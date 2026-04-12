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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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De uma mentalidade única à dominação dos adversários... Como o império do Bayern de Munique conquistou o futebol alemão?

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O time da Baviera está fora da zona de classificação da Bundesliga

Enquanto o Bayern de Munique continua quebrando recordes, sob o comando do técnico belga Vincent Kompany, surge uma questão fundamental: como esse clube conseguiu abrir uma vantagem histórica sobre seus rivais no futebol alemão?

Na Bundesliga, o Bayern brilha enquanto muitos de seus rivais, de longa tradição, caíram na armadilha das dívidas e do esquecimento.

Mas o domínio bávaro não foi por acaso, mas sim o resultado da combinação entre uma estabilidade administrativa única, uma engenharia financeira brilhante e uma estratégia de transferências bem-sucedida.

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    Teoria matemática

    A força moral do Bayern reside na filosofia “Mia San Mia” (Somos o que somos), um código de conduta que impõe confiança absoluta em si mesmo e responsabilidade coletiva.

    O clube também se destacou por um modelo de liderança único, transformando lendas do campo em executivos; nomes como Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Franz Beckenbauer administraram o Bayern de Munique com a “linguagem do vestiário”. Essa estabilidade permitiu ao clube adotar uma visão de longo prazo, na qual as crises são resolvidas por meio de confrontos internos construtivos que visam o bem maior — o que Rummenigge descreve como uma “cultura de debate direto” que impediu a estagnação administrativa.

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  • Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport

    Sucesso financeiro

    No plano econômico, o Bayern de Munique é um modelo mundial de solidez financeira; na temporada 2024/2025, o clube registrou receitas recordes de 978,3 milhões de euros.

    A pedra angular foi o estádio “Allianz Arena”; enquanto outros clubes se afundavam em dívidas para modernizar seus estádios, o Bayern conseguiu saldar integralmente a dívida do seu estádio, no valor de 340 milhões de euros, em 2014, 16 anos antes do prazo previsto.

    Essa liberdade financeira direcionou a liquidez para os salários, com a folha de pagamento do clube chegando a 443 milhões de euros por ano, o que supera o total gasto pelo Bayer Leverkusen e pelo Leipzig juntos.

    Estudos recentes para 2025 confirmam que o Bayern contribui com cerca de 4,5 bilhões de euros por ano para a economia do estado da Baviera e, sozinho, detém 30% da cobertura total da mídia sobre a Bundesliga.

    Além disso, a base de sócios registrados aumentou para 432.500, o que o torna o maior clube do mundo em termos de número de sócios.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Potência mundial

    De Manhattan a Seul, o Bayern não se contentou em dominar o cenário local, mas se transformou em uma marca global, com escritórios internacionais permanentes em Nova York (no Rockefeller Center), Xangai e Bangcoc.

    Em 2025, o clube inaugurou um novo escritório em Seul (capital da Coreia do Sul), para aprofundar o contato com meio bilhão de torcedores na Ásia. Essa expansão se traduziu em contratos de patrocínio gigantescos, como o da “Deutsche Telekom”, no valor de 65 milhões de euros por ano, e o contrato estratégico com a “Allianz”.

    Além disso, o Bayern adotou uma política de “desmantelamento dos rivais” de forma estratégica; dados indicam que o clube direcionou cerca de 40% de seus gastos locais (aproximadamente 77,4 milhões de euros) para jogadores de seu rival direto, o Borussia Dortmund, durante a última década.

    Negociações como as de Lewandowski, Neuer e Götze não foram apenas reforços técnicos, mas golpes decisivos nos projetos esportivos dos clubes rivais.

    No entanto, o ano de 2026 testemunhou uma virada em direção à “racionalidade econômica”, quando o clube decidiu interromper as contratações que ultrapassassem 100 milhões de euros e concentrar-se na academia “Campus”, que custou 70 milhões de euros.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    Baixa volume de investimentos

    Embora a regra 50+1 proteja os clubes contra aquisições estrangeiras, na prática ela consolidou o domínio do Bayern; na ausência de grandes investidores, nenhum clube tem capacidade de competir comercialmente com o gigante bávaro.

    Isso levou os dirigentes do Bayern a exigirem a revogação da regra em 2025, a fim de permitir que os concorrentes atraiam investimentos internacionais, elevando o nível da Bundesliga.

    Números reais (2025/2026):

    Receitas de transmissão: o Bayern recebe 83,4 milhões de euros, contra 31,4 milhões de euros do Hamburgo.

    Receita com ingressos: o Bayern arrecada 147 milhões de euros, contra 55 milhões de euros do Dortmund.

    Salários: Harry Kane recebe 25 milhões de euros por ano, enquanto o teto salarial do Schalke é de apenas 2,5 milhões de euros.