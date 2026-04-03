Houve apenas um verdadeiro fiasco nessas últimas oito partidas, quando o Barcelona goleou o Real Madrid por 12 a 2 no placar agregado. O fato de os dois times terem se enfrentado na Liga F entre essas duas partidas, e os catalães terem triunfado de forma convincente mais uma vez para garantir outro título da liga graças a uma vitória por 3 a 0, foi ainda mais brutal para as “Las Blancas”. Embora seja um segundo colocado bastante consistente na Espanha, a diferença que o Madrid precisa superar para se aproximar do Barça continua sendo monumental.
O que faltou de drama nesse confronto foi compensado pelas outras partidas. Embora a vitória do Bayern sobre o Manchester United fosse inicialmente esperada, a segunda partida teve muito suspense, apesar de os campeões alemães terem vencido o primeiro encontro por 3 a 2 em Old Trafford. Um gol logo no início do United na Allianz Arena exigiu uma reação tardia dos anfitriões, que conseguiram a virada em um final dramático.
A vitória do Arsenal sobre o Chelsea, por sua vez, foi outra disputa acirrada, com os Gunners conseguindo aproveitar melhor os momentos decisivos do que os Blues, especialmente na vitória por 3 a 1 na primeira partida, garantindo que uma reação tardia dos rivais londrinos não fosse muito problemática.
Depois, houve um confronto para os nostálgicos, com Wolfsburg e Lyon, os dois gigantes do futebol feminino europeu da década anterior, se enfrentando de igual para igual em uma nova era. Ao longo da década de 2010, essa foi a rivalidade na Liga dos Campeões, marcando as finais de 2013, 2016, 2018 e 2020. Nos últimos anos, o Wolfsburg foi ultrapassado por times com maior poder financeiro, enquanto o Lyon conseguiu acompanhar o ritmo dos investimentos. Mas o time alemão deu trabalho aqui, levando a disputa para a prorrogação antes de acabar sucumbindo a uma derrota por 4 a 1 no placar agregado.
Portanto, antes que a atenção se volte para a fase das semifinais, que terá início no final de abril, vamos dedicar um momento para relembrar as quartas de final e o que aprendemos, enquanto o GOAL analisa os vencedores e perdedores das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina...