entrar no ritmo da temporada 2025-26.

    Mas agora eles estão em plena forma. O Arsenal tem sido excelente na segunda metade da temporada, chegando à partida das quartas de final contra o Chelsea na semana passada tendo perdido apenas uma vez desde o início do ano, e isso quando ficou com 10 jogadoras em campo na derrota para o Manchester United na semifinal da Copa da Liga. Elas conquistaram a Copa das Campeãs da FIFA em janeiro, derrotaram o Manchester City, líder isolado da WSL, em fevereiro, e agora somaram mais uma conquista ao acabar com os sonhos do Chelsea na Liga dos Campeões, enquanto continuam sua própria defesa do título.

    Esta última conquista deve ser particularmente gratificante. O Chelsea tem sido a força dominante na Inglaterra durante a maior parte da última década, mas a glória europeia continua a escapar-lhe. Isso significa que o Arsenal continua sendo o único time inglês a ter conquistado a Liga dos Campeões Feminina, e esse fato permanecerá por mais uma temporada, depois que as Gunners conseguiram eliminar suas rivais londrinas em primeira mão.

    Os torcedores deste time têm todo o direito de acreditar que seu time pode levantar aquele troféu novamente. O Arsenal está em excelente forma e não há mais nenhuma equipe na competição que não tenha suas falhas. O que impediria que elas chegassem até o fim mais uma vez?

    PERDEDORA: Sonia Bompastor

    Se a primeira temporada de Sonia Bompastor no comando do Chelsea mal poderia ter sido melhor, sua segunda temporada no clube mal poderia estar indo pior. Isso, claro, em relação aos padrões do clube, já que ela levou as Blues a mais um título da Copa da Liga no mês passado e a equipe ainda está na disputa da FA Cup. Mas ficar de fora da Liga dos Campeões novamente será particularmente frustrante, já que esse é o troféu que a equipe tanto almeja.

    Apesar de ter conquistado seis títulos consecutivos da WSL e de ter sido, de longe, a melhor equipe da Inglaterra durante a maior parte dos últimos 10 anos, o Chelsea só chegou a uma final da Liga dos Campeões Feminina — e, nessa ocasião, foi goleado pelo Barcelona, perdendo por 4 a 0. Quando Emma Hayes deixou o clube no final da temporada 2023-24, Bompastor foi vista como a pessoa perfeita para assumir o comando e levar o Blues à vitória.

    Única mulher a vencer a Liga dos Campeões tanto como jogadora quanto como treinadora, ela chegou com as credenciais certas, mas a diferença entre o Chelsea e o Barça, time que tantas vezes o eliminou da Europa, ficou evidente quando os catalães se impuseram com uma vitória por 8 a 2 no placar agregado nas semifinais da última temporada.

    Perder para o Arsenal nas quartas de final deste ano, porém, será particularmente decepcionante. As vitórias dos Gunners nessa rivalidade têm sido poucas e esparsas ao longo dos anos, com apenas cinco registradas nos últimos 22 confrontos antes desta partida, em comparação com as 13 do Chelsea. Mas em meio a uma defesa do título da WSL incrivelmente decepcionante, uma lista reconhecidamente longa de lesões e com o VAR também se mostrando uma adição controversa ao cenário, o Blues não conseguiu manter esse forte histórico nesta quartas de final, perdendo a primeira partida por um placar apertado de 3 a 1, o que tornou redundante a vitória por 1 a 0 no final da partida em Stamford Bridge na quarta-feira.

    O sonho europeu do Chelsea acabou mais uma vez. O clube acredita que Bompastor é a treinadora certa para concretizá-lo, como evidenciado pelo novo contrato de quatro anos que ela assinou no início deste ano, mas a francesa terá que voltar à estaca zero após esta eliminação extremamente decepcionante — a mais precoce para o Blues em quatro anos.

    VENCEDORA: Melchie Dumornay

    O Lyon chegou ao confronto com o Wolfsburg como favorito à classificação, mas, após perder a primeira partida por 1 a 0 na Alemanha, a eliminação era uma possibilidade real antes do jogo de volta. O gol de Lily Yohannes levou a partida para a prorrogação, mas coube a Melchie Dumornay assumir a responsabilidade e finalmente dar ao time, oito vezes campeão, a vantagem no placar agregado.

    O gol de Dumornay aos 102 minutos não foi uma obra de arte, já que ela foi a mais rápida dentro da pequena área para mandar para o fundo da rede uma bola quicando após uma jogada ensaiada, mas foi mais do que justo que a internacional haitiana fosse a heroína da partida, dado o impacto que continua causando nesta equipe do Lyon. Ainda com apenas 22 anos, a atacante está mais uma vez entre as favoritas ao Ballon d'Or em 2026, e se ela conseguir manter sua boa forma na semifinal do Lyon contra o Arsenal e desempenhar um papel de liderança na conquista de uma vaga na final, então Dumornay poderá facilmente garantir seu lugar no pódio da Bola de Ouro.